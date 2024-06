Ceartă între vecini din cauza panourile fotovoltaice, amplasate pe faţada unui bloc din centrul Craiovei

„Suntem la Tribunal cu Poliţia Locală. Am primit amendă şi am contestat în instanţă. Nu am nevoie de autorizaţie pentru panouri solare. Vecinul nici nu avenit la mine, să mă roage să-l ajut cu ceva. M-a reclamat şi la poliţie. Nu mi-au făcut nimic, au spus că nu are dreptate. Nu ştiu de ce se supără. Eu l-am ajutat întotdeauna. Eu am avut montat panou pentru apă caldă şi am montat încă şase panouri de energie solară. Ştiu că pentru panouri nu trebuie obţinute avize. În lege se spune că panourile sunt aşezate pe clădire, iar cei de la primărie spun că trebuie să fie pe acoperiş. Eu nu am nici o problemă. Să vină să vorbească cu mine. Eu am pus pe balconul meu. El vrea să dau eu panourile jos şi să pună el reclame. Panourile arată foarte frumos. Lumea se îndreaptă către aşa ceva. Eu mă judec şi să vedem ce spune instanţa”, spune Radu Mironovici.