Trotinetele electrice prind viteză, craiovenii se plâng de pericol

De la mijloc alternativ de transport, menit să decongestioneze traficul infernal şi să faciliteze mobilitatea urbană, în lipsa unor reglementări suficiente şi aplicate în situaţii concrete, trotinetele electrice devin o problemă din ce în ce mai stringentă în Craiova, la fel ca şi în alte oraşe din ţară şi din străinătate. În timp ce numărul utilizatorilor acestor vehicule creşte, iar vârsta acestora scade, autorităţile nu par să deţină controlul nici măcar asupra respectării regulamentului în vigoare. Şi chiar şi acesta nu pare de ajuns. Numărul accidentelor grave cu trotinete electrice s-a dublat anul trecut faţă de 2021.

Regulamentul local nu este respectat

Cu toate că anul trecut consiliul local a aprobat introducerea unor articole privind circulaţia bicicletelor şi a trotinetelor în parcuri şi grădini publice în regulamentul local, niciunul dintre acestea nu vizează limitarea vitezei în aceste locuri. În plus, nici măcar normele în vigoare nu se respectă. Deşi trotinetele şi bicicletele ar trebui să circule numai pe pistele special amenajate, acest lucru nu se întâmplă, de multe ori punând în pericol atât utilizatorul acestora, cât şi pietonii. Cu atât mai mult cu cât în parcuri există mulţi copii.

„Era să-mi spulbere copilul de 5 ani”

Pe 21 iulie, o craioveancă povestea pe reţelele de socializare, într-o postare în care a etichetat şi Primăria Craiova, despre un incident în care copilul său a fost în pericol din cauza unei trotinete în parcul Puşkin, unde aleile nu sunt prevăzute cu piste pentru biciclete sau trotinete. Adică unde, conform regulamentului, acestea nu ar avea voie să circule.

„Avem în Craiova un parc foarte fain. Puşkin. Umbrit şi foarte plin de copii, părinţi, bunici. Mulţi copii. Foarte mulţi copii. Inclusiv pe aleile parcului, că de aia e parc. Aş vrea şi eu să înţeleg logic. Dacă o maşină, într-o zonă rezidenţială, are voie legal să circule cu 20km/h – pe stradă, evident – o trotinetă electrică de ce are voie să meargă pe aleile parcului Puşkin cu 40 km/h?

Şi când zic “o trotinetă” mă refer strict generic, că, altfel, sunt zeci. Întreb şi eu… Primăria Craiova, e normală situaţia? Nu de alta, dar azi era să-mi spulbere azi copilul de 5 ani o astfel de trotineta electrica, manevrată de un individ de maxim 13. Mi se par un pericol real aceste trotinete într-un parc arhiplin de copii”, a scris Emilia P.

Unii craioveni se declară terorizaţi de trotinetele electrice din parc

Mai mulţi craioveni se plâng de faptul că trotinetele circulă cu viteză în zone pietonale, unde sunt interzise, sau de faptul că acestea sunt utilizate din ce în ce mai des de copii cu vârste sub 14 ani, chiar în trafic, fără a cunoaşte regulile de circulaţie.

„Eu sunt pur şi simplu terorizată de trotinetele alea, oriunde în parc sunt stresată maxim”, mărturiseşte Andreea I.

O altă craioveancă spune că „Nu au voie (să circule în parc – n.r.), dar fără intervenția politiei comunitare care să patruleze des și să mențină o disciplină, aceste raiduri vor avea loc prin toate zonele (nu țin cont nici adulții de zona admisa pt ele)”.

Şi şoferii consideră fenomenul îngrijorător

Problema circulaţiei trotinetelor fără a ţine cont de condiţiile de siguranţă în trafic îi afectează şi pe şoferi.

În urmă cu un an, şi Luminiţa C. constata că, în timpul vacanţei, grupuri de copii, marea majoritate sub 14 ani, împânzesc oraşul şi „merg cu viteză prin cartiere, dar nu numai. Chiar mi s-a întâmplat să-mi taie calea (noroc că aveam bumper pe strada Împăratul Traian) iar când i-am claxonat nu au avut nici un fel de reacție. Nu cunosc regulile de circulație, au viteză și pun în pericol atât viața lor, cât și pe a celor din jur. Mă întreb: nu se poate face nimic în sensul acesta? Impresia îmi este că părinții lor nu sunt preocupați de aspectul siguranței în trafic însă autoritățile??? Cred că Poliția Locală ar trebui să ia măsuri cât mai curând pentru a împiedica acest fenomen”.

„Am văzut un copil – pentru că asta era, copil, nu ştiu dacă avea 12-13 ani, care mergea pe banda din mijloc a străzii fără nicio grijă”, a povestit şi Claudia M.

„Mai rău este că te trezeşti cu ei pe contrasens”, a replicat şi alt craiovean.

Primăriile din Sibiu şi Oradea au impus limită de viteză în anumite zone

Anul trecut, în luna iulie, Primăria Sibiu a luat măsura limitării vitezei de deplasare pe alei a trotinetelor electrice la 5km/h, după ce un cetăţean a decedat într-un parc după ce a căzut cu trotineta. În zonele vizate, administraţia a montat panouri de informare privind limita vitezei.

Pe meleagurile autohtone, ne-am obişnuit ca măsurile să fie luate după ce are loc o tragedie mai degrabă decât preventiv. Sperăm totuşi ca Primăria Craiova să fie ceva mai vigilentă şi să nu se mobilizeze abia după un incident similar.

Nu doar în Sibiu există limite de viteză în anumite zone. Şi regulamentul aprobat de Consiliul Local din Oradea prevede ca în anumite zone, stabilite clar, viteza de circulaţie a trotinetelor electrice să fie limitată la 10 km pe oră.

Totodată, la nivelul Clujului, o asociaţie a făcut mai multe propuneri pentru completarea regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice. Aceasta cere aplicarea „mai sârguincioasă” a regulamentului şi chiar interzicerea folosirii acestora de către tineri cu vârste sub 18 ani. „Metro Urban consideră utilă trotineta electică din perspectiva mobilității alternative dar în condiții de deplină siguranță pentru pietoni și chiar participanții la trafic, nu în condițiile de astăzi, de haos, în care mulți conducători de trotinete electrice pun în pericol siguranța pietonilor, în special copiilor și seniorilor comunității noastre”, e de părere Vladimir Dan, reprezentant al Asociaţiei din Cluj.

38 de sancţiuni legate de incidente cu trotinetele electrice în parcurile din Craiova

Primăria Craiova spune că a avut o singură sesizare tema trotinetelor electrice care circulă cu viteză sau în afara pistei – în Parcul Romanescu. În privinţa vitezei, reprezentanţii primăriei spun că aceasta nu poate fi verificată: „Nu putem pune radare în parcuri. Mai mult, prin construcție, ele sunt limitate ca și viteză”.

Conform legii, viteza ar fi limitată la 25 km/oră, însă există modele de trotinete care depăşesc această viteză, în România putându-se achiziţiona inclusiv trotinete care ajung la 50 km pe oră.

Primăria a mai precizat că, de la începutul anului, au fost aplicate 38 sancțiuni legate de incidente cu trotinete electrice în parcurile din Craiova.

8 români au decedat anul trecut în accidente cu trotinetele electrice

Numărul accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi utilizatorii de trotinete electrice este în creştere în ultimii ani. Astfel, potrivit datelor puse la dispoziţie de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, anul trecut au avut loc peste 1.250 de astfel de accidente, uşoare şi grave, potrivit informaţiilor transmise de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).

Circa 9 din 10 accidente se produc din vina conducătorilor trotinetelor, printre principalele cauze numărându-se: abaterile de la respectarea regulilor de circulaţie, viteza neadaptată la condiţiile de drum, neacordarea de prioritate, neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers sau circulaţia pe sens opus. În 2022, au fost înregistrate în total 155 de accidente grave cu trotinete electrice, dublu faţă de 2021, când au fost raportate 75 de astfel de accidente, rezultând decesul a 8 persoane, rănirea gravă a 131 persoane şi rănirea uşoară a altor 5.