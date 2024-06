Conferinţă de închidere a întâlnirilor Synaxis, la Centrul Brâncuşi

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, cu Editura Predania, cu Muzeul de Artă Craiova și cu Muzeul Cărții și Exilului Românesc, organizează vineri, 14 iunie 2024, începând cu ora 17, la Centrul Brâncuși, conferința care încheie sesiunea academică 2023-2024 a întâlnirilor Synaxis, intitulată „Starea de bine și isihie: omul contemporan în căutarea liniștii interioare”.

Prelegerea, susţinută de către Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai

Prelegerea va fi susținută de Domnul Prof. univ. dr. Nicolae-Adrian Opre, Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dezbaterea este dedicată unei teme antropologice provocatoare, ce privește deopotrivă studiul personalității și al căutării spirituale.

„Interesul pentru studiul personalității are o istorie îndelungată, deoarece oamenii s-au întrebat dintotdeauna: «Cine suntem și cum devenim ceea ce suntem?». Ritmul, metodele și mai cu seamă rigoarea investigațiilor care au căutat răspunsul au fluctuat sensibil de-a lungul secolelor” – Prof. univ. dr. Nicolae-Adrian Opre. În unele teorii moderne, accentul cade pe autorealizarea și dezvoltarea sănătoasă a psihicului, în vreme ce alte abordări se concentrează asupra organizării ierarhice a trebuințelor înnăscute. Astfel, conferința își propune să evidențieze relația dintre aceste teorii moderne și implicațiile lor practice, pe de o parte, respectiv antropologia răsăriteană, pe de altă parte.

Atelierul Synaxis se află la a doua ediţie

Atelierul Synaxis, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Irineu Ion Popa, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, se află la cea de a doua ediție. Acesta a fost conceput din dorința de a orienta lecturile studenților și de a încuraja dezbaterile transdisciplinare atât de necesare în contextul actual. Fiecare întâlnire are în centru o carte reprezentativă, care oferă o perspectivă specifică asupra temei generale din acest an universitar: „Ce este omul? Perspective transdisciplinare asupra antropologiei și identității”. Lectura constituie punctul de plecare al unei călătorii mai ample, întreprinse sub îndrumarea unor invitați de marcă.

Întâlnirile furnizează cadrul propice nașterii unor discuții vii, a reflecțiilor și a reacțiilor menite să suscite interogații și căutare personală. Prelegerile susținute de-a lungul anului vor fi publicate într-un volum dedicat temei, împreună cu discuțiile și sugestiile participanților la dezbatere.

Coordonatorii proiectului sunt pr. lect. dr. Mihai Ciurea și pr. lect. dr. Lucian Zenoviu Bot.

Mai multe informații la adresa electronică [email protected].