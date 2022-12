Primul cimitir „smart” din Dolj, deschis în zona Centurii de Nord a Craiovei

După 25 de ani de experiență în domeniul prelucrării pietrei funerare, o familie din Craiova a decis să deschidă primul cimitir privat din zonă, din dorința de a le oferi oamenilor care pierd pe cineva drag un spațiu care să le ofere siguranță și intimitate, un refugiu autentic pentru momentele de reculegere. Astfel, în urmă cu două luni, a demarat proiectul cimitirului Bărdinici, situat în zona metropolitană, sat Albești, cu ieșire la Centura de Nord a Craiovei.

85.000 de metri pătrați

Cimitirul se întinde pe o suprafață de 85.000 de metri pătrați și promite să fie cel mai modern și elegant spațiu de acest gen din zona Craiovei. Mai mult, Cimitirul Bărdinici va fi accesibil și altor culte creștine, care se găsesc adesea în dificultate în momentele cele mai negre din viața familiei, din cauza penuriei de locuri destinate acestora.

„Am petrecut peste un sfert de secol în domeniul prelucrării pietrei funerare, iar activitatea noastră era preponderent în cimitire. În tot acest timp am văzut durerea, dezamăgirea, problemele, dar şi dragostea, încrederea şi credinţa familiilor care pierd pe cineva drag. Empatizând cu toată această avalanşă de emoţii care apare în momentul unei pierderi, am văzut şi am simţit nevoia oamenilor de mai multă intimitate, nevoia şi dorinţa de a-i plânge pe cei dragi şi de a le aduce un omagiu într-un spaţiu care să le ofere siguranţă şi încredere, nu care să-i copleşească şi mai mult”, transmit administratorii Cimitirului Bărdinici.

Concept arhitectural și peisagistic modern

În acest moment, la Cimitirul Bărdinici se amenajează criptele de înhumare și se plantează copacii.

„Am gândit un cimitir modern, cu un concept arhitectural şi peisagistic extrem de complex. În amenajarea acestuia, am gândit o zonă centrală deosebită, cu Piaţeta Obelisc, unde se află Capela Familiei şi Parcul Central, a doua zonă verde în afară de Parcul cu lac de lângă Administrația Cimitirul Bărdinici. Criptele de înhumare se fac din beton prefabricat, iar lucrările se execută de către noi, cu garanție. Astfel, cimitirul are și un aspect unitar, estetic, și ne asigurăm că se respectă atent standardele”, adaugă managerii proiectului.

Primul cimitir „smart” din zona Craiovei

Cimitirul Bărdinici este primul cimitir „smart” din zona Craiovei. Acesta va fi prevăzut cu camere de luat vederi, servicii de pază, coduri QR, hărți și pachete de servicii conexe precum întreținerea mormintelor.

Spațiul de 85.000 mp pătrați prevede parcele pentru 16 culte creștine. „Toate cultele creștine sunt binevenite. Am primit multe solicitări de a încheia un protocol din partea acestora în momentul în care am demarat proiectul, pentru că există un deficit de locuri pentru acestea”, explică administratorii cimitirului, care dețin și o fabrică de marmură și granit și asigură toate materialele, serviciile și produsele necesare: Marmolux, cu punct de lucru pe Bd. Decebal, nr. 79 – Depozitul de cruci.

„Le mulțumim pe această cale și celor care ne-au ajutat să concretizăm acest proiect – arhitectului Mohammad Al Bashtawi și firmei de proiectare BAM, constructorului Lucian Cojan și firmei Pentaserv SRL și firmei Ray Consulting, care a asigurat împrejmuirea”.

