Aeroportul Internaţional Craiova a inaugurat două terminale moderne

Aeroportul Internaţional se extinde. Acum are două terminale noi, moderne, construite cu bani de la Consiliul Judeţean Dolj, inaugurate ieri în prezenţa conducerii CJ Dolj, a aeroportului şi a Primăriei Craiova. Concret ieri s-au inaugurat un terminal de plecări, cu opt puncte de check-in şi un terminal de sosiri. Ambele clădiri sunt alipite la clădirea deja existentă a aeroportului. Investiţia de opt milioane de euro a CJ Dolj va duce la procesarea simultană a sute de îmbarcări sau sosiri.

În contextul creşterii constante a numărului de pasageri care zboară sau aterizează pe aeroportul din Craiova, cele două noi terminale vor uşura foarte mult procesul de îmbarcare. Potrivit preşedintelui CJ Dolj, Cosmin Vasile, cele opt puncte de check-in de la terminalul de plecări pot procesa circa 650 de pasageri, iar terminalul de sosiri nu mai puţin de 1.000 de pasageri.

Cosmin Vasile: „Acum avem o capacitate de aproximativ 650 de pasageri care pot fi procesaţi simultan“

„Suntem în momentul în care o lucrare începută acum ceva timp are o finalitate, o investiţie din fonduri proprii ale CJ Dolj. Când am demarat investiţia am avut o serie de ani cu creştere aproape exponenţială de călători şi, evident, aeroportul a devenit neîncăpător. Am dorit să extindem cu 1.000 de mettri pătraţi zona de plecări şi 1.000 de metri pătraţi zona de sosiri pentru a putea procesa un număr mai mare de pasageri pentru a fi condiţii normale pentru cei care pleacă cu avionul.

Acum avem o capacitate de aproximativ 650 de pasageri care pot fi procesaţi simultan la cele opt ghişee şi aproximativ 1.000 de psageri care pot simultan să ajungă pe aeroport să fie procesaţi. Este o investiţie la pachet cu o nouă parcare de 187 de locuri şi zona de microbuze şi autobuze pe care dorim să le realizăm din fonduri proprii. Licitaţia pentru parcare este urcată în sistemul electronic de achiziţii publice si urmează să apara anunţul de intenţie, astfel încât in iunie să deschidem ofertele. Îmbucurător este că suntem eligibili şi banii aceştia ni-i recuperăm.

Ministerul Transporturilor deschide un call pe proiecte retrospective şi, bineînţeles, că atunci când se deschid proiectele europene vom fi prezenţi cu proiectul depus. Pentru că mottoul nostru este să nu scăpăm nici o linie de finanţare pentru a aduce bani europeni aici“, a declarat Cosmin Vasile.

Aeroportul Craiova, hub de dezvoltare pentru întreaga regiune

Preşedintele CJ Dolj a lăudat şi conducerea Aeroportului Internaţional Craiova. „Vedem efervescenţă la aeroport şi e bine că acum începem să operăm aceste terminale. Ne aşteptăm la o creştere din ce în ce mai accentuată a numărului de pasageri. Lună de lună am depăşit recordul din 2019.

Se zboară din ce în ce mai mult, vor fi din ce în ce mai multe curse, vor fi reintroduse anumite curse şi putem spune că suntem pregătiţi. Echipa de la aeroport se mişcă. Cel mai important este că suntem activi, că încercăm să aducem companii, curse, să creştem numărul de pasageri, veniturile, astfel că atunci când vin şi bani în judeţ nu poate decât să ne bucure. Aeroportul din Craiova este un hub de dezvoltare pentru întreaga regiune“, a mai spus Cosmin Vasile.

Sorin Manda: „Estimăm un flux de peste 60.000 de călători pe lună“

Despre rolul aeroportului în dezvoltarea regiunii a vorbit şi directorul Aeroportului Internaţional Craiova, Sorin Manda. „Suntem într-un moment foarte important pentru noi – inaugurarea terminalelor de plecări și de sosiri, în urma lucrărilor de extindere care s-au derulat, demers impus de evoluția numărului de pasageri din ultima perioadă. Estimăm că, în lunile de vară, atunci când traficul aerian se va intensifica, se va ajunge la un flux de peste 60.000 de călători pe lună, ceea ce ar fi fost imposibil de procesat în lipsa acestui demers.

Este o investiție realizată de Consiliul Județean Dolj, prin intermediul căreia am reușit, de asemenea, să creștem la opt numărul porților de check-in, față de trei, câte erau disponibile înainte. Alături de aceste noi spații din cadrul terminalelor, pe care le punem de astăzi la dispoziția călătorilor, avem în derulare și alte proiecte finanțate din fonduri europene, totalizând peste 150 de milioane de euro. Vom face din aeroportul nostru unul dintre cei mai mari poli de dezvoltare din regiunea Oltenia“, a declarat Sorin Manda.

Aeroportul Craiova, investiţie de peste 30 de milioane de lei

La inaugurarea celor două terminale ale Aeroportul Internațional Craiova, au mai participat primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, vicepreședintele CJ Dolj Mihai Neațu, secretarul de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene Bogdan Pășcuț, precum și Mircea Dumitru, membru în Consiliul de Administrație al AIC.

Lucrările executate în cadrul proiectului „Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Craiova“, cu o valoare de 31.358.732 de lei, inclusiv TVA, au vizat construirea și amenajarea a două corpuri de clădire, alipite celor existente, suprafața desfășurată a spațiilor nou create fiind de 2.250 de metri pătrați.

