Localnicii din Rojiște au sărbătorit hramul bisericii din localitate

Cu ocazia Sfântului Nicolae, localnicii din comuna Rojiște s-au reunit la slujbă, pentru a marca hramul bisericii. A fost zi de sărbătoare în Rojiște, prilej de reîntâlnire și de sărbătoare pentru comunitatea doljeană. La eveniment a fost prezent și primarul comunei, Ionel Nedelcu, iar administrația locală a invitat credincioșii să participe la masa specifică în incinta Căminului Cultural.

„Așa cum se cuvine și cum se întâmplă în mod tradițional, am săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie, la care au participat toți oamenii. Am avut inclusiv un grup de 20 de oaspeți din Craiova, un cor care ne-a mai călcat pragul și în anii trecuți. La slujbă a participat și domnul primar, căruia îi mulțumim pentru prezență. Apoi am făcut slujba parastasului pentru ctitorii bisericii, iar masa specifică de hram a fost organizată în Căminul Cultural, cu sprijinul personalului din primărie, către care transmitem toate aprecierile noastre pentru implicare”, a spus preotul Nicolae Predoi.

Masa după Sfânta Liturghie a avut loc la Căminul Cultural din Rojiște

Primarul Ionel Nedelcu a transmis că hramul Bisericii Sfântul Nicolae este marcat în fiecare an cu bucurie de întreaga comunitate, fiind un eveniment care îi aduce împreună pe oameni, într-o perioadă specială, cea a Sărbătorilor de Iarnă:

„Biserica și credința ne unesc, iar hramul lăcașului nostru este un eveniment care ne readuce aminte cât de important este să fim buni, mai ales în această perioadă în care cu toții trebuie să ne gândim mai mult la cei de lângă noi. Pentru comunitatea noastră, praznicul de Sfântul Nicolae are o însemnătate aparte, este o tradiție lungă și frumoasă, pe care trebuie să o ducem mai departe cu grijă și cu prețuire”, a spus edilul comunei Rojiște.