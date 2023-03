Poluarea din Craiova, între date incerte şi probleme tehnice. O staţie APM nu a furnizat date de un an

O staţie de monitorizare a calităţii aerului din Craiova nu funcţionează de un an, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dolj deţine o singură staţie în oraş care să ofere date privind particulele în suspensie PM2,5, considerate unele dintre cele mai nocive particule pentru sănătatea umană. În luna februarie 2023, staţia de monitorizare a calităţii aerului din centru a înregistrat, aproape două săptămâni la rând, niveluri ridicate de poluare, dar acest lucru a trecut neobservat.

APM Dolj nu mai publică de peste un an buletinele privind calitatea aerului şi pe pagina de Facebook, cum începuse să procedeze după ce GdS a adus în discuţie problema transparenţei şi a lipsei de implicare a instituţiilor abilitate în soluţionarea problemelor privind aerul din oraş. Calitatea aerului din Craiova rămâne în continuare problema fiecăruia în parte.

Poluare ridicată, zile la rând

În luna februarie 2023, staţia DJ-2 din centrul oraşului a înregistrat 12 zile de poluare ridicată – nivel rău şi, într-una dintre situaţii, foarte rău – dintre care 11 au fost zile consecutive. Practic, în aproape jumătate din luna precedentă, calitatea aerului a fost periculos de proastă. Cu toate acestea, craiovenii nu au ştiut că au fost expuşi unui aer foarte poluat zile în şir. Iar Craiova are o singură staţie de monitorizare care înregistrează nivelul de particule PM2,5.

Având în vedere că singurele înregistrări ale nivelului de emisii PM 2,5 sunt la staţia DJ-2, deşi aceste emisii sunt considerate printre cele mai periculoase pentru sănătatea umană, am întrebat APM Dolj dacă există solicitări/ demersuri pentru instalarea unor stații care să înregistreze nivelul acestui poluant şi la celelalte staţii din oraş. Răspunsul instituţiei a fost următorul:

„Conform legii nr. 104 /2011 – nu este cazul, întrucât PM 2.5 se determină în stațiile de fond urban reprezentative, practic pentru zona foarte mare (oraș, municipiu), cum este DJ2”.

În contextul nivelului crescut de particule PM2,5, raportul lunar din luna februarie, APM precizează doar „Pentru fracția PM2,5 monitorizată gravimetric la DJ-2 s-a înregistrat o medie de 24 µg/mc, în creștere față de cea din luna precedentă”.

Un pas înapoi

Deşi Craiova a apărut în topuri ale oraşelor poluate din ţară şi perioadele de poluare ridicată au fost în mod repetat aduse în atenţia publicului de către Gazeta de Sud prin seria de materiale Craiova Poluată, lucrurile par departe de a se fi rezolvat. Ba dimpotrivă, am putea vorbi despre un regres, având în vedere că până şi micul pas făcut de APM Dolj în privinţa creşterii nivelului de informare al cetăţenilor cu privire la calitatea aerului a revenit la loc repaus. Buletinele zilnice privind nivelul poluării nu mai sunt de multă vreme publicate şi pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, ci numai pe site. De altfel, pagina de Facebook a instituţiei este un conglomerat de redistribuiri ale postărilor de pe alte pagini. Ultimul buletin al calităţii aerului a fost publicat pe 26 ianuarie 2022.

Între timp, perioade în care nivelul de poluare a crescut au mai existat, însă este greu de spus câţi dintre locuitorii Craiovei au fost conştienţi de aerul otrăvit pe care l-au respirat. Pentru a afla din surse oficiale în ce zile calitatea aerului a fost proastă, ar fi fost nevoie să acceseze zilnic pagina APM DJ şi să caute rapoartele zilnice, lucru greu de crezut.

O staţie APM Dolj nu funcţionează de un an

După ce GdS a analizat mai multe rapoarte lunare publicate de APM Dolj în ultimul an, am constatat că staţia DJ1 nu a mai înregistrat date din luna aprilie 2022. Este vorba despre o staţie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de Piaţa Mare, care monitorizează poluanţii SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi B şi este influențată în primul rând de trafic, încălzirea casnică şi de SE Craiova II Craiova, conform APM Dolj.

Deşi în alte rapoarte nu se menţionează, în cele mai recente se precizează că aceasta „nu a funcționat din cauza problemelor de alimentare electrică internă”.

Am întrebat APM Dolj de ce nu a fost repusă în funcţiune până acum, deşi datele lipsesc de aproape un an. De îndată ce vom avea răspunsul instituţiei, îl vom publica.

Probleme tehnice

Pe lângă lipsa totală a datelor de la această staţie, în mai multe rapoarte se vorbeşte despre date insuficiente pentru evaluarea nivelului de PM10 la mai multe stații, din cauze tehnice, sau despre date incerte în procente variabile, de la 13 până la 50%.

De exemplu, în raportul din luna decembrie 2022, se precizează: „la DJ-2, din cauza defectării sistemului de prelevare nu avem suficiente date pentru evaluare la PM10 gravimetric (de referință), iar din datele obținute prin măsurarea continuă aproximativ 50% sunt incerte, nemaiavând posibilitatea de a le compara cu cele obținute prin metoda de referință; la DJ-1 și DJ-6 nu sunt date pentru evaluare, din cauza defectării sistemelor de prelevare automată, în plus la DJ-1 sunt probleme în continuare cu alimentarea electrică.”

7 sesizări legate de poluare în 2022

Am vrut să aflăm dacă, în perioadele în care nivelul poluanţilor a crescut, APM Dolj a notificat alte instituții cu abilități in domeniul mediului, cum ar fi Garda de Mediu. Am primit răspunsul că „ţinând cont de posibilele cauze ale creșterilor, în cursul anului 2023 nu a fost cazul”. Precizăm că întrebarea noastră nu viza specific anul 2023.

Tot din răspunsurile primite de la instituţie, am aflat că în 2022 APM Dolj a primit 7 sesizări legate de poluarea aerului din Craiova, iar de la începutul anului 2023 până în prezent, două.

