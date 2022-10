Craiova: Premierul Nicolae Ciucă, la bordul unei locomotive LEMA

“Am efectuat o vizită la Craiova și am dorit să văd la fața locului cum își desfășoară activitatea Companii care au antreprenoriat autohton și care au o activitate de care putem fi cu toții mândri. Am fost la Qfort, la compania Popeci și la Softronic, unde se produc locomotive. Avem produse românești care ne duc numele în Europa și în lume. A fost o vizită cât se poate de bună. Am discutat despre posibilitățile pe care putem să le oferim de la bugetul de stat și am accentuat posibilitățile care pot fi folosite de către dumnealor prin Axele deschise în cadrul multianual financiar pe fonduri europene și cel oferit de PNRR”, a declarta la finalul vizitei premierul Nicolae Ciucă.