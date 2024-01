Olguţa trece la atac! Vrea daune de la Petru Becheru

Olguţa Vasilescu se va întâlni din nou în instanţă cu Petru Becheru, denunţătorul din dosarul „Faţada“ şi „inamicul“ ei numărul 1 din spaţiul public craiovean, despre care primarul oraşului spune că a hărţuit-o constant în ultimii ani. Vasilescu l-a dat în judecată pe Petru Becheru şi solicită sume frumoase de bani de la acesta, drept daune morale şi materiale.

„A contribuit la denigrarea mea publică cu consecințe deosebit de grave“

Olguţa Vasilescu, primarul oraşului Craiova, vrea răzbunare şi l-a dat în judecată pe Petru Becheru, cel despre care aceasta susţine că „prin acțiunile întreprinse de-a lungul timpului a contribuit la denigrarea mea publică cu consecințe deosebit de grave în sfera demnității, onoarei, reputației și propriei imagini, precum și ale familiei mele“. În acţiunea introdusă pe rolul Tribunalului Dolj, Olguţa Vasilescu a descris toate episoadele în care Petru Becheru ar fi menţionat-o în diverse comentarii pe reţele sociale, prin intermediul unor cuvinte jignitoare. De asemenea, aceasta susţine în plângerea formulată că Becheru ar fi făcut un soi de obsesie din a o denigra şi a chemat-o constant în instanţă pe diverse subiecte. Mai mult decât atât, Olguţa Vasilescu spune că Becheru ar fi lovit-o cu umărul şi că, din cauza acestuia, mandatul său de primar a început mai târziu decât ar fi trebuit.

Pagină de Facebook cu denumirea „Olguțața Vasilescovici“ şi „Olguțața Vasilescurvici“

În introducerea plângerii pe care a formulat-o şi a înaintat-o Tribunalului Dolj, Olguţa Vasilescu spune că în perioada august 2016 – iulie 2020, Becheru a făcut, la adresa ei, „postări în mediul online pe platforma Facebook, acțiuni și cereri vexatorii facute în instanță, petiții adresate instituției Primăriei Craiova şi acte de hărțuire fizică“. „În data de 30 septembrie 2016, pârâtul a schimbat denumirea paginii sale de Facebook din Petru Becheru în „Olguțața Vasilescovici” iar ulterior în „Olguțața Vasilescurvici”, cu scopul de a evidenția și mai mult aversiunea sa împotriva subsemnatei, sens în care faptele sale denigratoare constând în postări cu caracter obscen și înjositor la adresa subsemnatei au produs un ecou însemnat în comunitatea oraşului nostru“, se arată în document.

„Olguţa mai stă o tură pe centură”

Primarul Craiovei mai susţine că, în perioada menţionată, Becheru a făcut peste 300 de postări pe internet care o aveau ca subiect principal. „Concluzionând asupra modului de operare, în perioada august 2016-iulie 2020 pârâtul a efectuat un număr de peste 300 de postări (dintre care atașez aproximativ 200) ceea ce denotă în primul rând o perserverență ieșită din comun în activitatea sa și lipsa oricărui respect față de instituția primarului pe care o reprezint, de instituția Primăriei Craiova și de persoana subsemnatei.

… Începând cu luna iulie 2020 și până în prezent, modul de operare al pârâtului a cunoscut o evoluție substanțială, acesta recurgând efectiv la toate mijloacele existente pentru a crea o falsă imagine a subsemnatei la nivel național, în fața comunității oraşului nostru, în fața instituției pe care o reprezint și mai ales în fața familiei mele“; „În ziua de 30.10.2020, după ce m-a urmărit, pârâtul a postat pe pagina sa de facebook, un mesaj cu un conținut deosebit de vulgar, cu titlu „Olguţa mai stă o tură pe centură”, a menţionat primarul Craiovei în plângere.

„Urmează să vedem în curând filme porno cu Olguțața?”

Olguţa mai susţine că Becherul o eticheta în postările de pe Facebook pentru a se asigura că aceasta le vede.

„Un lucru deosebit de important este frecvența zilnică a acestui tip de postări care generează concluzia unei obsesii pe care numitul Becheru Petru-Ioan a dezvoltat-o față de mine. Prin tagurile date, aferente acestor postări, numitul Becheru Petru-loan, se asigura că aceste postări ajung la mine, adică în secțiunea news feed a contului personal de Facebook. Perioada în care aceste postări au fost aproape zilnice este septembrie 2020 – ianuarie 2021, dar și ulterior“.

… Deosebit de denigrator este conținutul mesajului postat în data de 01.12.2020, chiar de Ziua Națională a României: „Urmează să vedem în curând filme porno cu Olguțața? În ultimul an de facultate, am analizat foarte atent în ce direcții se îndreaptă știința informaticii (eram student la Facultatea de Matematică și lnformatică din cadrul Universității din București). Am ales să fac un master, axat pe teorie, în inteligență artificială (perceptroni, rețele neuronale, procesarea limbajului natural, categorisiri etc)“, se mai menţionează în plângerea Olguţei.

„Ce s-a întâmplat cu cățeaua Olguța de la adăpostul de câini bară stăpân al primăriei Craiova?”

În aceleaşi postări pe care primarul Craiovei le-a expus în plângere, aceasta susţine că a fost numită „căţea“ şi „infractoare“. „Postare din 08.01.2021: „Ce s-a întâmplat cu cățeaua Olguța de la adăpostul de câini bară stăpân al primăriei Craiova?”; Postare din data de 8 ianuarie 2021: „Solicit public infractoarei Olguțața să îi demită imediat pe gunoierul-șef #Butari #MarșLaGhenă pentru situatia creeată la adăpostul canin Breasta al primăriei! La fel ca și în cazul Aldezinului care era foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animalele de companie care călcau pe el în casa scării, tot gunoierul șef Butari este de vină pentru ilegalitățile de la padocul de câini, iar Olguța a fost înștiințată de mine referitor la marile golănii care se fac acolo”;

„Postare din 13 ianuarie 2021: „Eu am o idee mai bună venită din istoria olguțiană: infractoarea cu experiență să negocieze cu entități private care au contracte cu primăria, obligându-le să sponsorizeze cu bani pentru fațadele blocurilor, printr-un ONG. Entitățile să dea bani pentru toată fațada, dar să se vopsească doar jumătate din fațade ( partea dinspre stradă), iar diferenţa de bani să fie furată. De asemenea, entitățile să dea gratis sedii pentru magistrați, ca să nu fie probleme în justiție”, a mai menţionat Vasilescu în documentul deous la instanţă.

Becheru i-ar fi întârziat, cu „rea-credinţă“, procedurile de validare a mandatului de primar

Pe lângă aceste postări pe internet, primarul Craiovei mai susţine în plângerea formulată că şi-a exercitat mandatul de primar cu întâziere, după ce a câştigat alegerile din 2020, din cauza faptului că Petru Becheru a depus constestanţii în intanţă. „Din cauza acestor demersuri efectuate cu rea-credință de către Petru Becheru loan, subsemnata am fost în imposibilitatea de a depune jurământul în calitate de primar al Muncipiului Craiova în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local prevăzută de Codul Administrativ“, a declarat Vasilescu în plângerea depusă la Tribunalul Dolj.

Practic, Olguţa nu a putut să depună jurământul, în perioada 28.09.2020 – 12.11.2020, din cauza demersurilor în instanţă făcute de Becheru. Mai mult decât atât, Olguţa susţine că a primit şi un mesaj pe numărul de telefon personal din partea lui Petru Becheru. „Ulterior finalizării procedurilor de validare a mandatului de primar, dând dovadă de o perseverență ieșită din comun, pârâtul mi-a transmis un mesaj pe telefonul mobil, mai precis pe numărul personal, fapt ce mi-a creat o stare de neliniște întrucât acest număr nu este public – „Vezi că ai câştigat la curte. Noroc cu Turculeanu că ştie carte”, a mai transmis Olguţa instanţei.

Câţi bani vrea Olguţa Vasilescu de la „denunţătorul“ ei

Pentru toată denigrarea de care primarul Craiovei se plânge, îi cere în instanţă lui Petru Becheru trei sume deloc de neglijat. Una dintre ele este cu titlu de „daune morale pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a postărilor pârâtului de pe pagina sa Facebook“, iar suma se ridică la 310.000 de lei.

De asemenea, Olguţa cere în instanţă ca Becheru „să fie obligat pârâtul la plata sumei de 27.000 de euro, cu titlu de daune materiale pentru toate cheltuielile ocazionate de dosarele penale în care subsemnata am fost antamată de către pârât“. Nu în ultimul rând, primarul Craiovei îi cere lui Becheru şi salariul de primar pe care l-ar fi pierdut în perioada în care nu şi-a putut exercita mandatul din cauza plângerilor depuse în instanţă de Becheru.

„Să fie obligat pârâtul la plata sumei de 37.121 lei reprezentând prejudiciul material constând în neîncasarea drepturilor salariale pentru perioada 28.09.2020 – 12.11.2020, perioadă în care nu am putut exercita mandatul de primar, urmare a demersurilor judiciarea abuzive și efectuate cu rea-credință în procedura de validare a mandatului de primar“, a mai solicitat Vasilescu în instanţă.

Pe lângă pretenţiile financiare, primarul Craiovei vrea va Becheru să înceteze „încălcările drepturilor reclamantului nepatrimoniale privind demnitatea, onoarea, reputația și propria imagine pentru viitor“, „să șteargă postările defăimătoare de pe pagina sa de Facebook în maxim 3 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțată în prezenta cauză“ şi „să publice pe cheltuiala sa într-un ziar de circulație locală hotărârea pronunțată în prezenta cauză cu excepția datelor cu caracter personal“.

Tribunalul Dolj a stabilit deja primul termen în acest dosar, care va fi pe 20 februarie.

Citeşte şi: Licitaţia CAO pentru reabilitarea conductelor de canalizare fără săpătură, în aer. Două firme se bat în contestaţii