Dosar penal pentru agresorul sexual din tren

Controlorul transformat în agresorul sexual al unei tinere din Craiova, în timp ce aceasta călătorea cu trenul pe ruta Craiova-Bucureşti Nord, în luna noiembrie, are acum dosar penal. După ce CFR Călători nu a dorit să facă public care a fost sancţiunea exactă pe care i-a acordat-o angajatului său după gesturile greu de imaginat, poliţia a luat măsuri şi a transmis că bărbatul este cercetat penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului I București.

Gazeta de Sud scria, la începutul acestei luni, după o solicitare făcută către CFR Călători, ce măsuri a luat compania împotriva controlorului care a agresat sexual o tânără din Craiova, în tren. Însă, CFR Călători nu a dorit să transmită cu exactitate sancţiunile şi nici nu a precizat dacă bărbatul continuă sau nu să lucreze în cadrul companiei.

„CFR Călători a identificat conductorul de tren. Raportat la comportamentul nepotrivit al acestuia în timpul programului de lucru față de călătoare, a fost demarată o cercetare internă. În urma cercetărilor efectuate, coroborat cu probele administrate, comisia de cercetare a stabilit vinovăția conductorului de tren. Acesta a deservit trenul 79 din data de 17/18.11.2022, pe distanța Arad – București Nord. Pentru abaterea săvârșită de conductorul de tren, acesta a fost sancționat administrativ în conformitate cu pervederile art. 248, (1), din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată în anul 2011. În același timp au fost dispuse măsuri complementare pentru evitarea unor astfel de situații similar“, au transmis reprezentanții CFR.

Agresorul riscă închisoarea

Am transmis o solicitare şi către Secția Regională de Poliție Transporturi București, pentru că pe raza capitalei s-a întâmplat agresiunea. Poliţia a venit cu un răspuns clar în ceea ce îl priveşte pe agresor. Oamenii legii au deschis deja dosar penal pe numele bărbatului, pe care l-au înaintat parchetului.

„Organele de cercetare penală din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București – Biroul Investigații Criminale, s-au sesizat din oficiu cu privire la evenimentul la care ați făcut referire în solicitare și ulterior a fost primită și plângerea persoanei vătămate. Dosarul penal a fost înregistrat cu nr. 3779935/2022, iar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului I București sub nr. unic 1 1640/P/2022, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiunea sexuală, faptă prev. și ped. de art. 219 alin. (l) din Cod penal. Potrivit articolului 219 alin. (l) din Codul penal, infracțiunea de agresiunea sexuală este pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi“, a precizat poliţia.

Povestea agresiunii, pe scurt

În cele ce urmează, vom reda pe scurt întâmplarea povestită de tânăra agresată.

„M-a întrebat unde merg (deşi pe bilet scria foarte clar), dacă fumez, daca am prieten şi ce caut singură la Braşov (aceasta era destinația finală). I-am raspuns politicos că merg în interes de serviciu. Apoi s-a legat de legitimaţia mea de student spunând că ştampila este falsă. Până la urmă a plecat şi nu s-a mai întors. M-am gândit că era plictisit şi avea chef de vorbă aşa că nu mi s-a părut nimic ciudat. Mi-am setat alarma telefonului să mă trezească înainte să ajung la Bucureşti şi la scurt timp am adormit ….

În momentul în care a sunat alarma m-am trezit şi am văzut că trenul era oprit. Buimacă de somn, am sărit în picioare crezând că am ajuns în gară. În acel moment, l-am văzut pe controlor în uşa compartimentului. A venit spre mine şi mi-a spus că a venit să mă trezească. M-am întins după bagaj, iar el m-a apucat de mână. M-a înghesuit spre geam şi a încercat lucruri greu de descris în cuvinte … .

Am încercat să scap, dar mă ţinea strâns de mână. Îmi spunea că „mergem amândoi cu trenul la Braşov şi petrecem o noapte împreună”. Între timp, trenul s-a pus în mişcare (de fapt eram opriţi la podul Basarab). Probabil şi-a dat seama că ajungem în curând în gară pentru că, deşi încă mă ţinea de mână, repeta întruna să îi dau adresa mea de Facebook. …. M-a agresat, m-a pupat pe gură, m-a lins pe faţă, m-a înghesuit în geam de parcă eram un obiect la dispoziţia lui. Cel mai tragic este faptul că părea aşa natural şi calm în tot ce făcea încât sunt convinsă că nu sunt prima lui victimă“, a spus craioveanca.

