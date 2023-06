O asociație de proprietari a rămas pe drumuri

“În asociație sunt 145 de apartamente pentru care trebuie să fac listele de plată, să plătesc furnizorii. De două luni stau fără sediu. Documentele sunt puse într-o boxă.Așa cum am mai spus, noi am funcționat la blocul 17 împreună cu asociația de proprietari 28 Brazdă, așa a vrut fostul președinte. El a murit și a murit și administratorul. Ei nu au plătiti chiria acolo de vreo 5 ani. A venit alt președinte și altă administratoare. Acesta din urmă a văzut că sunt probleme și s-a retras.La ultima adunare oamenii m-au ales pe mine președinte. La o săptămână după ce am luat în primire au început să apară problemele. Cei din blocul 17 au făcut tabel și ne-au dat ultimatum ca să părăsim pe 24 aprilie sediul. Pe la asociație s-au perindat patru administratori, până la urmă a venit alta care s-a angajat singură. Pe 01.05 2023, ea apare ca angajată, nu știu cum a angajat-o fostul președinte. Ea era administrator, dar figura ca cenzor. După ce am venit eu am schimbat programul de calcul al listelor, că administratorul lucra pe un program în care putea să facă modificări. Când a auzit că vreau să fac un audit și să aduc un alt program în care să lucreze a luat foc. A venit control din primărie. Este o întreagă poveste”, spune președintele asociației de proprietari.