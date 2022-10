Guvernul aprobă rectificarea bugetului CEO

Guvernul aprobă în ședința de vineri o hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru Complexul Energetic Oltenia.

Executivul mai are pe ordinea de zi şi aprobarea sau rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale mai multor instituţii: Regia Autonomă „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii; Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României; Compania Naţională Romarm, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei; Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa; Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” – S.A.; Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” – S.A, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.