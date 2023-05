Poliţia Locală a ridicat autoturismul unei craiovence de la poartă

Conflict între Poliţia Locală a Municipiului Craiova şi o femeie din oraş căreia i s-a ridicat maşina chiar de la poarta casei, situată pe strada 24 Ianuarie. Femeia îi acuză pe locali de faptul că nici măcar nu au încercat să se ia legătura cu ea şi că i-a fost ridicat autoturismul, iar abia după insistenţele acesteia poliţiştii ar fi luat în seamă şi alte maşini parcate în aceeaşi manieră. De cealaltă parte, Poliţia Locală susţine că pe strada respectivă există mult restricţii de staţionare şi că proprietara maşinii ridicate le-a „încălcat flagrant“. De asemenea, instuţia spune că s-au acordat mai multe sancţiuni pentru propritarii maşinilor parcate ilegal pe acea stradă.

„Pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă!“

Femeia căreia i s-a ridicat maşina chiar de la poarta imobilului în care locuieşte ne-a trimis o sesizare în care se plânge de faptul că Poliţia Locală nu a aplicat legea pentru toţi cei care erau staţionaţi ilegal şi că doar pentru maşina ei s-a dispus ridicarea înainte ca ea să intervină. În acest sens, craioveanca ne-a trimis şi o serie de filmări în care arată că pe trotuarele înguste ale străzii erau şi alte autoturisme parcate exact în aceeaşi manieră ca al acesteia.

„Încă o dovadă că legea nu se aplică tuturor locuitorilor Craiovei. Pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă! În dimineaţa zilei de 23.05.2023, în jurul orei 8.00 (după aproximativ 20 de ani de locuit pe strada 24 Ianuarie, se pare că Poliţia Locală a fost sesizată cu privire la existenţa unui automobil care bloca o poartă de acces. Culmea, chiar a proprietarului maşinii, care plăteşte şi taxa anuală de parcare pe o maşină care stă în garaj.

Dintre toate maşinile parcate pe acea stradă, numai una le-a sărit în ochi agenţilor de la Locală, pe care au şi început să execute manevrele de ridicare. Nici măcar nu au sunat la poarta proprietarului pentru că „ei nu îşi permit să deranjeze“ şi era singura maşina de pe stradă înamtriculată pe Bucureşti, deci nu au ştiut ce e cu ea. Mai întâi au spus că blochează o poartă. După ce le-am spus că e a proprietarului imobilului, au schimbat. Au spus că blochează trotuarul (nu total, dar se pare că nu era suficient spaţiu)“, ne-a spus Jeana S.

Proprietara, amendată

Poliţiştii nu au oprit demersul la apariţia proprietarei şi au amendat-o pe aceasta.

„După îndelungi discuţii şi plata amenzii, m-au obligat să bag maşina în curte. După şi mai lungi insistenţe, s-au sinchsit să mai ridice câteva maşini. Asta pentru că li s-a explicat şi s-a insistat că legea se aplică unitar. Unii dintre cei parcaţi au fost anunţati şi au luat maşinile fără nicio problema sau au plătit amenda. În momenul în care le-am explicat că dacă bag maşina în curte nu o voi mai putea scoate din cauza altor maşini parcate, am fost invitată să sun la politie şi se vor acupa ei. Asta în condiţiile în care în această casă locuieşte şi o persoană bolnavă de Alzheimer. Aceasta poate avea o criză în orice moment şi necesită spitalizare.

Domnilor de la Locală li s-a prezent situaţia maşinilor parcate în zonă. Erau în apropierea trecerilor de pietoni, pe trotuar, fără loc pentru pietoni. Dar majoritatea sunt ale angajaţilor ANAF, Termoficare şi Taxe si Impozite. Plus câteva maşini de lux: Mercedes, BMW, Audi, acestea rămânând neatinse. Posesorul altei maşini parcate vizavi, angajat al barului din proximitate, a fost lăsat în pace. După ceva vreme, probabil ca să nu mai bată la ochi, a mutat-o pe un alt trotuar. Totul pentru că venea o maşină cu marfă la o instituţie aflată în proprietatea UAT Craiova. Chiar dacă aceasta ar fi avut loc să treacă. Ca să nu mai zic că atunci când a descărcat marfa a blocat trotuarul. Pentru acest lucru persoanele de pe aceastp stradă au primit amenda. De necrezut!“, a mai povestit femeia din Craiova.

Maşinile instituţiilor publice ar avea voie, ale cetăţenilor ba

Femeia a mai adăugat faptul că există o discriminare legată de faptul că maşinile instituţiilor publice pot fi parcate oriunde, dar ale cetăţenilor nu. „După spusele agenţilor, reclamaţia pentru maşina mea era făcută chiar de paznicul imobilui din strada 24 Ianuarie, care aparţine Consiliului Judeţean Dolj.

În timpul modernizării acestei instituţii, au fost aduse prejudicii tuturor locatarilor străzii. A fost tăiat internetul, deoarece stâlpul a fost cuprins în plasa de construcţii. Maşinile care deserveau această locaţie au parcat şi blocat intrarea în imobilul nostru de foarte multe ori. Se invoca faptul că sunt de la Consiliul Judeţean şi trebuie să fim înţelegători. În plus, ani de zile am fost afectaţi de praful rezultat de la lucrările de reparaţii şi modernizare. Însă, am manifestat înţelegere în acest sens, fiind o comunitate. După plecarea poliţistilor, situaţia a revenit la normal. Se parchează după bunul plac. Este un abuz la adresa oamenilor normali şi civilizaţi“, a mai spus craioveanca.

Poliţia Locală se apără şi spune că doar a respectat legea

Gazeta de Sud a întrebat Poliţia Locală Craiova despre situaţia care a avut loc pe strada 24 Ianuarie. Reprezentanţii instituţiei spun că a fost vorba despre încălcarea legii şi ei doar au luat măsurile necesare. De asemenea, aceştia susţin că au sancţionat proprietarii mai multor maşini de pe strada respectivă.

„În urma verificărilor efectuate în evidențele Poliției Locale a Municipiului Craiova, a reieșit că în data de 23.05.2023 nu a fost înregistrată nicio petiție cu privire la blocarea căii de acces în/din imobilul situat pe str. 24 Ianuarie. În data de 23 mai, un echipaj din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice a fost repartizat conform registrului „Buletinul Posturilor” să efectueze serviciul în zona centrală, în vederea fluidizării traficului rutier, având în atenție depistarea și sancționarea proprietarilor/utilizatorilor auto ce nu respectă prevederile legale în vigoare privind circulația pe drumurile publice. Ca urmare, polițiștii locali au deplastat pe strada 24 Ianuarie mai multe autovehicule ce erau staționate neregulamentar pe trotuarul special amenajat, blocând circulația pietonală în totalitate, cât și la intersecția străzii 24 Ianuarie cu strada Mitropolit Firmilian, fapt pentru care au dispus măsurile legale asupra acestora“, ne-a transmis Poliţia Locală.

„Proprietarul vehiculului la care faceți referire a încălcat flagrant interdicţiile“

Mai mult decât atât, Poliţia Locală susţine că maşina pentru care au dispus ridicarea a încălcat mai multe prevederi legale. „Precizăm că strada 24 Ianuarie este o stradă cu dublu sens de circulație. Aceasta intersectându-se atât cu strada Mitropolit Firmilian, strada Simion Bărnuțiu, cât și cu strada Frații Buzești, sunt amenajate treceri pentru pietoni (oprirea/staționarea fiind interzisă pe trecere ori la mai puțin de 25 de metri înaintea acesteia), la intersecții (oprirea/staționarea fiind interzisă la o distanță mai mică de 25 de metri de colțull intersecției), iar trotuarele pietonale sunt înguste (oprirea/staționarea fiind interzisă pe trotuare).

Ca atare, deși pe strada 24 Ianuarie există atâtea interdicții privind oprirea/staționarea autovehiculelor, iar proprietarul vehiculului la care faceți referire le-a încălcat flagrant, acesta trebuia să prevadă și posibilitatea sancționării sale contravenționale și a dispunerii măsurii tehnico-administrative de ridicare“, a mai declarat Poliţia Locală.

Proprietarul trebuie anunţat sau nu când i se ridică maşina?

Am întrebat Poliţia Locală şi dacă există vreo obligaţie legală de a anunţa proprietarul unei maşini în momentul în care dispun ridicarea acesteia.

„Menționăm că legiuitorul nu stipulează în actul sancționator obligația de a-l înștiința pe utilizatorul/proprietarul autovehiculului în momentul punerii în aplicare a măsurii tehnico- administrative de ridicare de pe domeniul public. Așa cum am arătat mai sus, niciun autovehicul nu a fost ridicat pentru blocarea intrării într-un imobil, ci numai pentru săvârșirea contravențiilor precizate.

Polițiștii locali au aplicat în zona respectivă 5 sancțiuni contravenționale conducătorilor auto prezenți la fața locului. De asemenea, pentru şase autovehicule staționate neregulamentar ai căror conducătorii auto nu au fost identificați la faţa locului, au dispus măsura tehnico-administrativă de ridicare“, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Locale.