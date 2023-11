Ai plătit gunoiul pe un an? Acum plăteşti şi diferenţa

Craiovenii care s-au grăbit să-şi plătească taxele şi impozitele din primele luni ale anului sunt acum scoşi datornici de Direcţia de Impozite şi Taxe. Aceştia s-au trezit cu înştiinţări acasă prin care sunt atenţionaţi că au restanţe la taxe, mai precis la taxa de salubrizare.

Este cunoscut faptul că taxa specială de salubrizare a crescut în Craiova la mijlocul acestui an. Mai precis, începând cu data de 01.07.2023, taxa specială de salubrizare a crescut de la 12 lei/persoană/lună la 18 lei/persoană/lună. Aceasta este compusă din tariful pentru colectarea/sortarea gunoiului şi tariful pentru depozitare. Un Ordin al ANRSC a apărut la sfârşitul anului trecut şi a schimbat modul de calcul al taxei. Drept urmare ADI EcoDolj. Asociaţia a calculat şi taxa rezultată a fost de 18.00/persoană/lună. Ulterior, Consiliul Local a aprobat această taxă, iar craiovenii trebuie să plătească prin Direcţia de Impozite şi Taxe costul gunoiului colectat de către Iridex. Taxa este compusă din tarifele percepute de către operatorul de salubirtate, SC Iridex şi depozitul de gunoi Eco Sud. Banii sunt colectaţi de Primăria Craiova prin Direcţia de Impozite şi Taxe. Cetăţenii plătesc, primăria adună taxa apoi dă banii mai departe SRL-ului care strânge gunoiul din oraş precum şi depozitului de la Mofleni. Tranzacţia sumelor se face prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ(ADI). Banii se plătesc la casieriile municipalităţii, dar ajung apoi în contul Iridex, operatorul care colectează gunoiul din Craiova.

Decizie

Au plătit taxa pentru gunoi anticipa, dar tot datornici sunt

Craiovenii care au plătit cei 12 lei/persoană/lună la începutul anului, reprezentând taxa de salubrizare au stat liniştiţi până bine de curând, ştiind că sunt cu plata taxelor la zi. Totuşi, primăria îi contrazice şi îi înştiinţează că mai au nişte restanţe. Ce reprezintă acestea? Diferenţa dintre cei 12 lei şi creşterea de până la 18 lei a taxei pentru gunoi. Iniţial, mulţi dintre ei au fost revoltaţi şi au spus că nu plătes această diferenţă pentru că ei şi-au achitat datoriile către primărie.

„Eu mi-am plătit în primele trei luni ale anului toate taxele, am plătit şi gunoiul. Am plătit înainte, pe tot anul. Acum, m-am trezit cu un plic acasă că mai am de plătit 180 de lei. Cum vine asta, eu dau banii înainte, te foloseşti de banii mei şi apoi îmi mai spui că am restanţe. S-a mărit taxa de gunoi, dar de ce au modificat-o la jumătatea anului? Îmi vine nici să nu mai plătesc”, spune o craioveancă.

Nu este singura în această situaţie, ca ea sunt alte mii de craioveni care s-au grăbit să plătească taxa pentru gunoi înainte. Ei nu au aşteptat să li se presteze un serviciu şi ulterior să-l plătească, au plătit în avans. „Eu am plătit impozitul ca să beneficiez de reducere. Am plătit şi gunoiul. Văd că mi-au trimis un plic. Aici scrie că mai am restanţe. Nu ştiu de unde vin restanţele. Merg acolo la taxe, la piaţă, ca să întreb de ce mai am datorii”, spune un craiovean.

Creanţa nu apare pe ghişeul.ro

Alţi contribuabili au altă nemulţumire. Ei au înţeles că trebuie să pltească diferenţa dintre cuantumul vechii taxe şi noua taxă de salubrizare, au primit decizia de impunere, dar nu regăsesc această creanţă şi pe ghişeul.ro. Obişnuiţi să facă plăţile online, nu sunt încântaţi să meargă la ghişeele DIT. „Eu am primit o decizie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare. Am înţeles aceasta s-a modificat, cum eu am plătit la începutul anului taxele şi impozitele, trebuie să plătesc 108 lei, diferenţa. Ce mă nemulţumeşte pe mine este faptul că nu pot să găsesc această creanţă pe ghişeul.ro ca să plătesc. Trebuie să merg la unul dintre sediile direcţiei”, a precizat un alt craiovean.

Care este răspunsul primărie

„Taxa de salubrizare este o taxă care se achită lunar, cetățenii nefiind obligați să o plătească în avans.

Astfel, ca urmare a majorării acesteia prin HCL, contribuabilii care au plătit taxa de salubrizare pe tot anul, trebuie să achite diferența pentru lunile pentru care cuantumul acesteia a fost modificat”, a declarat Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova.

Taxa specială pentru salubrizare nu se plăteşte obligatoriu pe tot anul, dar craiovenii pot să o achite anticipat. Aceasta este o taxă lunară, iar termenul de plată este până pe 25 ale lunii următoare. În acest caz contribuabilul selectează suma pe care vrea să o plătească, fie că plata se face fizic la ghişeu, fie că se face online pe Ghişeul.ro.