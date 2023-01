Ce străzi mai asfaltează Primăria Craiova

Cinci străzi şi trei alei sunt pe lista modernizărilor. Lucrările se fac prin acordul cadru, iar Primăria Craiova aduce asfalt pe străzi de pământ, fără trotuare şi pline de gropi. În total lucrările scot din bugetul local 9.593.125 de lei, dar vor fi în beneficiul a mii de craioveni. Acum, localnicii circulă pe aceste străzi de pământ sau pavate cu piatră de râu sau cubică, fără trotuare şi pline de gropi.

Strada/foto Claudiu Tudor

Străzile care urmeaă să fie asfaltate sunt în diferite cartiere ale oraşului. Este vorba de strada Măslinului din Bariera Vâlcii, strada Mangaliei din zona Brestei, strada Odesa din cartierul Romaneşti, strada Albăstrele şi Giuseppe Verdi care fac legătura între strada Toporaşi şi strada George Enescu şi aleile 1,2 şi 3 Rovine din cartierul cu acelaşi nume. Unele dintre aceste străzi au fost afectate şi de introducerea utilităţilor din care cauză circulaţia auto şi pietonală se desfăşoară cu dificultate pe aceste artere de categoria a III-a. În momentul actual starea acestor străzi lasă de dorit şi este total necorespunzătoare pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale.

Strada/foto Claudiu Tudor



Modernizarea străzii Măslinului vine la pachet cu alte patru străzi. Lucrările se fac prin acordul cadru încheiat de Primăria Craiova cu asocierea Domarcons SRL şi Drum Concept SRL. Pentru amenajarea celor 798 de metri, cât măsoară în lungime strada, costurile sunt de 1.877.011,53 lei, inclusiv TVA

din care lucrările de construcţii montaj (C+M) sunt de 1.685.670,06 de lei.

Cea de-a doua stradă pe lista modernizării este strada Mangaliei. Aceasta arată mai degrabă ca o alee de pământ, lipsită de canalizare pluvială şi trotuar. Fiind o stradă mică şi costurile sunt pe măsură, respectiv 473 216 de lei. Strada Odesa este o stradă de pământ din cartierul Romaneşti, nu are canalizare pluvială, nu are trotuare. Pentru modernizarea acesteia se vor cheltui 4.127.350 de lei. Constructorul are la dispoziţie patru luni pentru realizarea lucrărilor.

Şi aleile se asfaltează

Alte două străzi care urmează să fie asfaltate sunt în zona SIF-ului. Acestea fac legătura între strada Toporaşi şi strada George Enescu din cartierul Craioviţa Nouă. Strada Albăstrele este pavată cu piatră cubică, trotuarele sunt sparte, iar canalizarea pluvială lipseşte. Drept urmare, primăria alocă pentru modernizarea acestei străzi suma de 1.249.001,63 de lei inclusiv TVA. O altă stradă învecinată şi care urmează să fie asfaltată este strada Giuseppe Verdi a cărei asfaltare se ridică la suma de 1.057.044 de lei. Aceasta este pavată cu piatră de râu, iar trotuarele sunt cârpite cu resturi de dale. Cele două străzi sunt printre ultimele artere de circulaţie din această zonă rămase fără asfalt.

Lista este completată cu trei alei din cartierul Rovine. Acestea, aleea 1 Rovine, aleea 2 Rovine şi 3 Rovine sunt alei de pământ pe care administraţia locală a aruncat de-a lungul timpului câteva lopeţi de piatră. În golurile rămase printre pietrişul bătătorit a crescut iarba ca pe o uliţă din mediul rural. Atunci când plouă apa bălteşte, pe mijlocul drumului, zile întregi.

Costul asfaltării celor trei alei este de 809.501, 37 de lei inclusiv TVA.