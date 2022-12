Olguţa şi Giugea, lovituri la ficat pe Facebook

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, şi preşedintele PNL Craiova, Nicolae Giugea, aspirant peren la fotoliul de edil-şef al oraşului, şi-au împărţit pumni pe Facebook, fiecare acuzându-l pe celălalt că nu a făcut nimic ani de zile pentru reabilitarea Colegiului Naţional Carol I. Primul care a sărit la bătaie a fost Giugea care a „alintat-o“ pe Olguţa cu apelativul „Melcuţa“ pentru lentoarea cu care ar fi întabulat clădirea colegiului, ceea ce ar fi dus la emiterea autorizaţiei de construire cu aproape doi ani întârziere. Giugea a mai acuzat-o că este mai preocupată de lalele şi luminiţe.

„Melcuța de la Primărie

A-nvățat și ea să scrie



În aprilie am vizitat CN Carol I și am atras atenția că Primăria a întârziat cu 6 luni întabularea clădirii. Aparent, Olga habar nu avea că acest lucru trebuie făcut pentru că, surpriză, CN Carol I și Opera sunt două instituții separate care funcționează într-o singură clădire. De atunci, constructorul aștepta autorizația de construcție. NIMENI DE LA PRIMĂRIE NU CĂLCASE PE ACOLO. Dosarul era rătăcit pe undeva între Primărie și Ministerul Culturii, probabil transportat cu căruciorul de supermarket. Abia acum Primăria a eliberat autorizația de construcție. Banii au fost alocați prin HG pe 11 iunie din 2020. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat pe 15 martie 2021. Autorizația de construcție este semnată de Primarul Craiovei abia în decembrie 2022. UN AN ȘI ZECE LUNI i-a trebuit Primarului Craiovei să semneze autorizația. Încă o odată UN AN ȘI ZECE LUNI!!!!!!!!! Ar trebui să repetăm asta la nesfârșit până înțelegem că Primăria a blocat reabilitarea clădirii din prostie, incompetență sau rea voință. Alegeți voi motivul. Mie mi se pare că oricare dintre ele este la fel de plauzibil și la fel de grav. Fie Olga este prea ocupată cu lalele și luminițe, fie atât i-a luat sa învețe să se semneze“, a scris Nicolae Giugea pe Facebook acum circa o oră.

Upercutul Olguţei

Atât i-a trebuit Olguţei. Din incompetent, grobian, fripturist şi plopist nu l-a scos.

„Un individ ros de frustrări fiindcă nu are a arăta nici măcar o lacră de gard văruită de el prin oraș, care doar jignește la modul grobian femeile, că atât poate el, se umple iar de penibil. După ce a încercat să se agațe disperat de proiectul Carol, unde Primăria a făcut documentația necesară reabilitării și a transmis, în 2018, proiectul la CNI, insul a băgat capul în poză, profitând că taman îi intrase partidul la guvernare și a zis că duce el proiectul la capăt. Și de atunci au trecut 4 ani. Luna trecută, o jurnalistă din Craiova, m-a rugat să las deoparte orice și să mă implic eu la continuarea proiectului Carol, atunci când i-am replicat că de proiect se ocupă insul, ca doar l-a adus aici pe Câțu să garanteze, iar fostul lor prefect, la ordin de partid, m-a sunat să nu cumva să vin la semnarea contractului, acum 3 ani, deși aveam calitate de inițiator, beneficiar și cofinanțator al proiectului, că risc să mă scoată jandarmii din sală. Luna trecută am preluat problema, am pus la masă toți reprezentanții instituțiilor care blocaseră proiectul, am obținut avizele lor și am putut elibera, în sfârșit autorizația de construire. Pentru cei care nu cunosc legea, primăria nu poate elibera autorizația de construire fără avizele instituțiilor. Ieri, individul a înnebunit complet. A fost pe la CNI să se roage să facă angajații de acolo poze cu el, spre uluirea acestora, ca să demonstreze că el e implicat, că el rezolvă… Și ca penibilul să fie complet, a inventat că primăria a întârziat cu un an și șase luni intabularea clădirii. Atașez mai jos actele care demonstrează că intabularea e făcută in 2009, transmisă la CNI în 2018, prin HCL nr 84/2018. Confuzia pe care o face insul, și care nu a produs nicio întârziere proiectului, e că, în 2021, au fost făcute actualizări cu privire la suprafața de teren a unității de invățământ, mai precis la curtea scolii, după ce un coleg al lui de partid ocupase o suprafață de 157 de mp, dar la vreo 500 de metri distanță de clădirea ce făcea obiectul investiției și fără vreo legătura de orice fel cu proiectul de reabilitare! Deci cât de plopist în administrație să fii ca să faci asemenea confuzii? Și să îți mai și acoperi cu jigniri de șanț incompetența și frustrarea că valoarea ta e zero barat?“, a scris Olguţa Vasilescu.