Beznă în bloc din culpa asociaţiei sau CEZ-ului?

„Avem probleme cu CEZ-ul. Noi facem ordine de plata cu valoarea facturii, iar ei sting cum vor ei. Numai blocul D, sc 1a fost debranşat. Urmează să îi acționăm în instanţă pentru problemele și disconfortul creat locatarilor. De exemplu, eu am plătit factura blocului D, scara 1 în valoare de 50,81de lei, iar CEZ-ul a scăzut doar 9 lei factura curentă. Restul a fost transferat pe un sold pe care eu nu îl am. Am 26 de contracte. Până acum un an nu am avut nici o problema cu facturile. De un an CEZ stinge datoria cum vrea. Nu mai ține cont de locul de consum și factura scrisa de noi pe ordinul de plată. Imposibil să cădem la pace cu cei de la CEZ. Voi schimba cu siguranţă furnizorul. Azi (20. 03.2023) au spus ca în cursul zilei, cel târziu ora 16.00 va fi rebranşat blocul”, a explicat Cerasela Matei, preşedinta asociaţiei de proprietari „Anul 1848”.