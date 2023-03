Doljeni prinşi la volan drogaţi, băuţi sau fără permis

Polițiști din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au depistat sâmbătă seară, la ora 23.00, în cadrul unei acțiuni Blitz în municipiul Craiova, un tânăr, de 22 ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tineretului, din localitate sub influenţa drogurilor.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină.

Acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate mostre biologice.

Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Duminică seară, la ora 23.10, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Băilești au depistat un bărbat, de 46 ani, din municipiul Băilești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gabroveni, din localitate.

Întrucât acesta prezenta halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere.

Totodată, în autoturism a mai fost legitimat un tânăr, de 21 de ani, din localitate, bănuit că i-ar fi încredinţat autoturismul bărbatului pentru a fi condus pe drumurile publice.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe şi încredinţarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere sau se află sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.