CAO a lăsat fără apă milionarii în datorii din căminele de pe Putnei

„Noi am mai trecut prin aşa ceva, dar era acolo la intrare o pompă şi ne-au dat drumu la apă, aveam de unde să luăm. Acum nu ştiu cum ne vom descurca. Cei care şi-au tras apa în casă se descurcă, dar ce facem cu băile comune? Din cauza datoriilor noi nu putem să facem nimic în bloc. Sunt 500 de camere la aceas moment fără apă rece. Avem restanţieri, am avut şi delapidări. Am mers cu ei în instanţă, degeaba. Cei de la CAO ne cer să le dăm bani, să le plătesc salariu de două ori pe lună?”, spune preşedintele unei alte asociaţii de proprietari din blocurile de pe strada Putnei.