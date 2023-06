O vară „fierbinte” pentru buzunarul craiovenilor. Se scumpesc apa şi gunoiul

Ca în fiecare an, de la 1 iulie se scumpesc apa şi canalul în Craiova. Craiovenii vor scoate mai mulţi bani din buzunar pentru aceste servicii. Scumpirea se va regăsi în factura pe care cetăţenii o vor plăti în luna august. La acest moment, prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a CAO este de 6,09 lei/mc fară TVA. Tariful pentru canalizare este de 4,37 de lei/mc fără TVA. De precizat că la prețul pentru apă potabilă se aplică T.V.A. în cotă de 9%, iar la tariful pentru canalizare – epurare se aplică T.V.A. în cotă de 9%.

În total un craiovean plătește acum pentru un mc de apă și canal 10,46 lei/mc. După scumpire, abonaţii CAO vor plăti 10,90 lei/mc pentru apă şi canal. Acest tarif se va aplica şi în localităţile din judeţ în care operatorul de apă şi canal administrează reţelele.

Reprezentanţii operatorului de apă şi canal spun că ei urmează strategia de tarifare pe periaoda 2019-2024 conform Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie. Atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. La acest moment, CAO a obţinut decizia de la ANRSC „privind ajustarea tarifară a preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare”.

În acest an preţul apei potabile va fi indexat cu 3%, şi va avea o creştere uşoară, ajungând la 6,27 lei/mc. În timp ce tariful la canalizare va fi indexat cu 6% şi va creşte la 4,63de lei/mc fără TVA.

Anul 2024 este ultimul an din Planul anual de evoluţie a tarifelor, când tarifele mai cresc. În anul viitor creşterea va fi cu 4% la apă şi 10% la canalizare.

La acest moment Compania de Apă Oltenia trebuie să obţină aprobarea ANRSC pentru modificarea tarifului la apă şi canal. Decizia se aplică după aprobarea noilor preţuri în Consiliul Local al Municipiului Craiova.

O scumpire mică, mică

Reprezentanţii CAO spun că această creştere a preţurilor şi tarifelor se va face conform strategiei de tarifare. Scumpirea nu reprezintă un salt spectaculos, va fi o indexare cu inflaţia. Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie. Atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali.

” Nu este o creştere substanţială. Tariful se datorează investiţiilor. Investiţiile se reflectă în costul serviciilor. Totuşi tarifele practicate de noi nu sunt atât de mari comparativ cu preţurile din alte oraşe din ţară. Să verificaţi pe site-ul ANRSC şi să faceţi o comparaţie”, spune directorul general al CAO, Alin Şuiu.



Ultima creştere de preţ a avut loc în urmă cu un an. În ultimii ani, serviciile de apă şi canal s-au tot scumpit. Creșterea tarifelor la apă și canal în Craiova s-a făcut încontinuu în paralel cu programul de modernizare și îmbunătățire a rețelelor de apă și canalizare.

Prin urmare, craiovenii susțin din propriul buzunar modernizările pe fonduri, derulate de furnizorul de apă și canal al orașului, Compania de Apă Oltenia (CAO).

Ce tarife sunt în alte oraşe

CAO

Comparativ cu alte preţuri şi tarife care se percep în alte oraşe din ţară, operatorul din Craiova se clasează undeva spre mijlocul clasamentului. Cele mai mari peţuri şi tarife la apă şi canal le găsim la furnizorii din localitatea Brăila. Aici preţul apei este de 8,87 lei/mc, iar tariful la canalizare este de 4,84 lei/mc fără TVA. În Buzău costurile ajung la 8,23 lei/mc la apă şi 6,03 lei/mc la canal. Găleţenii plătesc 8,30 lei/mc pentru apă şi 6,23 lei/mc pentru canal. În Vaslui preţului unui mc de apă din reţeaua publică costă 8,16 lei, iar tariful la canalizare este de 5,38 lei.

La polul opus, cu cele mai mic preţuri este un furnizor din judeţul Timiş care percepe 3,09 lei/mc pentru apă şi 3,58 lei/mc pentru canal. În Alba Iulia, populaţia plăteşte un preţ de 4,68 lei/mc pentru apă şi 4,72 lei/mc pentru canal. Clujenii plătesc 4,41 lei/mc pentru apă şi 4,68 lei/mc pentru canal.

Dacă ne referim la localităţile din zona Olteniei, în Vâlcea populaţia plăteşte 4,99 lei/mc pentru apă şi 5,24 lei/mc pentru canalizare. În Olt, preţul apei potabile este de 7,04 lei/mc, iar tariful la canalizarea este 6,72 lei. Aparegio Târgu Jiu are la apă un preţ de 5,38 lei/mc şi un tarif de 6,21 lei/mc la canal. În Drobeta Turnu Severin populaţia plăteşte 6,91 lei/mc pentru apă şi 4,58 lei/mc pentru canal.

Şi gunoiul de scumpeşte

Începând cu luna iulie, în Craiova se va scumpi şi gunoiul. ADI ECODOLJ a calculat deja ce costuri are fiecare UAT din judeţ pe an. Administraţiile locale vor împărți acest cost la numărul de locuitori, rezultând astfel taxa în lei/pers/lună. Ulterior, taxa specială de salubrizare va fi aprobată în Consiliul Local şi se aplică cetăţenilor. După colectare, taxa va fi plătită apoi prin ADI, operatorului de salubrizare.