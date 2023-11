Mii de craioveni, în frig în prag de iarnă din cauza datoriilor

„Nu avem căldură, nici cu apa rece nu stau bine. Ca să plătesc datoriile la Termo Urban trebuie să-mi plătească primăria datoriile. M-am judecat cu primăria, eu am de luat bani de la ei din 2022 şi nu au dat un leu. Noi avem la mansardă locuinţe sociale, chiriaşii sunt ai primăriei. Ăştia nu au plătit, primăria i-a dat afară, dar au rămas restanţele. Acum, eu am dat primăria în judecată şi am câştigat la prima instanţă. Mie dacă îmi dă primăria banii ăştia eu dau datoriile la Termo. Ceilalţi proprietari plătesc. Eu nu iau din banii locatarilor să plătesc pentru datoriile primăriei. Am la Termo Urban 40.000 de lei. Mulţi dintre ei şi-au pus centrale şi nu mai stau la mâna Termoficării, dar ce fac restul?”, explică Stan Stoian, preşedintele asociaţiei de proprietari Casa Albă.