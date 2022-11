Reabilitare cu bani europeni şi cârpeala oltenească

Unele dintre blocurile din cartierul Lăpuş care se reabilitează pe fonduri europene au conductele de apă făcute praf. Apa rece curge din conducte direct în subsol. Ca să nu se inunde subsolurile şi să poată să-şi continue munca, angajaţii de la firma care se ocupă de reabilitare s-au văzut nevoiţi să strângă robinetul de la conducta de apă rece care alimentează trei blocuri, O13, O14, O15. Cu toate acestea apa se prelinge din conducte, iar muncitorii stau cu găleţile în dreptul fisurilor. Când găleţile sunt pline ochi le varsă la canal. Firma care se ocupă de reabilitare a făcut solicitări către asociaţia de proprietari să repare conducta de apă care alimentează cele trei imobile.

„Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că magistrala de apă rece care parcurge subsolul blocurilor O13,O14, O15 este foarte avariată şi periclitează lucrările de instalaţii sanitare termice începute la blocurile O13 şi O14 situate pe Calea Bucureşti. Vă rog să luaţi măsuri să ne putem continua lucrările, se arată în adresa transmisă de Capital Invest Design SRL.

Asociaţia cu jalba la CAO

La rândul ei, asociaţia de proprietari la care sunt arondate cele trei blocuri a transmis adrese către operatorul de apă şi canal, CAO. „Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că blocurile O13-O14 situate pe Calea Bucureşti se află în lucrări de reabilitare cu fonduri europene. Firma ce se ocupă de lucrări a anunţat asociaţia că magistrala de apă rece ce parcurge subsolurile blocurilor este într-o stare avansată de degradare şi necesită înlocuire. Având în vedere teremenul scurt de terminare a lucrărilor, vă rugăm să urgentaţi rezolvarea problemei”, se spune în adresa transmisă de Asociaţia de proprieatri 5 Lăpuş.



Angajaţii de la Compania de Apă au venit, au scos contorul general în afara blocului spunând că ţeava care intră în bloc este în proprietatea locatarilor. „Cei de la Companie au venit, au scos conducta şi contorul lângă bloc şi ne spun că ce intră în bloc este al nostru, ce pleacă din contor este al lor. Mă întreb, de ce până acum au venit şi au reparat conductele sparte din subsol? În plus apometrele sunt şi la acest moment tot în subsol. Fiecare scară are contorul ei. În plus ei au montat unul general lângă bloc. Dacă este proprietatea blocului de ce până acum au venit şi au cârpit şi acum nu mai este a lor? În cele din urmă, muncitorii care fac lucrări de reabilitare au închis robinetul ca să-şi continue lucrările şi apa tot curge prin spărturile conductei. Proprietarii din cele trei blocuri stau acum fără apă”, spune o proprietară.

Cine repară conducta de apă?

Prin lucrările de reabilitare pe fonduri europene în blocurile respective sunt schimbate şi conductele de apă, dar numai cele care sunt pe partea individuală. Magistrala care aduce apă în blocurile cu pricina trebuie să fie înlocuită fie de proprietari, fie de operatorul de apă. Aici este dilema, proprietarii spun că înlocuirea cade în sarcina furnizorului de apă. CAO, la rândul ei susţine că este proprietate privată şi reparaţiile sunt în sarcina proprietarilor.



„Compania de Apă Oltenia derulează, în prezent, în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, finanțat prin POIM, lucrări de contorizare a branșamentelor utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă. Precizăm că lucrările se realizează cu respectarea legislației aplicabile în domeniu, prin montarea căminelor de contorizare la limita de proprietate a condominiilor, pe domeniul public. Astfel, potrivit Legii nr. 241/2006 R, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, (art. 3, lit. i), amplasamentul căminului de branșament se stabilește la punctul de delimitare al instalațiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietății. În cazul condominiilor existente, separarea și individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului. Conform art. 33, lit. g, operatorul are obligația de a echipa cu contoare branșamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a instalațiilor. În conformitate cu Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, la art. 2, lit. h, condominiul reprezintă imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există cel puțin 3 proprietăți individuale, precum și clădirile multietajate, sau un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multietajate.

Blocurile O13, O14, O15, din cadrul Asociației de Proprietari nr. 5 Lăpuș, au fost contorizate prin acest program, acestea fiind condominii. Gestionarea instalațiilor interioare intră în atribuțiile asociației. Operatorul furnizează apă în regim normal către această asociație„, a declarat pentru GdS, purtătorul de cuvânt al CAO, Carmen Petrean.

Între timp lucrările de reabilitare cu bani europeni continuă în cele trei blocuri, iar apa ţâşnească din conductele aflate în subsol. Asociaţia şi Compania îşi pasează de la una la alta problema conductei sparte.

Reabilitare pe fonduri

Cele trei blocuri fac parte din lotul de 18 blocuri din Craiova care sunt reabilitate fonduri europene. Contractele de finanţare între Primăria Craiova şi ADR Sud Vest Oltenia au fost semnate în 2017 respectiv 2018 pentru mai multe loturi de blocuri din cartierul Lăpuş-Argeş. Contractele de finaţare sunt prin POR 2014-2020, iar beneficiari, 828 de proprietarii şi 401 de apartamente.