Asociaţiile de proprietari au contestat amenzile pentru faţadă şi au câştigat

Poliţia Locală Craiova pierde unele dintre procesele cu asociaţiile de proprietari. Este vorba despre procesele în instanţă prin care asociaţiile de proprietari din Craiova au cerut anularea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor după ce au fost sancţionate cu avertisment sau cu amenzi contravenţionale pentru că nu vopsesc faţadele blocurilor. Reprezentanţii proprietarilor spun că vor cere restituirea sumelor plătite în contul amenzilor.

Este cunoscut faptul că, încă, din anul 2021 craiovenii au fost înştiinţaţi că trebuie să zugrăvească faţadele imobilelor pe care le deţin. Dacă se conformează, aceştia primesc şi un bonus. Au o reducere cu 50% a impozitului pe o perioadă de trei ani consecutivi. Primele notificări au fost făcute în vara anului 2021. Atunci, craiovenii care locuiesc la bloc erau înştiinţaţi că sunt obligați să repare și să zugrăvească fațadele blocurilor în care locuiesc. Erau vizate cu precădere blocurile vechi care nu s-au înscris în proiectul pentru reabilitare pe fonduri europene. Proprietarii erau atenţionaţi că au la dispoziție șase luni ca să ducă la îndeplinire aceste cerințe, în caz contrar riscă să fie amendați.

Cum proprietarii nu s-au grăbit să dea cu var, au început să curgă avertismentele şi mai târziu amenzile.

În primele luni ale anului 2022, zeci de asociații de proprietari din Craiova au fost sancționate contravențional, cu avertismente scrise, de către Poliția Locală a Municipiului (PLM) Craiova pentru că nu s-au conformat Regulamentului local care prevede măsuri pentru gospodărirea orașului.

HCL nr. 107/2021, art.4, alin (1), precizează că este contravenţie:

” neefectuarea de lucrări de întreținere, curățenie și reparare a clădirilor, a fațadelor locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice și a altor construcții amplasate la frontul străzii, prin lucrări de tencuire și zugrăvire periodică a acestora, prin efectuarea de lucrări de reparații, curățare, a anexelor acestora, curților, incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror altor spații utilizate de acestea și instalații aferente acestora, precum și întreținerea și curățarea terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice”.Ulterior, au fost amendate.

Unii au contestat şi au câştigat

Drept urmare, asociaţiile de proprietari au contestat în instanţă avertismentele şi amenzile date de poliţia locală pentru că nu zugrăvesc faţadele. Reprezentanţii proprietarilor spuneau atunci că vor plăti amenzile la jumătate, dar merg şi la judeactă pentru că locatarii nu au bani să dea cu var pe faţadele blocurilor. Prin urmare multe dintre asociaţiile de proprietari au făcut plângeri contravenţionale împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi aplicare a avertismentelor şi amenzilor. La acest moment primele hotărâri judecătoreşt au fost în favoarea asociaţiilor de proprietari. Cum însă practica judiciară nu este una unitară, au fost şi asociaţii de proprieatri care au pierdut procesele cu Poliţia Locală.

„În cazul proceselor în instanţă între asociaţii şi Poliţia Locală deciziile sunt diferite. Practica judiciară nu este unitară, drept urmare au fost asociaţii de proprietari care au obţinut anularea contravenţiilor, fie că a fost avertisment sau amendă contravenţională. Altor asociaţii de proprietari, instanţa le-a respins cererea. Iată câteva exemple, asociaţia de proprietari 4AS Craioviţa Nouă, 21 Rovine, 37 Craioviţa Nouă”, a precizat Ion Pătrulescu, preşedintele UAP Craiova.

Ori ne restituie banii, ori ne judecăm

Faptul că au obţinut hotărâri judecătoreşti favorabile este confirmat şi de către reprezentanţii proprietarilor. Aceştia spun că aşteaptă să vadă dacă Poliţia Locală recurge la căile de atac ordinare, în caz contrar vor solicita restituirea sumelor de bani pe care le-au plătit cu titlu de amendă.

„Noi am fost amendaţi, dar am câştigat în instanţă anularea procesului-verbal. Acum aşteptăm să vedem dacă Poliţia Locală merge în calea de atac. În caz contrar vom merge să solicităm restituirea sumelor de bani pentru că noi am plătit amenzile, jumătate din sumă. Dacă merg în calea de atac, ne vom judeca încontinuare. A fost o aberaţie pentru că nu avem sumele necesare pentru lucrări. Este lege, dar oamenii abia îşi plătesc facturile. Trebuie să o luăm pas cu pas, să adunăm banii, să găsime firme care au preţuri rezonabile pentru lucrări”, spune preşedintele asoicaţiei de proprietari, Cristian Botu.



Pentru alte asociaţii de proprietari au fost anulate procesele verbale prin care au fost sancţionate contravenţional cu avertisment.

„Da, am câştigat. Am obţinut în instanţă anularea procesului verbal prin care toată asociaţia a primit avertisment. Până acum am primit decizia pentru un bloc, urmează şi celelalte. Am văzut că aceeaşi hotărâre au primit şi alte asociaţia de proprietari. Pentru noi a fost mai uşor că am primit doar avertisment.”, spune Gheorghe Mateescu, preşedintele asociaţiie de proprietari 4AS, Craioviţa Nouă.