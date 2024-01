O mamă singură se zbate pentru viaţă. Prietenii i-au deschis florăria ca să îi salveze afacerea şi au mobilizat o întreagă comunitate

Un caz cutremurător a dus la o desfăşurare de forţe extraordinară a comunităţii din Craiova. O antreprenoare din oraş, mamă singură, este internată în comă, în acest moment, la Bucureşti. Starea de sănătate a Alinei s-a deteriorat rapid, ea fiind diagnosticată cu mielită şi internată iniţial la Craiova.

Am întâlnit-o pe Alina o singură dată, la o reuniune OFA UGIR (Organizaţia Femeilor Antreprenor din România), care a avut loc anul trecut. Alina, o femeie tânără, frumoasă, cu ochi albaştri şi cu un zâmbet care lumina încăperea, a oferit atunci un premiu creat chiar de mâinile sale talentate de designer floral. Un buchet de flori superb, cu floarea soarelui, o explozie de galben şi albastru electric. Buchetul acela părea să oglindească dragostea Alinei pentru viaţă şi frumos, optimismul şi energia ei debordantă. Aşa că am fost suprinsă când am aflat, în urmă cu aproximativ o săptămână, că Alina a ajuns la spital şi că nu îşi mai simte picioarele. Am văzut întâmplător un mesaj în care întreba, pe un grup local, dacă s-a mai confruntat cineva cu un diagnostic similar şi cum a evoluat afecţiunea.

Transferată la Bucureşti, prin implicarea incredibilă a colegilor săi antreprenori

Între timp, însă, starea Alinei s-a agravat. Alina era cunoscută şi apreciată în mediul de business din Craiova, fiind parte dintr-un grup al antreprenorilor de pe plan local. Colegii săi au început imediat să se mobilizeze pentru a o ajuta şi au reuşit să o transfere în Bucureşti, în speranţa ca acolo să poată avea şanse mai mari de recuperare.

Medicii de la Bucureşti au transmis că probabila mielită a Alinei pare a fi rezultatul unei infecţii netratate, cel mai probabil o pneumonie. Fără tratament adecvat, o bacterie s-ar fi răspândit de la plămâni la coloana vertebrală, de unde şi paralizia Alinei, iar apoi la creier. Totul pe fondul stresului, sunt de părere cadrele medicale, care i-ar fi slăbit organismul şi ar fi făcut-o atât de vulnerabilă.

Prietenii i-au deschis florăria şi îndeamnă oamenii să cumpere flori pentru a o ajuta pe Alina

Între timp, comunitatea din Craiova a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a susţine tratamentele necesare, dar şi afacerea Alinei, care deţine o florărie foarte apreciată. Mai mult, câţiva dintre membrii comunităţii de business s-au organizat pentru a deschide florăria Alinei în această perioadă neagră, astfel încât afacerea ei să meargă înainte, mai ales că Alina este o mamă singură.

“Vă îndemn să ne faceți o vizită și să cumpărați flori pentru a face o faptă bună. Ne găsiți aici, cu o grămadă de flori și cu speranțe pentru mai bine!”, au transmis prietene ale Alinei, care au specificat că florăria sa, RotaliArt, se află pe Calea Severinului, Nr. 53.

Mesaje emoţionate, distribuite de sute de ori pe reţelele sociale

Pe reţelele de socializare, foarte mulţi colegi şi prieteni au distribuit mesaje de sprijin emoţionante şi au îndemnat oamenii să doneze pentru Alina.

“Alina, fii puternică, aşa cum te ştiu!”, “Nu putem rămâne indiferenţi”, sunt unele dintre cuvintele din apelurile prietenilor săi.

“Am admirat-o mereu pentru felul ei de a fi. Deși epuizat și cu multe pe cap, omulețul asta cu ochi albaştri a continuat sa zâmbească și să se bucure. Brusc, ceva i-a curmat zâmbetul. A căzut rapusă de boală”, scrie altă persoană apropiată.

“Alina Rotaru, prietena mea și fata care avea mereu zâmbetul pe buze, care aducea emoții bune oamenilor prin buchetele ei frumoase de flori, are nevoie de noi toți! Să fim solidari și buni, un suflet se zbate între viață și moarte, o mamă luptă pe patul spitalului, un om cu omenie și energie este acum secată și pusă la pat de o boală încă nediagnosticată”, a transmis o altă prietenă.

Apelurile au fost preluate şi date mai departe deja de sute de oameni.

Se pot face donaţii în cont

Donaţiile se fac în contul uneia dintre prietenele Alinei, care a precizat că nu a fost timp să se deschidă un cont separat. “Ducem o luptă cu timpul”.

Cont: RO50BACX0000001453102000

Beneficiar: Enache Daniela.

Detalii: Pentru Alina Rotaru.

