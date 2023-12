Olguţa nu dă înapoi! Comasează instituţii de cultură, renunţă la dansatori şi vrea să desfiinţeze peste 550 de posturi

Şedinţa de Consiliu Local care a avut loc luni, la Craiova, nu a fost una deloc salvatoare pentru instituţiile de cultură care sperau ca primarul oraşului să se răzgândească cu privire la comasarea unora dintre acestea sau la desfiinţarea anumitor compartimente. Singura modificare din cadrul şedinţei a fost că Olguţa Vasilescu a mai dat un răgaz Filarmonicii cu privire la organigramă, însă îi impune în continuare reducerea anumitor posturi.

Consilierii PSD au votat cu toţii comasarea celor trei instituţii culturale

Olguţa Vasilescu s-a erijat în salvatoarea instituţiilor de cultură pe care vrea să le comaseze, chiar dacă profilul fiecăreia dintre ele nu are legătură cu a celeilalte. Aceasta a mai dat timp de gândire conducerii Filarmonicii să vină cu propuneri de reorganizare şi de desfiinţare a anumitor posturi. Deocamdată, luni au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre care făceau referire la organigramele RAT, RAADPFL şi Filarmonică, inclusiv amendamentul care făcea referire la desfinţarea corului. În mod cert, aceasta a fost o soluţie de criză, în urma presiunii publice din ultimele zile referitoare la desfiinţarea corului Filarmonicii.

În schimb, faţă de comasarea Teatrului Colibri cu Ansamblul Maria Tănase şi Casa de Cultură Traian Demetrescu nu a avut loc nicio modificare. Proiectul a trecut cu „binecuvântarea“ consilierilor PSD. Aceştia au votat mecanic, toate punctele de pe ordinea de zi. Mulţi dintre ei au părut complet absenţi în faţa discuţiilor din sală, care privesc în mod direct interesele craiovenilor. Consilierii PNL au votat împotriva anumitor proiecte sau s-au abţinut de la vot. În faţa sălii de la Stadionul Ion Oblemenco unde a avut loc şedinţa Consiliului Local s-au adunat zeci de angajaţi ai Filarmonicii. Cu toţii au aşteptat cu sufletul la gură rezultatul votului. Cu toate acestea, cele întâmplate în şedinţă nu le-au adus prea mari speranţe.

Filarmonica, sula din coasta primarului

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a deschis şedinţa cu un discurs legat de situaţia instituţiilor de cultură, cu care se simţea datoare dacă e să ţinem cont de furtuna stârnită în rândul iubitorilor de cultură după ce proiectele au fost publicate pe site-ul primăriei. Pentru început, Olguţa Vasilescu a anunţat că se retrag de pe ordinea de zi mai multe puncte, care urmează să fie regândite. „Sunt organigramele de la RAT şi RAADPFL deoarece sâmbătă a apărut o nouă ordonanţă şi nu am avut timp să facem modificările şi va trebui să le regândim. Mai mult, ordonanţa respectivă prorogă termenele şi putem să mai amânăm. La punctele 22 şi 23 este vorba despre Filarmonică. Retragem, deocamdată, organigrama, pentru că vreau să avem o întâlnire cu grupurile politice.

De asemenea, eu de dimineaţă m-am întâlnit cu cei de la Filarmonică şi vreau să vă spun ce le-am transmis. În primul rând, dintre toate instituţiile subordonate primăriei, singura entitate cu care nu am reuşit să ajungem la niciun fel de compromis, nici măcar să reducă posturile vacante, a fost Filarmonica. Aşa cum ne-a parvenit de la Filarmonică organigrama, practic nu se făcea nici un fel de reducere de posturi. Asta în condiţiile în care toată lumea a înţeles. Toate celelalte subordonate ale primăriei au înţeles că trebuie să facă eforturi ca să se încadreze în limitările pe care le avem din cauza acestei OUG“, a spus primarul.

Olguţa s-a trezit că instituţiile de cultură „papă“ cam mult. Despre Opera Română, tăcere

Pentru a încerca să îi atragă de partea ei pe cei care au fost împotriva acestor măsuri, Olguţa Vasilescu a dat de pământ cu toate instituţiile de cultură, fiindcă au avut cheltuieli mari şi venituri proprii prea mici. Paradoxal este că a fost nevoie să apară OUG-ul austerităţii pentru ca primăria să îşi dea seama de acest aspect. Mai mult decât atât, principalele persoane care ar fi trebuit trase la răspundere şi puse să fie mai eficiente ar fi trebuit să fie managerii acestor instituţii. Singura instituţie de cultură care pare să fie slăbiciunea primarului este Opera Română Craiova. Această instituţie este condusă de Antoniu Zamfir, omul căruia Olguţa i-a încredinţat organizarea festivalului ei de suflet – IntenCity.

„Le-am explicat (n.r. – oamenilor din instituţiile culturale) că mă gândesc să facem un grup de lucru în care să fie consilieri locali de la fiecare partid politic şi reprezentanţii de la direcţiile economice şi Resurse Umane atât din Filarmonică cât şi de la primărie. Este clar, însă, că nişte reduceri de personal vor trebui făcute. Trebuie, de asemenea, făcute discuţii nu doar pe organigramă, dar şi pe reducerea de cheltuieli. Vreau să vă spun şi cheltuielile care au fost anul acesta.

Ansamblul „Maria Tănase“ – total cheltuieli pe an 5.576.922 de lei. Din aceştia, 277.263 de lei venituri proprii. De asemenea, 50.000 de lei sume provenite de la CJ Dolj, 5.249.059 de lei subvenţia de la primărie. Deci, un milion de euro. În decursul acestui an, ansamblul a avut cinci spectacole, asta înseamnă undeva cam la 200.000 de euro fiecare spectacol. Casa de Cultură Traian Demetrescu – 2.616.661 de lei, dintre care venituri proprii 115.365 de lei. Teatrul pentru copii şi tineret Colibri – 4.041.581, dintre care venituri proprii 272.170 de lei. Filarmonica Oltenia – 17.663.029, dintre care venituri proprii 223.158 de lei.

Opera Română – 44.226.456, dintre care venituri proprii 2.906.111. Aici, după cum vedeţi, este o sumă mai mare. Asta pentru că Festivalul IntenCity, pe care l-a organizat Opera, a adus venituri de 25% din cheltuieli. Restul celorlalte instituţii, cu toate evenimetele pe care le-au generat, sunt undeva la 5%. Sport Club Municipal – 16.876.825 de lei, dintre care venituri propriii 531.021 de lei. Total bani cheltuiţi pe cultură: 91 de milioane, venituri proprii – 4.325.688 de lei. După cum vedeţi este o cifră destul de mare care vine de la primărie. Se apropie de 19 milioane de euro, cam cât investim anual în şcoli şi spitale“, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Primăria, „salvatoarea“ instituţiilor de cultură. Dansatorii de la Maria Tănase dispar

Cu privire la proiectul de hotărâre care se referă la comasarea Teatrului Colibri, Casei de Cultură Traian Demetrescu şi Ansamblului Maria Tănase, lucrurile au rămas neschimbate, iar proiectul a trecut mai departe. Însă, 15% din întreg personalul acestor instituţii va pleca acasă.

„În ceea ce priveşte celelalte instituţii de cultură…ca să putem să salvăm Casa de Cultură Traian Demetrescu şi Teatrul Colibri a trebuit să facem o unificare cu Ansamblul Maria Tănase. Conform OUG nu poate să existe nicio instituţie care să aibă sub 50 de angajaţi. Colibri are 20 şi ceva de angajaţi, Casa de Cultură vreo şase. Deci cu cele două nu am fi reuşit să avem o instituţie conformă cu prevederile OUG. Practic, prin ceea ce facem noi nu desfiinţăm aceste instituţii, ci le salvăm. Ca să poată să existe şi pe viitor.

Aceeaşi OUG mai are nişte prevederi. Că în cazul în care se comasează nişte instituţii trebuie să fie o reducere de personal de 15%. Asta înseamnă că, orice am face, trebuie să avem o reducere de personal. A fost motivul pentru care executivul a propus ca acest compartiment de dans să nu mai facă parte din noua organigramă. Vreau să vă spun că până în aprilie, când este termenul pe care îl au la dispoziţie, managerii trebuie să găsească o soluţie pentru cei care au familii, care au de suferit.

Astfel de discuţii le-am avut cu toate subordonatele primăriei. Am încercat să provocăm cât mai puţine daune după apariţia acestei OUG. Trebuie luat în considerare că sunt persoane care au două sau trei slujbe sau unele în prag de pensionare. Sunt câteva situaţii pe care va trebui ca acest grup de lucru să le ia în calcul. Apoi să vină cu o propunere corectă. Vreau să mai menţionez că de la toate instuţiile subordonate se desfiinţează peste 500 de posturi de execuţie, plus 55 de posturi de conducere“, a mai menţionat Olguţa Vasilescu.

De menţionat este că desfiinţarea celor peste 550 de posturi nu înseamnă că tot atâtea persoane vor rămâne fără serviciu, fiindcă multe dintre acestea se referă la posturi vacante.

„Dacă vreţi, într-adevăr, reduceri de personal… haideţi să terminăm cu protipendada PSD din toate instituţiile“

Consilierul PNL Marian Vasile a fost cel mai vocal pe toată durata şedinţei. Acesta a contestat mai multe dintre proiectele de pe ordinea de zi. Printre altele, acesta a făcut propunerea ca reducerea de personal să vizeze directorii din mai multe instituţii subordonate ale primăriei. „Dacă vreţi, într-adevăr, reduceri de personal în vederea eficientizării banului public, haideţi să facem reduceri la pietricele care au şase luni garanţie, după care iar sunt vopsite. Haideţi să terminăm cu protipendada PSD din toate instituţiile subordonate primăriei Craiova. Toţi cei care au funcţii mari în PSD sunt şi directori sau directoraşi în regii. De la RAADPFL, până la RAT şi până unde vreţi.

La RAADPFL, de exemplu, sunt patru directori, unul dintre ei la Sala Polivalentă peste doar 20 de oameni. Tot din boierimea PSD face parte şi el. Avem la SC Pieţe şi Târguri SRL la 100 de angajaţi patru directori. Este inclusiv un director tehnic, parcă ar fi un proces tehnologic fantastic la Pieţe şi Târguri.

După cum vedem în şedinţa de astăzi, renunţăm şi la Piaţa Chiriac şi la cea din Brazdă. O să renunţăm şi la târg şi s-ar putea să se numescă doar SC Piaţa Centrală SRL. Dacă vreţi să eficientizăm, haideţi să ne uităm către directorii şi directoraşii de la PSD. Aceştia au salarii obsecene în administraţia publică locală. Nu să le luăm banii unor amărâţi, ca să rămână pe drumuri. Ei ce să facă, să meargă cu colindul pe la boierimea PSD prin oraş să primească portocale şi nuci ca să ducă acasă?“, a spus Marian Vasile.

Olguţa Vasilescu i-a rspuns scurt, fără să spună concret dacă se vor desfiinţa posturi de directori. „Aceste discuţii ar fi trebuit să le aveţi cu domnul Boloş, înainte de apariţia acestei OUG“.

Citeşte şi: Primăria Craiova dă lovitura de grație culturii craiovene