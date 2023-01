Primăria Craiova s-a răzgândit. Subvenționează prețul gigacaloriei

„Am pus 20 de milioane de lei, 7 milioane în plus faţă de anul trecut pentru subvenţia gigacaloriei şi aşteptăm şi deblocarea acelui cont. Anul trecut am fost obligaţi ca mare parte din subvenţie, 3 milioane de euro, să o blocăm într-un cont de garanţie. Am blocat acei bani într-un cont la care primăria nu poate umbla, nici CEO, nici SE Craiova şi aceia erau bani de subvenţie. Ca să înţelegeţi de ce este subvenţia mai mică faţă de alte localităţi. Aceşti bani au început să se devalorizeze. Din acest motiv l-am rugat pe domnul ministru, pentru că Termo Urban nu are nici o datorie la furnizor, să ne lase să deblocăm suma şi să introducem în subvenţie pe lângă cea pe care am pus noi deja în buget”, a afirmat Primarul Craiovei.