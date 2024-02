Batalionul 24 Infanterie Târgu Jiu face recrutări

Luna februarie a anului 2024, începe cu seria I de recrutare, selecție și repartizare a candidaților pentru posturile de soldat gradat profesionist la Batalionul 24 Infanterie, Târgu Jiu, județul Gorj.

Cei interesați trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani, împliniți la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire.

Completarea fişelor de cunoaştere se poate face la sediul batalionului, în perioada 12.02.2024-01.03.2024, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 08.00-16.00, respectiv marţi şi joi între orele 08.00-18.00. Informatii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0760282189.

La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea, in original (cartea de identitate), de asemenea, pentru intocmirea dosarului, candidatul trebuie să prezinte, in original și copie, următoarele documente:certificat de naştere; carte de identitate, cazier judiciar, documente care sa ateste nivelul studiilor și livret militar (unde este cazul), adeverintă de la medicul de familie valabilă 90 de zile, care să cuprinda sintagma „eliberată pentru sustinerea probelor sportive, evaluarii psihologice si examinarii medicale la intrarea în sistemul militar“.

