Dolj: Romeo Tiberiade, reales președinte al Partidei Romilor Pro Europa

Consilierul județean Romeo Tiberiade a fost reales, vineri, președinte al Partidei Romilor Pro Europa, sucursala Dolj. Evenimentul a avut loc la Craiova și a adunat o prezență numeroasă, în frunte cu conducerea centrală a Partidei Romilor.

Craioveanul Romeo Tiberiade, cunoscut pentru faptul că susține educația în rândul etniei din care face parte și este împotriva căsătoriilor timpurii, a fost reales în unanimitate în fruntea organizației județene a Partidei Romilor. În sală au fost prezente 840 de persoane, din care 730 de delegați.

„Astăzi, în sala de evenimente de la Voila Ballroom, în prezența a 840 de invitați și delegați, am avut onoarea de a fi fost reales președinte al Partidei Romilor PRO EUROPA Sucursala Dolj. Am avut marea bucurie de a-i avea alături pe oamenii care cred în mine și în care cred, staff-ul Partidei de la nivel național – domnul președinte al Partidei Romilor, Nicolae Păun, eroul etniei rome de astăzi și pe secretarul de stat, președintele Agenției Naționale pentru Romi și prim-vicepreședinte al Partidei, colegul și prietenul Paraschiv Iulian. Am avut în jurul meu lideri naționali, colegi, colaboratori și prieteni.

Onoarea de a fi reales mă obligă să mă autodepășesc. Da, e mișto să fii rom care luptă pentru integrarea socială a romilor, având parteneri de valoare. Voi lupta legal pentru educație, împotriva căsătoriilor timpurii și împotriva oricărei forme de discriminare, indiferent din partea cui se manifestă“, a fost mesajul lui Romeo Tiberiade, postat și pe pagina sa de socializare.

