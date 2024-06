Într-un bloc din buricul Craiovei duhneşte a hoit. Mirosul greu vine dintr-un apartament transformat de proprietari în groapă de gunoi

„Au venit cei de la DSP. Am mers şi eu, dar nu au deschis uşa. Nu este prima dată când vine DSP-ul, dar degeaba. Inspectorii au spus că revin luni şi dacă nu deschid uşa le aplică o amendă. Acum câteva zile a venit Poliţia Locală. Nimeni nu ne poate ajuta. Ei îşi fac nevoile în pungi şi le aruncă lângă bloc, fac în casa scării. Am făcut tot ce am putut. Nu putem să-i evacuăm. Ne-am apucat să le facem certificat de moştenitor. Acum le facem cadastru. am cheltuit foarte mulţi bani şi nu reuşim să scăpăm de aceste persoane”, spune preşedinta asociaţiei de proprietari.