Ioana Fluerașu, dascălul care călăuzește copiii din Craiova în universul formei și al culorii

Mulți părinți o cunosc drept „profesoara de artă de la Palat”. Este cea care creionează destinele unor artiști în devenire, care îi călăuzește pe copii să descopere lumea sculpturii și a culorii și să se exprime prin intermediul formelor. Ioana Fluerașu este un dascăl îndrăgit, care îi întâmpină pe cei mici cu blândețe și căldură în atelierul de la Palatul Copiilor. Dar puțini știu că ea și-a descoperit propriul destin printr-o întâmplare, că vine din Câmpina și că, la un moment dat, a oscilat între artă și… armată.

Primul impuls

Ioana Fluerașu s-a născut și a crescut la Câmpina, însă în anii copilăriei își petrecea adesea timpul la Craiova, cu verișoara sa. Așa l-a întâlnit pe soțul său.

„Soțul meu era atunci vecin cu verișoara mea și, pe vremea aceea, îi plăcea foarte mult să deseneze. Cumva, de la el a început totul, a fost întâiul meu impuls. El desena foarte frumos, în schimb eu nu aveam nicio intenție pe atunci să mă îndrept către acest domeniu. Dar m-a făcut să încerc și, treptat, lucrul ăsta a crescut. Acum eu sunt cea care a continuat pe acest drum. El este profesor de filosofie, nu a ales desenul, dar este în continuare iubitor de artă și colecționar”, povestește Ioana.

S-a îndrăgostit de Palatul Copiilor din Craiova

În liceu, l-a căutat, pentru pregătire, pe profesorul din școala generală, care s-a întâmplat să fie sculptor. „Așa am ajuns eu sculptor. A fost o întâmplare. M-a pregătit pentru sculptură și cam asta a fost”, spune.

După cei cinci ani de facultate, intenționa să continue cu studiile de masterat, însă destinul i-a rezervat alt drum. „Tot soțul meu a descoperit că apăruse un post la Palatul Copiilor, pentru sculptură. M-a înscris la titularizare, a insistat să merg la examen, deși eu eram complet nepregătită, dar am ajuns totuși suplinitor și am fost atât de fascinată, încât la următorul examen de titularizare am fost determinată să iau postul. Rămăsesem și însărcinată, a fost o provocare, însă am reușit în cele din urmă să devin titular la Palat. Aș fi putut să aleg și Liceul Pedagogic, chiar era foarte aproape de casa mea. Dar mi-am dorit foarte mult să predau la Palatul Copiilor”, mărturisește Ioana Fluerașu.

„Învățăm unii de la alții”

Astăzi, Ioana ține cursuri de pictură și modelaj în lut pentru copii și spune că nu doar copiii au învățat de la ea, ci și invers.

„E foarte greu să le explici unor copii anumite lucruri și ei să le și înțeleagă. Am început întrebându-i ce știu să facă, lăsându-i să deseneze liber, construind de la ce știe fiecare. E, de fapt, o colaborare. Sunt situații când îi pun doar pe ei să deseneze, la cei mai mici uneori conturez eu și îi las pe ei să se exprime prin culoare, la atelierele de la palat primesc adesea modele”, explică Ioana.

1 de 9

Însă, în fond, fiecare copil e diferit și lucrează diferit, adaugă.

„Sunt copii care vor să facă totul numai din capul lor și atunci mergem pe desenul lor. Încerc să îi ghidez lăsându-le libertate. Sunt copii care se încăpățânează, sunt copii care plâng dacă încerci să le arăți, e nevoie de răbdare, e nevoie să îi înțelegi. Nu îmi place să intervin invaziv, pentru că apoi nu mai vor”, spune artista.

Lumea copiilor talentați

Despre copiii înzestrați, Ioana spune că „se văd, îi descoperi imediat”.

Și în călătoria în acest univers al artei, să fii călăuză e un lucru care trebuie făcut cu grijă, pentru a nu-i pierde pe drum pe cei talentați.

„Am un elev care are o lume a lui, îl las să își facă propriile lucrări, apoi îi dau un desen de studiu. Nu îi impun nici studiul, dar încet-încet încerc să insuflu un simț al disciplinei care să îl ajute în viitor. Însă treptat”, spune Ioana, pentru că altfel riști ca acel copil să se închidă într-o carapace. Iar lumile elevilor săi sunt mult prea prețioase pentru a nu fi exprimate, împărtășite, eliberate.

Citeşte şi: Andrei Toniţa şi Bianca Stancu, tinerii artişti care pictează Craiova