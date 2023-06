În plină criză bugetară, când Guvernul a dat o Ordonanţă de Urgenţă prin care vrea să controleze drastic cheltuielile publice, Salubritatea Craiova îşi duce 16 dintre angajaţi la formare profesională, pe bani frumoşi. Şi unde altundeva poţi avea mintea limpede şi relaxată pentru a putea asimila informaţii profesionale decât într-o staţiune de pe litoral sau de la munte. Unul dintre angajaţi pare că este de lux. Pentru el, Salubritate Craiova cheltuieşte 200 de euro pe noapte.

SC Salubritate Craiova investeşte, în această vară, o sumă mare de bani pentru 16 dintre angajaţi pentru a-i dezvolta profesional. Însă, această dezvoltare nu avea cum să se facă altundeva decât într-o staţiune. Altfel se înrădăcinează informaţia atunci când respiri aer de munte sau de mare, în plin sezon, pe sume de bani consistente. Aşadar, societatea a cumpărat, la jumătatea lunii mai, din catalogul electronic, mai multe servicii de cazare. Au fost alese cursuri care vor avea loc în staţiuni precum Mamaia, Jupiter, Băile Felix sau Poiana Braşov. Pe toate serviciile de cazare s-a plătit 85.545 de lei, adică 17.281 de euro, fără TVA.

Cazarea, de şase ori mai scumpă decât cursurile

Pentru cursurile de formare profesională s-a plătit destul de puţin comparativ cu preţul cazării. Acestea costă, în total, pentru toate cele 16 persoane, 14.112 (2.850 de euro, fără TVA). Astfel,cu tot cu cazare, Salubritatea Craiova scoate din conturi pentru aceste cursuri 20.131 de euro fără TVA, adică 23.955 de euro cu TVA. La un calcul simplu, Salubritate investeşte, în medie, în fiecare angajat, 1.497 de euro (cu TVA) pentru un curs de formare profesională. Grila de programe a Centrului de Formare APSAP oferă cursuri pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, Salubritatea a ales să trimită angajaţii la cursuri exact în perioada estivală, când cazările, mai ales cele de la mare, sunt cele mai scumpe. angajaţii care vor participa la aceste cursuri se pot considera norocoşi, fiindcă această oportunitate oferită de societate poate fi considerată cu uşurinţă un concediu în staţiune.

Unde vor merge angajaţii

Un alt avantaj pentru angajaţii Salubrităţii care au fost aleşi să participe la formarea profesională este faptul că nu le-a fost impusă o anumită perioadă tuturor. Astfel, în SEAP au fost publicate mai multe anunţuri de cumpărare pentru cazare pentru perioade diferite. De asemenea, şi pentru cursurile de formare s-a impus condiţia ca acestea să fie în perioade diferite şi cu tematică diferită.

Astfel, unul dintre angajaţi va merge, în perioada 13-20 august, în Poiana Braşov, la Teleferic Grand Hotel, o unitate de cazare de lux. Costul pentru cele 7 nopţi de cazare este de 3,568,81 de lei, adică puţin peste 100 de euro pe noapte, fără TVA. În staţiunea Băile Felix vor merge două persoane, în perioade diferite. Primul curs de formare profesională va avea loc între 18-25 iunie, iar al doilea între 25 iunie – 2 iulie. Pentru prima deplasare, Salubritatea Craiova va plăti 4.211 de lei, fără TVA. De asemenea, pentru cea de-a doua deplasare costul ajunge la 5.128 de lei, fără TVA.

Specilizarea pe litoral, preferata angajaţilor de la Salubritate

Cei mai mulţi dintre angajaţii aleşi pentru specializare, mai exact 13, vor merge pe litoralul românesc pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele profesionale. La Mamaia vor ajunge zece persoane, iar la Jupiter trei. Pentru una dintre persoanele care vor merge la Mamaia se va plăti la cazare 4.577 de lei, pentru perioada 2 – 9 iulie. O altă achiziţie de cazare din catalogul electronic s-a făcut pentru patru persoane. Acestea vor merge să se specializeze tot la Mamaia şi pentru ele s-a platit suma de 21.944 de lei, adică 5.486 de lei pentru o persoană.

Alţi patru angajaţi se vor caza, în perioada 30 iulie – 6 august, la Hotel Stavros, pentru 5.770 de lei de persoană. Pentru cel de-al 10-lea angajat care va ajunge la Mamaia se va plăti cea mai scumpă cazare, pentru perioada 16-23 iulie. Astfel, Salubritatea Craiova a fost dispusă să plătească 6.100 de lei (fără TVA) pentru cazarea acestei persoane, la Hotel Alcor Mamaia, o unitate de cazare de patru stele. Aşadar, o cazare de lux care costă 871 de lei (fără TVA) pe noapte pentru o persoană.

Trei dintre angajaţii din cadrul Salubrităţii vor merge la specializare profesională în staţiunea Jupiter de pe litoral. Nici pentru aceştia costurile nu sunt deloc de neglijat, ba chiar sunt destul de mari. Unul dintre angajaţi va sta la Hotel Delta, în perioada 13-20 august. Pentru acesta se va plăti suma de 5.394 de lei. Celelalte două persoane vor merge la cursuri în perioada 30 iulie – 6 august, la Hotel Poseidon. Pentru aceşti doi angajaţi, costul cazării va fi de 11.541 de lei fără TVA (5.770 de lei/persoană).

Ce spune Salubritatea despre specializările angajaţilor

Am întrebat Salubritatea Craiova de ce a ales să trimită angajaţii la perfecţionare tocmai într-o perioadă când cazările sunt foart scumpe şi cine sunt angajaţii care vor participa la cursuri. Directorul societăţii ne-a transmis un răspuns general şi ne-a spus, ceea ce ştiam deja, că astfel de cursuri sunt obligatorii conform legii.

„Cursurile de formare profesională continuă a angajaților se fac în baza legii şi contractului colectiv de muncă. Ponderea cea mai mare o au cursurile de obținere a atestatelor fără de care nu ne putem desfăşura activitatea. Ele sunt 21 la număr în acest an. Celelalte sunt cursuri de formare continuă, 16 anul acesta. Acestea sunt necesare, în primul rând, din cauza ritmului în care se schimbă legislația în fiecare domeniu de activitate (achiziții, juridic, mediu, SSM, salarizare etc.), acestea fiind principalele subiecte dezbătute, existând, totodatã şi beneficiile schimbului de pãreri cu specialişti din acelaşi domeniu, din toată țara. Cursurile de formare profesională, întrucât sunt prevăzute de lege să fie fãcute cel puţin o dată la doi ani, sunt prevăzute în fiecare an în buget. Plata cazării se face de către angajator, conform Codului Muncii. ]n cazul acesta de către SC Salubritate Craiova SRL, din fondurile proprii.

Cursurile se achiziționează întotdeauna din SEAP, de la organizatori ce sunt persoane specializate, atestate în domeniu, acest lucru fiind eminamente necesar realizării lor. Suma alocată acestor cursuri depinde, în fiecare an, de posibilitãțile financiare ale societății noastre. Banii alocați acestor cursuri sunt obținuţi exclusiv din prestațiile efectuate de societate pentru toți clienții, persoane fizice sau juridice“, a precizat Mihai Butari, directorul SC Salubritate Craiova.

Salubritatea spune că ei aleg cursurile, nu şi locul unde se desfăşoară

L-am întrebat pe directorul societăţii de ce aceste cursuri alese de ei se desfăşoară numai în staţiuni. Explicaţia acestuia a fost aceea că ei aleg cursurile, fără să ţină seama în ce localităţi se desfăşoară.

„Angajații care se specializează pe cursuri atât în localitate, cât şi în afara localitãții, pe tot parcursul anului, sunt agenți DDD (Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție), şoferi (cei ce necesitã atestatele profesionale), economişti, jurişti, ingineri etc. La aceste cursuri participã şi omologi sau angajați din acelaşi domeniu, de la nivel național. Cursanții noştri pot conlucra şi schimba experiențe de muncä cu ei, lucru esențial pentru activitatea din acest domeniu.

„Locaţia cursurilor nu este stabilită de către angajator“

Menționăm faptul că locaţia cursurilor nu este stabilită de către angajator. Angajații sunt trimişi unde sunt găsite cursuri care să li se aplice. Cursurile se pot realiza şi online, în situația în care nu este găsit un curs fizic legat de specializarea pe care o căutãm. Spre exemplu, unul dintre cursurile de anul trecut, pe subiectul achizițiilor publice, a fost realizat online, de la sediul societății. Cursurile de specializare nu sunt realizate numai în perioada verii, ci şi în celelalte perioade ale anului. Societatea nu poate cere expres locația unde se desfășoară aceste cursuri, ea depinzând de organizatorul cursului. Mai mult, putem cere și am cerut desfășurarea cursurilor online, dacă acest lucru este ori a fost realizabil de către organizatorii cursurilor respective“, a mai spus directorul Salubrităţii.

Contrar faptului că Mihai Butari susţiune că există cursuri pe toată durata unui an, Salubritatea a ales ca toţi cei 16 angajaţi care vor beneficia de cursuri de formare continuă, să meargă în timpul sezonului estival. Mai mult decât atât, pare că bugetul societăţii duduie din moment ce îşi permite să plătească chiar şi peste 1.000 de lei (cu TVA) pentru o noapte de cazare a unui anagajat, într-un hotel din Mamaia.

