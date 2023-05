Trei asociaţii de proprietari, un administrator cu probleme

„S-a făcut expertiză. Noi am mers la parchet şi am făcut plângere. Acum aşteptăm să vină poliţia economică să ridice documentele necesare bunului mers al cercetărilor. Primăria ştie ce s-a întâmplat, dar nu a venit să facă un control. După ce se face o cercetare preliminară vom şti concret ce sumă lipseşte. El a plecat şi nu a mai colaborat cu noi. Am scos şi vechea conducere pentru că ţineau cu dinţii de asociaţie, parcă era un borcan cu miere. Ei erau cu toţii în aceeaşi barcă. Plăteam foarte mult la întreţinere. Expertiza făcea vorbire de o sumă de peste 100.000 de lei, dar în urma anchetei vom şti care este suma reală”, spune reprezentantul asociaţiei de proprietari 18 Rovine.