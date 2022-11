Centru pentru vechituri, amenajat cu bani europen pe strada Hanul Roşu

„PNRR-ul are linie de finanţare pentru aceste centre de colectare cu aport voluntar. Sunt centre în care cetăţenii se debarasează gratuit de anumite tipuri de deşeuri care nu intră peservicii de salubrizare, pe pubelă. Se face un centru mare pentru aglomerarea urbană, Craiova fiind unul dintre beneficiari. Şi se mai fac şi pentru celelalte localităţi din judeţi. Acestea sunt CAV-uri mici. Ghidurile de finanţare spun clar ce trebuie să duci şi cât să duci. ADI este solicitant eligibil şi deja am făcut demersurile necesare. Pentru CAV-urile mici am aplicat deja pentru Băileşti, Cârcea, Dăbuleni, Işalniţa este posibil să aplicăm şi pentru Filiaşi. Pe altă Axă, tot în PNRR aplicăm şi pentru Craiova. De exemplu, ai o mobilă veche o duci la acest centru şi costurile sunt susţinute de primării. Nu vrei să chemi operatorul să îţi ia mobila veche, frigiderul, textilele, caz în care plăteşti, duci la acest centru. Locaţia este separată de Depozitul de la Mofleni. Centrul va fi pe strada Hanul Roşu. Se primesc şi deşeuri din demolări, dar în cantităţi mai mici. Există un regulament pentru astfel de CAV-uri destinate populaţiei. Gestionarea centrului rămâne la latitudinea exclusivă a primăriilor. Ulterior, o parte din aceste materiale sunt valorificate. Această activitate a centrelor este o investiţie separată de centrele de sortare, centrele de compostare. este o infrastructură nouă cu scopul de a creşte gradul de colectare la nivel local”,

a declarat pentru GdS, Adela Plăcintescu, director ADI ECODOLJ.