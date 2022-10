Panouri fotovoltaice pentru trei pieţe din Craiova

„Având în vedere situaţia preţurilor la energia electrică, am considerat că ar fi oportun să investim în trei sisteme de panouri fotovoltaice. Valoarea este undeva la 150 de mii de lei. se va ţine o licitaţie şi oferta avantajoasă se va declara câştigătoare. Banii vin din fondurile proprii. Am făcut o rectificare de buget. Am făcut o mutare de fonduri de la obictul de investiţii Piaţa Brazda lui Novac. Acolo suntem în standby cu procedura, dar nu vom renunţa la acest proiect. Aici, nu am demarat procedura de achiziţie privind serviciul de proiectare şi execuţie din cauză că se suspectează că în zonă ar trece o reţea de înaltă tensiune. În cazul în care aceste reţele trebuie mutate, cheltuielile posibil să le suportăm noi”, a declarat pentru Gds, Alin Mărăcine, directorul SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL.