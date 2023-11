UMF Craiova cumpără cuști pentru șoareci și șobolani în valoare de peste 260.000 de lei pentru studii

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Craiova vrea să facă o investiție importantă și a scos la licitație contractul „Achiziţie Unități de monitorizare și ventilație pentru stative cu cuști IVC și cuști pentru șoareci și șobolani“. Acesta are o valoare totală estimată de 266.646 de lei, fără TVA. Dispozitive sunt necesare pentru anumite studii care să ar putea ajuta pacienții cu accident vascular.

Banii, din fonduri europene

Potrivit caietului de sarcini, investiția de peste 53.000 de euro, fără TVA, va ajuta la „dezvoltarea infrastructurii Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova, în scopul desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare . Banii pentru întreaga investiție provin din fonduri europene, în cadrul proiectului PNRR-III <<Targeting macrophages/ monocytes in the aged ischemic brain by pharmacological, genetic and cell‐based tools>>”.

Ce vrea UMF să studieze cu ajutorul șoarecilor și șobolanilor

UMF spune că obiectivul general al proiectului este acela de a analiza rolul macrofagelor/monocitelor în creierul ischemic îmbătrânit. „Utilizând un model de ischemie cerebrală prin ocluzia arterei cerebrale medii (MCAO) la șoareci transgenici bătrani, ne propunem să caracterizăm rolul infiltratelor de macrofage/monocite asociate vârstei în degenerarea și remodelarea postischemică a țesutului nervos și recuperarea neurologică. Macrofagele și monocitele vor fi eliminate, dezactivate sau convertite genetic în fenotipul de tip M2, imunotolerant.

Invazia intracerebrală și interacțiunea cu microglia și neuronii din periinfarct vor fi studiate prin microscopie cu doi fotoni, iar răspunsurile macrofagelor/monocitelor vor fi caracterizate prin transcriptomică unicelulară. Vor fi studiate efectele neuroprotectoare ale nanoveziculelor extracelulare derivate din celulele stromale mezenchimale, rehabilitării fizice, regimului nutrițional și precondiționarii farmacologice, examinând modul în care macrofagele/monocitele modulează procesele de recuperare după accidentului vascular cerebral. Ipoteza de lucru este că macrofagele/monocitele contribuie la remodelarea rehabilitativă a creierului postischemic“, au menționat reprezentanții Universității de Medicină în descrierea achiziției.

Îmbunătățirea evoluției pacientului după un accident vascular, principalul obiectiv

Toate studiile menționate de UMF, care vor avea loc asupra șoarecilor și șobolanilor, ar putea conduce spre terapii benefice pentru pacienții care suferă accidente vasculare. „Înțelegerea acestui rol ar trebui să ne permită să dezvoltăm terapii care să îmbunătățească evoluția post accident vascular cerebral la pacienții în vârstă“, au menționat reprezentanții UMF Craiova.

Concret, se vor cumpăra două unități de monitorizare și ventilație pentru stative cu cuști IVC, 56 de cuști complete IVC tip GR900 pentru șobolani, dar și 110 cuști cuști complete IVC tip 1285L pentru șoareci.

Firmele care doresc să depună o ofertă în cadrul acestei licitații mai au timp până pe 28 noiembrie, anul acesta. Apoi, etapele de evaluare tehnică și financiară vor dura până în luna martie 2024. Abia atunci va fi desemnată firma câștigătoare.

O altă achiziție în valoare de peste un milion de euro

Pe lângă cuștile de șoareci și șobolani, UMF Craiova investește încă 5.061.123 de lei, fără TVA, pe câteva echipamente de cercetare. Contractul a fost împărțit pe patru loturi. Prin intermediul primului lot se va achiziționa un microsop confocal în valoare de 3.306.426 de lei, fără TVA. În cadrul celui de-al doilea lot se va cumpăra un scanner automat de digitalizare lame patologice, cu o valoare de 1.383.427 de lei. De asemenea, lotul numărul trei este destinat unui scanner 3D și unei imprimante 3D, cu o valoare de 165.634 de lei. În cadrul ultimului lot se va achiziționa un scanner intraoral, cu un preț de 205.636 de lei. Și în cazul acestui contract este vorba tot despre fonduri europene din PNRR. Firmele interesate să vândă astfel de echipamente către UMF își pot depune ofertele până pe 4 decembrie 2023.

