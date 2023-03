Prințesă, iepurași și căsuțe de mii de euro la Târgul de Paște din Craiova

Primăria Craiova anunţa la finele lunii trecute că va organiza Târgul de Paşte, în premieră, în Parcul „Nicolae Romanescu“, iar vizitatorii vor păşi „într-un univers magic și plin de culoare“. „Aici va prinde viață, între 1 aprilie și 1 mai 2023, cea mai frumoasă poveste de Paște, cu căsuțe pictate unicat și numeroase elemente de butaforie inedite, având ca temă «Alice în Țara Minunilor»“, mai susţinea primăria în promovarea evenimentului.

Târgul de Paşte din acest an îşi va deschide, aşadar, porţile pe 1 aprilie, va fi organizat în jurul foișorului fanfarei din Parcul „Romanescu“, iar comercianții își vor desfășura activitatea în căsuțe de lemn, „unele fiind unicat, create special, pentru eveniment, de artiști și sculptori renumiți“. Gabi Rizea și echipa sa tocmai ce a finalizat a patra căsuță creată special pentru Târgul de Paște, dintr-un set de cinci.

Pentru a da viață târgului s-a apelat însă la bugetul local aprobat la începutul lunii februarie şi chiar în prima rectificare bugetară din 2023 au fost prevăzuţi 633.000 de lei pentru achiziţionarea de căsuţe din lemn (313.000 lei), altele decât cele realizate de Rizea, şi decoraţiuni stradale specifice (320.000 lei).

Cumpărături directe făcute la valoare maximă

Municipalitatea s-a mişcat repede şi a făcut cumpărăturile chiar la începutul acestei luni, prin achiziţie directă. Căsuţele din lemn vor fi furnizate şi montate pe poziţii de către o firmă din Craiova, în timp ce decoraţiunile vor ajunge de la Hunedoara. Banii prevăzuţi au fost cheltuiţi până la ultimul leu. Ba chiar a şi fost depăşit puţin plafonul maxim stabilit inițial. Pentru căsuţe s-a bătut palma pe 3 martie, iar pentru decoraţiuni pe 7 martie. Cumpărarea directă s-a făcut exact la valoarea estimată de primărie. Astfel, pentru căsuţele de lemn se va plăti 264.950 de lei fără TVA, adică 315.290,50 lei cu TVA (64.350 euro), iar pentru decoraţiuni 269.300 lei fără TVA, adică 320.467 lei cu TVA (65.400 euro). Deci, un total de 129.750 de euro.

Căsuțe realizate special pentru Târgul de Paște Craiova 2023 1 de 3

Revenind la căsuţele din lemn, acestea vor fi de două feluri: unele de 3 metri lungime, 2 metri lăţime şi 2 metri înălţime, iar altele de 4 m lungime, 2,5 m lăţime şi 2 m înălţime. Toate sunt echipate cu instalaţii electrice. Primăria a comandat cinci căsuţe de 3 metri, pentru care va plăti 15.990 lei/bucată (preţ fără TVA) şi 10 căsuţe de 4 metri, pentru care va achita 18.500 lei/bucată (preţ de catalog, fără TVA). Căsuţele au podea din lemn, prinsă pe structură lemn, cu profil metalic la bază şi sunt furnizate de firma Energie Gratis SRL, din Craiova. Societatea a avut în 2021 o cifră de afaceri de 1.778.215 lei şi un profit net de 75.592 lei (8 angajaţi).

Surprizele de la Târgul de Paște din Craiova: prinţesă de 36.000 de lei, iepuraşi, soldaţi, cești de cafea uriașe şi piese de şah

În ceea ce priveşte decoraţiunile, de cei 320.000 de lei vor fi cumpărate 32 de piese de şah, două figurine tridimensionale sub formă de soldat, 14 decorațiuni bidimensionale cu posibilitate de suspendare, o figurină tridimensională sub formă de prințesă / fetiță, trei figurine tridimensionale sub formă de ansamblu de ciupercuțe, o figurină tridimensională sub formă de ansamblu de ceşti de cafea şi trei figurine tridimensionale sub formă de iepuraș.

Vorbim de decorațiuni uriașe, care bat cu tematica Târgului de Paște: povestea Alice în Țara Minunilor. Acestea vor fi livrate de firma MK Illumination SRL, din municipiul Hunedoara. O societate care în 2021 a avut o cifră de afaceri de 6.430.437 lei, dar o pierdere de 3.425.927 lei (cu 6 angajaţi). Comparativ, în anul pandemic 2020 MK Illumination a raportat o cifră de afaceri de 25.129.256 lei şi un profit net de 804.141 lei (8 angajaţi).

Conform datelor din sistemul electronic de achiziţii, iepuraşii costă 13.000 de lei bucata, ansamblul de ceşti de cafea – 23.000 de lei, ansamblul de ciupercuţe – 8.500 de lei/bucată, prinţesa – 30.300 lei, decoraţiunile bidimensionale – 500 lei/bucată, iar soldaţii – 6.750 lei/bucată. Piesele de şah au circa 10 kg şi valoare diferită: 3.750 de lei/bucată (turnul, calul, nebunul şi pionii), 6.500 de lei/bucată (regina şi regele). Prețurile sunt fără TVA. Primăria va cumpăra 16 pioni, câte 4 piese nebun, turn şi cal, două piese rege şi două piese regină.

