Doctorul Nicolae Hasnaș, omagiat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Doctorul Nicolae Hasnaș (1875-1966) a avut un rol semnificativ în dezvoltarea Spitalului din Târgu Jiu.

Pentru a arăta recunoștința pe care i-o poartă gorjenii, la Spitalul de la Pasarelă (clădirea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu situată pe strada A.I. Cuza) a fost montată o placă comemorativă din marmură. Decizia a fost luată după ce dr. Cornel Munteanu a solicitat ca denumirea Spitalului Județean să fie schimbată, acest lucru neputându-se realiza deoarece în prezent sunt în desfășurare mai multe proiecte pe fonduri europene.

Placă comemorativă pentru doctorul Nicolae Hasnaș

Consultându-l pe dr. Cornel Munteanu, conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a decis să fie realizată o placă comemorativă, care a fost montată pe clădirea Secției Boli Infecțioase, unde a și lucrat dr. Hasnaș acum aproape un secol.

„Recunoștință veșnică doctorului Nicolae Hasnaș (1875-1966), medic primar chirurg, pentru meritele sale deosebite în dezvoltarea Spitalului din Târgu-Jiu! A condus Spitalul în perioada 1907-1937 și i-a crescut capacitatea prin înființarea de noi specialități, fiind mereu preocupat de atragerea unor buni specialiști. A rămas în memoria gorjenilor ca un medic mereu dedicat pacientului. Doctorul Nicolae Hasnaş a fost o legendă a vremii sale şi rămâne un model demn de urmat!”, este textul care va aminti, tuturor celor care îl vor citi, de unul dintre cei mai iubiți medici din Gorj.

La evenimentul organizat la Spitalul de la Pasarelă, și care a făcut parte din manifestările ocazionate de Ziua Mondială a Sănătății, a participat conducerea unității medicale, dr. Cornel Munteanu, dar și dr. Sanda Mischie, reprezentanții Prefecturii Gorj, medici și asistenți medicali din cadrul Spitalului Județean, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Gorj, dr. Ana Băleanu, președintele Colegiului Medicilor Gorj, dar și mass-media.

Doctorul Nicolae Hasnaş, cea mai importantă personalitate din istoria medicinii gorjene

Dr. Nicolae Hasnaș a alinat suferințele a mii de oameni, iar pentru competența și felul său omenos de a se purta cu bolnavii, a devenit stimat și apreciat, un adevărat model de urmat pentru tinerele generații. A fost personalitatea cu cel mai frumos prestigiu și cea mai mare popularitate din vremea sa. În anii în care a practicat medicina, dr. Hasnaș a oferit peste 400.000 de consultații și a efectuat aproximativ 35.000 de intervenții chirurgicale de toate gradele.

„Este o festivitate importantă, reușim, în sfârșit, să îl scoatem din uitare pe marele doctor Nicolae Hasnaș, personalitatea cea mai importantă a Gorjului din prima jumătate a veacului trecut. A ajuns o legendă, despre el știau și copiii! A fost trimis de ministrul Sănătății să conducă Spitalul Târgu Jiu, în 1907, pe care l-a condus până în 1937. L-a dezvoltat, a adus noi specialiști, a creat spațiu de spitalizare. A fost un mare chirurg! Ceea ce se opera la Târgu Jiu, se opera numai în marile spitale din țară.

Pe lângă activitatea medicală îndelungată și de înaltă calitate, s-a implicat mereu și în viața urbei. A înființat instituții culturale, educaționale, a înființat Școala de notari. A fost membru al PNL, a fost președinte al partidului, dar și prefect și senator. Ca demnitar, a luat mereu parte țăranilor, preoților, medicilor. Ca prefect, s-a ocupat de reînființarea Școlii normale, a construit școli în județ, a fost un mare filantrop, acorda burse elevilor merituoși. A construit un pavilion la acest spital din banii lui. Apoi încă trei! A fost personalitatea cea mai importantă din istoria medicinii gorjene, iar noi avem datoria de a respecta aceste personalități. (…)

Mulțumesc domnului manager Vienescu pentru susținere, dar și doamnelor doctor Mischie și dr. Băleanu! Dumnealor m-au înțeles și am avut o colaborare excelentă. În sfârșit, am reușit atât cât am reușit, dar mă bucur. Am un sentiment de mulțumire deosebită, căci de azi încolo se va mai putea vedea și vorbi despre numele doctorului Nicolae Hasnaș”, a spus dr. Cornel Munteanu.

Acesta a mai propus ca Secțiile de Chirurgie ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu să poarte numele a doi chirurgi importanți: dr. Nicolae Hasnaș și dr. Corneliu Adameșteanu, propunere care va fi analizată de conducerea unității medicale.

