Plângere la poliţie după moartea unui pacient de la SCJU Craiova

Fiica unui bărbat de 54 de ani care a decedat la SCJU Craiova după ce a fost internat în Secţia de Cardiologie acuză personalul medical că nu a recoltat probe pacientului „din lipsă de eprubete” şi că tatăl său nu a fost văzut de un medic specialist sau primar, ci numai de un rezident. Femeia a făcut plângere la poliţie. Conducerea spitalului recunoaşte că există probleme cu un anumit tip de eprubete din cauza unor blocaje la furnizor, însă spune că pacientului i s-au recoltat probe pentru analize în secţie.

„Asistenta nu i-a recoltat probe pentru că nu a avut eprubetă”

Aurel Drăghici, în vârstă de 54 ani, s-a prezentat în policlinica Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova cu tuse, greaţă, durere lombară, transpiraţii şi oboseală în dimineaţa zilei de 14 octombrie.

„Tata era un pacient cardiac, cu operaţii majore, trei valve protezate din 2016. Asistenta nu i-a recoltat probe pentru analize pentru că nu a avut eprubetă, asta declară… Vă daţi seama. I-au dat un diagnostic după istoricul medical şi a fost repartizat într-un salon. Până pe 16 nu i s-a făcut niciun set de analize şi a fost vizitat de un singur medic, un rezident care a spus că trebuie să aştepte până luni, când vine medicul.curant. Medicul de gardă i s-a spus că e foarte ocupat… Cum să stea de vineri până luni fără să fie văzut, pacient cu operaţii majore?”, întreabă fiica pacientului.

Spitalul spune că furnizorul nu a mai putut respecta contractul-cadru pentru eprubete

Conducerea spitalului spune că pacientului i-au fost recoltate analize la nivelul secţiei, dar că nu deţine mai multe informaţii despre caz pentru că organele de anchetă au ridicat dosarul pacientului. „Pacientului i s-au recoltat probe pentru analize în cadrul secţiei. Este, într-adevăr, o anchetă a poliţiei, a fost luat dosarul medical în original şi nu avem acces la acesta momentan. Familia nu a făcut nicio reclamaţie la nivelul conducerii spitalului”, a declarat pentru GdS directorul Eugen Georgescu.

În ceea ce priveşte lipsa eprubetelor, managerii recunosc că există probleme în acest moment, dar spun că acestea nu au blocat activitatea medicală.

„Sunt probleme pentru că furnizorii spitalului nu mai pot să ne furnizeze un anumit tip de eprubete la preţul prevăzut în contractul-cadru. Şi asta pentru că preţurile au crescut mult şi ar însemna să livreze în pierdere. Astfel, am fost nevoiţi să reluăm licitaţia pe alte preţuri. Problema este că durează minim trei luni, dacă nu chiar şase. În perioada aceasta, am încercat să gestionăm problema prin sponsorizări. Dar, chiar şi în această situaţie, nu există o explicaţie pentru a nu recolta probe pentru că fie am cumpărat noi, medicii, au cumpărat pacienţii, am apelat la sponsorizări, ca să compensăm aceste lipsuri. Eprubetele au nişte costuri foarte mici. Nu s-a pus problema să rămână pacientul fără analize”, a precizat directorul medical Stelian Mogoantă.

Bărbatul a fost găsit inconştient după ce aparţinătorii au mers la spital

Aurel Drăghici nu a mai răspuns la telefon duminică seara, pe 16 octombrie. Îngrijorată, fiica sa, care se afla în Germania la acel moment, a trimis nişte prieteni la spital ca să verifice starea pacientului.

„A ieşit asistenta de pe secţia de cardiologie şi s-a dus în salon să verifice. L-a găsit în stare de inconştienţă, în stop cardiorespirator. A fost găsit în jurul orei 20:30 şi i-au făcut resuscitare, apoi l-au dus în ATI după ora 21:00. Şi nu a mai putut fi salvat”, a povestit femeia, care a decis să meargă la poliţie pentru a depune plângere.

Poliţia a confirmat că există un dosar penal înregistrat şi se fac cercetări.