Craioveancă înşelată prin metoda „coletul”

Înşelătorie cu colete care conţin accesorii pentru telefonul mobil, aşa poate fi numită o schemă pusă la punct de o firmă din Piteşti. Mai multe persoane din întreaga ţară, dar şi din Craiova au fost păcălite de respectiva firmă care a trimis în perioada de Black Friday colete cu o valoare de 69,99 de lei. Acestea conţineau căşti cu fir sau huse pentru telefon precum şi alte accesorii.



Victima înşelătoriei prin metoda „coletul” a fost şi o craioveancă. Femeia spune că fiul ei îşi comadă frecvent diverse bunuri pe online, inclusiv accesorii pentru telefonul mobil, dar şi pentru laptop. Săptămâna trecută craioveanca a fost sunată de fiul ei, acesta i-a spus că trebuie să ridice un colet. Nu mai ştie de unde este şi ce valoare are, i-a spus băiatul. Acesta comandase în perioada de Black Friday mai multe produse şi nu le-a mai ţinut o evidenţă.

„Eram acasă, mă sună băiatul că vine curierul, să văd ce este şi să-l ridic. Zis şi făcut. A venit curierul am ieşit, dar mi-a zis că am de plătit 69,99 de lei. Eu nu l-am mai sunat pe băiat, m-am întors în casă am luat banii şi am plătit. Curierul mi-a mai oprit şi câţiva lei în plus că nu avea schimbat. După un timp m-a sunat băiatul de la facultate, să mă întrebe ce era în colet. L-am deschis şi i-am spus că sunt căşti de telefon. El a zis că nu a comandat aşa ceva şi mai ales cu ramburs. Seara când a venit acasă chiar ne-am certat din cauza aceasta. I-am spus să facă retur, dar a spus că este suma mică şi… Mă simţeam într-un fel vinovată. Am decis să mă ocup eu de aceasta. Am început să caut firma respectivă să sun şi să văd ce-i de făcut. Stupoare, am găsit foarte puţine date despre ea. Am văzut că era înfiinţată recent că este din Piteşti, dar nu avea nici un număr de telefon. Tot căutând mi-au căzut ochii pe un material care vorbea despre ţepe cu colete la 69,99 lei. L-am citit şi erau zeci de oameni în situaţia noastră. Primul lucru pe care l-am făcu, i-am spus fiului meu. Urmează să mergem la OPC şi la poliţie să depunem sesizări”, povestește craioveanca.

Căști pentru telefon

Ţeapă de la un SRL

Înşelătoria este pusă în practică de un SRL care figurază ca fiind înfiinţată la data de 6 octombrie 2022 şi are sediul în Piteşti. Obiectul de activitate este comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, iar numărul angajaţilor zero. La date de contact nu este trecut nici o adresă de email sau un număr de telefon. Cu alte cuvinte, o firmă fantomă care are acces la o bază de date cu numele, prenumele şi adresele unor cetăţeni, altfel cum s-ar explica precizia adreselor la care trimit coletele. Într-adevăr asupra acestei înşelătorii atrage atenţia un sucevean care nota pe blogul său: „Ţepe cu colete la 69,99 lei„.

Blogărul menţiona că : „În aceste zile se desfășoară o înșelătorie similară cu cea despre care am scris aici anul trecut. De fapt, chiar în acel articol mi-a fost semnalat faptul că această schemă a fost pusă în aplicare din nou. Concret, cei de la respectiva firmă trimit colete cu accesorii pentru telefonul mobil (husă, căști) ce valorează câțiva lei, însă cu ramburs 69,99 lei. Primești ceva ce nu ai comandat și plătești cât nu face. Mare atenție la ce primiți prin curier și ce plătiți, pentru a nu fi victimele acestei înșelătorii. Mai mulți oameni au fost păcăliți până acum și se pare că vor mai fi victime”.

Căști

Comentariile nu au întârziat să apară. Iată ce spun persoanele înşelat: „Marți, 14.11.22 am refuzat un astfel de colet pe care nu l-am comandat. Am verificat firma pe internet, nu are număr de telefon, nu are pagină web și atunci cum poți comanda online? Având acces la date, au profitat de Black Friday”; „Și eu am pățit-o! Am crezut că a comandat fiica mea ceva. Așa se respectă GDPR pe la noi. De unde au datele?„; „Şi eu am fost păcălită astăzi… Am sunat la firma de curierat şi la indicaţia lor, am fost la Poliţie şi am facut o cerere către Comandatul Poliţiei, prin care am solicitat elibererea unei adrese pentru oprirea banilor, adresă pe care o voi duce la Fan Curier şi în câteva zile îmi vor returna banii”, se spune în alt comentariu la cele notate de blogărul din Suceava.

Firma în cauză are şi un site unde îşi face reclamă la produsele pe care le comercializează. Aici este trecut şi un număr de telefon. Am sunat la acest număr, dar numărul nu mai este activ.

Căști

Ţeapă cu livrarea de colete necomandate

” Nu este vorba despre bani, dar asemenea nemernici trebuie opriţi în a încasa bani prin înşelăciune„. Comentarii de acest fel sunt cu zecile.

” Soţul meu a fost înşelat de această firmă, a primit nişte căşti în valoare de 70 de lei. El nu a fost acasă, şi coletul l-a primit mama mea. Având mai multe colete de primit, nu si-a dat seama despre ce este vorba. Doar când l-a deschis a realizat că nu am comandat noi aşa ceva. Ce este de făcut în acest caz? Nu înţelegem de unde a luat adresa şi numărul de telefon”, se spune în alt comentariu.

Sau „Nu știu dacă este vorba despre aceeași firmă, nu am fost atentă la detaliul ăsta, dar am fost sunată și eu de un curier. Fie-mea își comandă tot felul de chestii de pe net, doar că – ghinionul lor – ea e studentă în București și face comanda pe adresa de la cămin. Adresa de pe buletin a rămas, însă, cea de acasă. De aceea m-am și mirat ce să caute o comandă la mine acasă…așa că am sunat-o pe fie-mea și mi-a zis că a comandat cu o săptămână în urmă și deja a primit comanda, să nu iau nimic. Suma de plată era fix 69,99.

Deci cineva care are acces la comenzi anterioare, inclusiv la C.I. Al naiba GDPR!„,exclamă la final persoana înșelată.

Persoanele înşelate să depună plângere la poliţie

Contactaţi reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj spun că local până la acest moment nu s-a făcut nici o sesizare în acest sens. În schimb, le-au fost cerute de la Bucureşti lămuriri dacă pe raza de competenţă s-au înregistrat astfel de evenimente, înşelătorii cu colete care conţin căşti de telefon cu o valoare de 69,99 de lei. Inspectorii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj recomandă craiovenilor care au fost înşelaţi prin această metodă să depună plângere la poliţie.