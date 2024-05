Patru active importante ale Complexului Energetic Oltenia, greu de vândut 

Complexul Enegetic Oltenia (CEO) nu găsește, momentan, cumpărători pentru patru active importante pe care le deține și care nu au legătură cu activitatea de bază.

Sunt patru unități din domeniul turismului. Complexul Energetic Oltenia deține Hotelul „Maiami” la Târgu Jiu, pe Calea Eroilor. Este catalogat ca fiind de 3 stele, are 30 de camera de două locuri şi un apartament cu 4 locuri. În total, sunt disponibile 64 de camere dotate cu aer condiţionat, baie, internet, telefon şi minibar. Unitatea mai deţine o sală de protocol şi un restaurant de 80 de locuri. Hotelul are o suprafaţă totală construită plus anexe de 500 de metri pătraţi şi un teren de 1.733 de metri pătraţi. Este amplasat pe Calea Eroilor, în cea mai bună zonă din Târgu Jiu. Hotelul, evaluat la 3 milioane de euro, este scos pentru a doua oară la vânzare alături de trei active, după ce prima licitație nu a avut rezultatul așteptat.

Licitație pe 10 iulie

Astfel, Societatea Complexul Energetic Oltenia, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică, anunță o licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea activelor:

„Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Săcelu, activ compus din teren în suprafată de 561 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 2.090.800,00 lei, fără TVA;

„Hostel Maiami” din cadrul Sediului Executiv, activ compus din teren în suprafață de 1733 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 14.484.000,00 lei, fără TVA;

„Cantina de 600 locuri” din cadrul Sucursalei Electrocentrale lșalnita, activ compus din teren în suprafață de 515 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 2.316.000,00 lei, fără TVA;

„Bloc P13 (Casă de oaspeți)” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, activ compus din teren în suprafață de 524 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 6.653.000,00 lei, fără TVA.

Taxa de participare la licitație de 500 lei, fără TVA. iar deschiderea ofertelor este programată pe 10 iulie.

