Dolj: 63 de localităţi nu au apă potabilă la reţeaua publică

În Dolj există zeci de staţii cu apă nepotabilă. Direcţia de Sănătate Publică din judeţul nostru a transmis întreaga listă, atât cu staţiile cu apă potabilă, cât şi cu cele cu apă nepotabilă. Pe lista „neagră“ sunt mai multe staţii a căror apă nu poate fi consumată decât cele cu apă potabilă. Cu toate acestea, unii distribuitori nu au ţinut cont de recomandările DSP şi au continuat să dea cetăţenilor apă nepotabilă.

Gazeta de Sud a solicitat de la DSP Dolj lista cu staţiile de apă din judeţ care au fost autorizate, dar şi cu cele neautorizate, atât în anul 2021, cât şi în 2022. În ambii ani, numărul celor cu apă nepotabilă l-a depăşit pe al celor cu apă bună de băut.

În ce localităţi se poate bea apa de la reţeaua publică

Redăm, în cele ce urmează, lista integrală a staţiilor autorizate în Dolj, în 2021: Stația de înmagazinare și distribuție a apei Șimnic, Stația de apă Izvarna (județul Gorj), Stația de apă Ișalnița ( care alimentează cu apă din râul Jiu Stația de apă Șimnic), Stațiile de apă Făcăi, Filiași, Segarcea, Calafat, Băilești, Dăbuleni, Almăj, Apele Vii, Bârca, rețea de distribuție Brădești, Tatomirești, Răcarii de Jos, rețea de distribuție apă potabilă de la Izvarna în Braloștița, staţiile de apă Breasta, Bulzești, Călărași, Caraula, Cârcea, Banu Mărăcine, Carpen, Castranova, Ciupercenii Vechi, Coșoveni, rețea de distribuție Coțofenii din Față, staţiile de apă Daneți, Drăgotești, Galicea Mare, Gângiova, Ghindeni, Giubega, Goicea, Ișalnița,

rețea de distribuție apă potabilă Malu Mare-Preajba, stațiile de apă Maglavit, Măceșu de Jos, Mârșani, Perișor, Mărăcine-Perișor, Plenița, Castrele Traiane-Plenița, rețea de distribuție apă potabilă Podari, rețea de distribuție apă potabilă Braniște-Balta Verde – comuna Podari, stațiile de apă Poiana Mare, Răcarii de Jos, Robănești, Sadova, Seaca de Câmp, Secu, Șimnicu de Sus, Teslui, Preajba de Pădure-Teslui, Criva-Vârvor, Dobromira-Vârvor şi Gabru-Vârvor. Aşadar, au fost 55 astfel de staţii de apă.

În 2021, 64 de staţii neautorizate

La capitolul staţiilor care nu su foat autorizate, situaţia este îngrijorătoare. DSP a decis că 64 astfel de staţii nu pot oferi apă bună de băut oamenilor din comunitate. Aşadar, în 2021, numărul staţiilor neautorizate a fost cu nouă mai mare decât al celor bune. Redăm lista staţiilor aflate pe lista neagră, anul trecut: stațiile de apă Amărăștii de Jos, Prapor-Amărăștii de Jos, Argetoaia, Salcia-Argetoaia, Bistrețu Nou, Bistrețu Vechi, Plosca-Bistreț, Braloștița, Bratovoești, Sărbătoarea-Bucovăț, Palilula-Bucovăț, Catane, Celaru, Cornița-Cernătești, Țiu-Cernătești, Cetate, Cioroiași, Ciupercenii Noi, Smârdan, Coțofenii din Dos, Mihăița-Coțofenii din Dos, Desa, Dioști, Ciocănești, Dobrești, Dobrotești, Drănic, Padea-Drănic, Foișor-Drănic, Galiciuica, Ghercești, Ghidici, Gighera, Giurgița, Goiești, Grecești, Izvoare, Leu, Zănoaga-Leu, Măceșu de Sus, Mischii, Moțăței, Murgași, Velești-Murgași, Balota de Jos-Murgași, Negoi, Orodel-Călugărei, Pielești nr. 1, Pielești nr. 2, Câmpeni-Pielești, Rastu Nou, Rastu Vechi, Scaești, Seaca de Pădure, Șumandra-Secu, Teasc, Țuglui, Urzicuța, Valea Stanciului, Vârtop, Ciutura-Vârvor, Vârvoru de Jos, Vârvoru de Sus, Verbița.

Schimbarea în bine, aproape nesemnificativă

În acest an, situaţia s-a schimbat puţin în bine. Însă, lucrurile sunt departe de a fi aşa cum ar trebui, iar numărul staţiilor cu apă nepotabilă continuă să fie foarte mare. Reprezentanţii DSP Dolj au autorizat, anul acesta, 60 de staţii de apă, cu cinci mai multe decât anul trecut. Însă, în acelaşi timp, unele care erau autorizate au devenit neautorizate din cauza neregulilor găsite de DSP. În plus, a crescut şi numărul total al staţiilor de apă, de la 119, la 123. Astfel, în acest an, pe lista staţiilor cu apă potabilă s-au alăturat, pe lângă cele din 2021: Sărbătoarea-Bucovăţ, Palilula-Bucovăţ, Celaru, Corniţa – Cernăteşti, Desa, Goieşti, Izvoare, Zănoaga-Leu şi Vârtop.

De cealaltă parte, au fost găsite nereguli la următoarele staţii de apă (pe lângă cele din 2021): reţea de distribuţie apă potabilă de la Izvarna la Braloştiţa, dar şi la staţiile Sadova, Secu, Criva-Vârvor, Dobromira-Vârvor, Gadru-Vârvor şi Predeşti. Acestea din urmă au fost trecute pe lista nautorizatelor. În total, numărul localităţilor care au staţii cu apă nepotabilă a ajuns la 63 în 2022.

Ce obligaţii are distribuitorul de apă

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică, „producătorul/distribuitorul de apă care a primit notificare de respingere pentru stația /stațiile de apă de apă, din cauza deficiențelor constatate privind condițiile igienico-sanitare și din cauza nepotabilității apei distribuite în rețea, parametrii de potabilitate fiind neconformi cu Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, are următoarele obligații: interdicția de a distribui apă nepotabilă în rețea; remedierea tuturor deficiențelor care au dus la emiterea Notificării de respingere, inclusiv îmbunătățirea etapei de tratare a apei brute, astfel încât apa furnizată populației prin sistemul centralizat să corespundă prevederilor legii apei potabile, atât din punct de vedere fizico-chimic cât și microbiologic“, au precizat reprezentanţii DSP.

Amenzi de peste 830.000 din 2020 până acum

Pentru cei care nu au respectat regulile impuse, s-au dat amenzi. „În cadrul controalelor efectuate la stațiile de apă din județul Dolj, în cadrul acțiunilor tematice MS, a acțiunilor proprii SCSP și a sesizărilor, din anul 2020 și până în prezent s-au aplicat 66 sancțiuni contravenționale, după cum urmează: 51 de amenzi în valoare de 832.000 lei, 10 avertismente şi 5 suspendări de activitate. Menționăm că au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale cu amendă, conf HG 857/2011 pentru lipsa autorizației de funcționare, 39 sancțiuni contravenționale pentru distribuția apei la parametri necorespunzători, conform Legii458/2002 actualizată, 5 suspendări pentru lipsa autorizației de funcționare și a parametrilor de calitate a apei necorespunzători și 10 avertismente pentru alte neconformități“, a precizat DSP Dolj.

Numai în acest an, au fost date sancțiuni contravenționale cu amendă, în valoare de 40.000 lei fiecare. Comunele care s-au ales cu amenzi au fost: Rast, Drăgotești, Cernătești, Grecești, Ciupecenii noi, pentru lipsa autorizației de funcționare. De asemenea, s-a acordat o amendă în valoare de 10.000 lei, comunei Celaru pentru distribuție apă la parametri neconformi. Încă o amendă a primit comuna Apele Vii, în valoare de 10.000 lei, pentru lipsa monitorizării fântânilor publice locale.

CAO operează o singură staţie cu apă nepotabilă

GdS a întrebat Compania de Apă Oltenia dacă pe lista staţiilor de apă neautorizate se află şi cele administrate de companie. „Compania de Apă Oltenia operează în 27 de U.A.T. Dintre acestea, doar Bistrețul nu are autorizație sanitară de funcționare, aici fiind furnizată apă industrială. Toate celelalte stații de apă ale Companiei de Apă Oltenia au autorizații sanitare de funcționare emise de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj, apa furnizată îndeplinind toți parametrii de potabilitate“, a transmis CAO.

Celelalte staţii care nu furnizează apă potabilă aparţin de primăriile comunelor în care acestea se află.