Deputatul de Dolj, Daniel Gheba, a demisionat din USR: Preşedintele USR Dolj: „Nu e o pierdere uriaşă“

USR Dolj l-a pierdut pe singurul deputat pe care l-a trimis în Parlamentul României. Daniel Gheba a anunţat cu puţin timp în urmă pe Facebook că şi-a dat demisia din partid pe motiv că nu a fost susţinut de conducerea filialei judeţene şi pentru că a fost „sabotat şi boicotat“. Iată mesajul deputatului(intertitlurile aparţin redacţiei):

„Dragi doljeni, mă adresez vouă, în primul rând, căci voi mi-ați acordat un CEC în alb atunci când mi-ați oferit votul vostru care m-a trimis în cel mai important for legislativ al țării pentru a vă apăra interesele.

În 2018, am intrat în USR cu idealismul și speranțele tânărului care numai făcuse politică și care dorea să schimbe ceva în bine pentru județul său, fiind sătul de inacțiunea clasei politice locale vechi. Așa după cum mă știți deja, din postările pe facebook sau din conferințele de presă am fost, sunt și voi fi o persoană activă, implicată, care are ușa cabinetului său parlamentar deschisă pentru toți cetățenii.

Sabotaj şi boicot

Dar, ca politician implicat în mijlocul comunității sale, dornic să ajute, am fost crunt dezamăgit de realitatea din jurul meu. Eram pregătit și știam că voi lupta cu reprezentanții vechilor partide, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi fi sabotat și boicotat tocmai de colegii mei de partid.

Sunt un om de echipă și nu am făcut public aceste lucruri până acum, Dar, toate aspectele au o limită. În toate acțiunile mele, deși le-am anunțat din timp, nu am fost susținut de către conducerea USR Dolj, ba mai mult am aflat cu stupoare că mi se puneau bețe în roate. Pe lângă aceste lucruri, nu mai menționez reproșurile fără argumente la adresa activității mele.

Am fost alesul doljenilor, pentru doljeni, nu pentru mine sau pentru conducerea USR Dolj. Aici este diferența de gândire între noi. Eu mă lupt si mă voi lupta cu autoritățile care încalcă legea și aduc deservicii cetățenilor, în timp ce conducerea USR Dolj se luptă strict pentru ea pactizând când e nevoie cu PSD sau PNL. La aceasta se adaugă și pasivitatea conducerii centrale a USR care preferă să dea credit celor care luptă pentru propriul ciolan.

Profilul moral şi direcţia geşită

De aceea, dragi amici, vă anunț că DEMISIONEZ, din USR, profilul meu moral și educația primită nefiind compatibile cu direcția greșită pe care o are acest partid.

Acest lucru nu mă va opri ca pe viitor să continui lupta pentru apărarea drepturilor dumneavoastră. Să ne revedem cu bine în noua sesiune parlamentară!

Preşedintele USR Dolj: „Nu e o pierdere uriaşă pentru partid“

Cezar Drăgoescu, preşedintele USR Dolj, unul dintre cei vizaţi direct de mesajul deputatului demisionar, a declarat pentru GdS că plecarea lui Gheba din partid nu este o pierdere foarte mare şi că nu s-ar mira să.l vadă în alt partid în perioada imediat următoare. „Ştiţi cum e la olteni. Orgoliile sunt mari. Probabil este vorba despre nişte calcule politice, de aceea nu m-ar mira să-l văd la alt partid. Situaţia era mai spinoasă de câteva luni. Am avut discuţii săptămâna trecută, dar nu s-a mai putut continua. Nimeni nu de neînlocuit. Nu e o pierdere uriaşă pentru partid. La alegerile din 2020, pe afişe am avut sigla partidului nu feţe sau nume de candidaţi, semn că oamenii au avut în încredere în siglă. Nu am ştiut să ne facem selecţia şi nu am ales oameni care să ducă mandatul până la capăt. Ne-am învăţat lecţia“, a declarat Cezar Drăgoescu.