Cât potenţial turistic are Craiova şi care sunt impresiile oamenilor care ajung să o viziteze? Alexandra Daniela Ilie, fondatorul Asociaţiei “Monumente Oltenia” şi ghid de turism autorizat, organizează tururi în Craiova 10 ani. De-a lungul timpului, a intrat în contact cu turiştii de tot felul, de la cei aduşi în urbe de afaceri până la turiştii străini, intrigaţi de o destinaţie de zbor necunoscută apărută la ei în oraş.

Cum primăria oraşului şi-a pus în gând, în ultimii ani, să crească potenţialul turistic al Craiovei, am vrut să vedem care sunt părerile celor care ajung aici de la cineva care a avut parte de un astfel de feedback. Şi am încercat să aflăm şi perspectiva cuiva direct implicat în turismul craiovean cu privire la cât de realizabil este un obiectiv precum Craiova Turistică.

GdS: Organizezi tururi ghidate ale Craiovei de un deceniu deja. Cum au evoluat lucrurile în acest timp şi ce schimbări ai remarcat în tipologia turistului care ajunge în oraşul nostru?

Alexandra Daniela Ilie: Organizarea de tururi ghidate încă este o activitate ocazională în Craiova. Creşterea nu a fost atât de mare încât să ajung să fac asta full-time. Ce-i drept, a existat creştere constantă în ultimii ani. Saltul cel mai mare s-a văzut în pandemie.

Gds: Cum a schimbat pandemia turismul din Craiova?

Alexandra Daniela Ilie: Cum nu au mai putut să circule foarte mult în afară, românii s-au orientat către destinaţii din ţară şi s-au făcut multe excursii interne. Au fost multe excursii cu autocare, organizate de agenţiile de turism. Problema este că atunci a pierit turismul de tip “leisure” în care erau implicaţi străinii, cei care veneau cu avionul în Craiova. Erau oamenii care vedeau zboruri ieftine spre Craiova. Și, din curiozitate, încercau şi această destinaţie, chiar dacă nu aveau prea multe informaţii despre ea.

Cel puţin, asta mi-au povestit mai mulţi dintre ei, pe care i-am mai întrebat de ce au ales acest oraş. “Am vrut să vedem despre ce este vorba. E o destinaţie nouă, ieftină, pentru un city-break am zis că merită încercat”. Cam acesta era feedback-ul. Acest tip de turişti a dispărut odată cu pandemia şi cu scoaterea zborului spre Israel, pentru că foarte mulţi veneau de aici. Turiştii din Israel aveau, se pare, mai mult de cât alţii acest reflex al solicitării unui ghid turistic.

A crescut turismul de business în ultimii ani, din constatările mele directe. Tot mai multe companii din Craiova au început să apeleze la tururile ghidate de oraş pentru diverse evenimente sau acţiuni – Ziua Porţilor Deschise, invitaţi din străinătate, delegaţii.

GdS: Care au fost, în general, primele impresii ale turiştilor pe care i-ai întâlnit?

Alexandra Daniela Ilie: Statistic vorbind, cel mai des turiştii pe care i-am întâlnit au spus că li se pare un oraş foarte curat. Cel puţin în zona centrală, care este zona cu care iau contact, în principal. Peisagistic, sunt încântaţi de partea verde a oraşului, de faptul că este tot timpul ceva înflorit. Iar în centru, chiar dacă prin zonele în care ne plimbăm nu sunt foarte mulţi copaci – prin Piaţa Fraţii Buzeşti, prin Piaţa Mihai Viteazul – treci mereu pe lângă o zonă verde drăguţ amenajată. Fie că este English Park, fie că este părculeţul de lângă Piaţa Mihai Viteazul. Li se pare interesantă şi partea de arhitectură şi le plac mult poveştile despre loc.

GdS: Poţi oferi câteva exemple?

Alexandra Daniela Ilie: Pe lângă românii care circulă cu autocarul şi turiştii de business, în anii aceştia de după pandemie am avut multe grupuri venite cu programe de mobilitate la diverse şcoli. Cu programe Erasmus sau alte programe similare. Şi, pentru că în multe programe sunt implicate ţări apropiate, popoare din zone conexe, sunt şi multe poveşti relevante despre Craiova, Oltenia sau România în care, de multe ori, ei se regăsesc. Şi sunt fascinaţi de aceste legături.

Chiar la cel mai recent tur, pe care l-am făcut pentru o şcoală din Gorj, am avut nişte participanţi din Bulgaria, Croaţia şi Turcia. Am vorbit despre tot soiul de legături. De exemplu, croaţii aveau şi ei bani. Cu bulgarii am povestit despre faptul că noi avem leul şi ei au leva şi care este originea lor. Cu turcii nici nu mai vorbim – o mulţime de cuvinte de provenienţă turcă, istoric comun….

Gds: Care sunt aspectele negative pe care le-au menţionat turiştii întâlniţi de tine?

Alexandra Daniela Ilie: Nu ştiu cât reuşesc ei să ia contact cu partea negativă. Fiind turişti care vin pentru o perioadă scurtă, nu apucă să folosească, de pildă, transportul în comun, unde poate s-ar putea lovi de vreo lipsă de informaţie sau lipsa anumitor condiţii, conexiuni. Un lucru de care m-am lovit de câteva ori a fost întrebarea dacă este Craiova sigură. Pentru că au tot circulat, de-a lungul anilor, nişte poveşti care portretizau oraşul drept unul nesigur. Inclusiv pe Twitter, în mediul internaţional.

Le-am explicat că, la fel cum şi în alte oraşe foarte mari din străinătate trebuie urmate nişte reguli de bun simţ – să nu îţi laşi geanta nesupravegheată, să nu umbli noaptea prin zone neluminate, mai puţin frecventate, mai ales de unul singur. Şi dacă le respectă, nu ar avea pentru ce să îşi facă griji.

GdS: Ai auzit des că oraşul este mai frumos decât se aşteptau?

Alexandra Daniela Ilie: Da, este o replică pe care o aud adesea de la români. Cumva, străinii vin fără prea mari aşteptări. Şi, în fond, fără nişte informaţii de background care să le creeze aşteptări. Nu au un termen de comparaţie. Dar de la români am auzit că nu se aşteptau să fie aşa de frumos. Sau se întrebau de ce nu au venit până acum. Şi se întrebau şi de ce Craiova a avut ani de zile această imagine negativă conturată de media, care le-a insuflat, cumva, o reticenţă.

Și acum mare parte vin atraşi tot de ceea ce văd în presă, dar de reversul medaliei. Bineînţeles că au un rol şi evenimentele organizate în ultimii ani. Acestea atrag şi televiziunile naţionale, care fac reportaje aici în timpul manifestărilor şi cresc vizibilitatea oraşului la nivelul ţării.

GdS: Care ar fi limitările Craiovei din punct de vedere turistic?

Alexandra Daniela Ilie: Un lucru pe care l-am remarcat este că informaţia pare să ajungă în mod repetitiv la aceleaşi persoane în loc să ajungă la segmente mai ample de public. Personal, am avut în mod repetat grupuri din aceleaşi oraşe, venite cu aceleaşi agenţii. Chiar persoane care au venit de mai multe ori. Craiova poate fi un oraş în care să revii, dar dacă ai venit o dată, de două ori, a treia oară deja nu prea mai ai lucruri noi de experimentat strict în oraş. Şi atunci cred că ar fi binevenite nişte măsuri pentru a lărgi şi pentru a diversifica publicul căruia ne adresăm ca oraş.

GdS: În ceea ce priveşte publicul ţintă, cum arată el şi cum ar putea fi extins?

Alexandra Daniela Ilie: Ce se difuzează în presa naţională ajunge mult la segmentul de seniori, care circulă foarte mult pe aceste circuite interne cu autocare. Putem lucra şi pentru a ţinti alt public. Se încearcă, într-adevăr, atragerea lui, dar deocamdată prin acţiuni foarte punctuale, cum sunt cele ale Teatrului Naţional, care face Naveta Culturală sau Festivalul Shakespeare prin care atrage iubitori de teatru. Cred că marea categorie de oameni cărora ar trebui să ne adresăm ar fi persoanele de vârstă mijlocie, familiile cu copii care ar putea să facă excursii de weekend în Craiova. Se mai atinge, să zicem, tangenţial segmentul de tineret prin partea aceasta festivalieră, cu IntenCity. Dar nu ştiu cât de mult public din afară a venit, nu am statistici. Aici ar fi de lucrat pentru a atrage mai mult public din afară, pe lângă tinerii din zonă.

GdS: Cum arată, în general, un tur ghidat al Craiovei?

Alexandra Daniela Ilie: Circuitele răspund, în general, nevoilor şi aşteptărilor turiştilor despre a căror tipologie am vorbit mai sus. Pot fi tururi introductive în istoria Craiovei, tururi pietonale prin oraş, de 2-3 ore, care vizează partea centrală a oraşului. Pot fi tururi mai ample, care includ şi vizite la muzee, sau variante de o zi întreagă la care se adaugă vizită în Parcul Romanescu sau Grădina Botanică. Ocazional, am organizat și vizite ghidate ale anumitor clădiri de patrimoniu din Craiova, cum este cazul Casei Nicolae Romanescu (Casa Universitarilor Craiova).

Bineînţeles, în funcţie de solicitări şi disponibilitate, tururile pot fi adaptate şi pot include mult mai multe experienţe. Spre exemplu, pentru anumite grupuri de turiști am organizat degustări de vinuri românești sau de produse tradiționale. Până acum, din miile de turiști care au participat la tururile pe care le țin prin Craiova Guided Tours, toți au fost încântați de întreaga experiență (oraș, obiective turistice, informații, povești, prezentare, interacțiune). Și pentru că un ghid de turism are un rol important în promovarea orașului, în urma unei colaborări cu tineri artiști români, care m-au ajutat cu desene ale clădirilor monumentele ale Craiovei, m-am gândit să le ofer turiștilor niște cărți poștale la final de vizită. Fie că sunt păstrate ca suvenir sau circulate, au potențial de a contribui și ele la conturarea unei imagini frumoase a Craiovei.

