Ce averi au procurorii din DNA Craiova

Pe site-ul Consiliului Superios al Magistraturii apar şase procurori ai DNA Craiova care şi-au făcut publice declaraţiile de avere. Acestea arată că procurorii care luptă cu corupţia în Craiova nu au strâns averi prea mari, însă unii dintre ei au în conturi sume de bani destul de frumoase. Însă, în nicio declaraţie de avere nu este vreo urmă de alte bunuri de valoare.

Începem cu Marin Căluşaru, omul care conduce Direcţia Naţională Anticorupţie Craiova. Acesta este singurul dintre procurorii DNA Craiova care nu şi-a publicat declaraţia de avere în 2022. Toate celelalte declaraţii de avere apar pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate, mai puţin a şefului. Cea mai recentă declaraţie de avere a acestuia este cea completată în 2021 şi se găseşte doar pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Drept urmare, vom analiza-o pe aceasta. Aşadar, şeful DNA Craiova avea, în mai 2021, trei terenuri în comuna Bulzeşti, toate moştenite – unul forestier de 5.000 mp, unul intravilan de 1.950 mp şi unul agricol de 25.650 de mp.

De asemenea, procurorul mai avea, împreună cu soţia, un teren intravilan în Pieleşti de 361 mp, şi unul în Craiova de 55 de mp. Marin Căluşaru a mai moştenit o casă de 60 de mp în Bulzeşti. De asemenea, tot împreună cu soţia deţinea o casă de 160 mp la Pieleşti şi un apartament de 80 de mp în Craiova. Procurorul deţinea în 2021 şi trei maşini – un Opel Corsa, o Toyota Corolla şi o Mazda CX. Alte categorii de bunuri de valoare nu au mai fost specificate în declaraţia acestuia de avere. La categoria active financiare, Căluşaru avea în conturi, în 2021, 238.120 de lei.

Ca venituri, pe tot parcursul anului 2020, Marin Căluşaru a încasat de la DNA 237. 194 de lei din salariu şi diferenţe salariale. De asemenea, acesta a avut vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 de lei şi a mai încasat 588 de lei din diferenţe salariale.

Casă de 250 de metri pătraţi

Un alt procuror din DNA Craiova este Claudiu Daniel Turcin. Acesta a menţionat în declaraţia de avere că deţine, alături de soţie, două terenuri intravilane. Unul dintre acestea se află în Craiova şi are o suprafaţă de 299 mp, iar celălalt se află în Bumbeşti Pitic (judeţul Gorj) şi are o suprafaţă de 7.579 mp. De asemenea, procurorul mai are, tot alături de soţie, o casă de locuit în Craiova, de 250 mp, şi o casă de vacanţă în Bumbeşti Pitic, de 48 de mp. În declaraţie mai apare încă un apartament în Craiova, pe care procurorul l-a moştenit alături de soţie şi de o altă persoană. La capitolul maşini, procurorul Turcin are o Nubira din 2002 şi o Kia Sportage din 2011.

Acesta nu a mai specificat niciun fel de alte bunuri materiale de valoare, ci doar banii pe care îi avea în conturi la momentul completării documentului. Claudiu Turcin a declarat că are în conturi frumoasa sumă de 583.715 lei. De la Direcţia Naţională Anticorupţie, Turcin a încasat, anul trecut, un salariu total de 227.986 de lei. În plus, acesta a mai încasat o sumă mai mare decât salariul său anual, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si

Justiţie, din hotărâri judecătoreşti legate de drepturi salariale. Este vorba despre suma de 291.772 de lei.

O procuroare nu are niciun leu în conturi

Camelia Lidia Raicu este o altă procuroare din cadrul DNA Craiova. Aceasta nu a declarat că ar deţine vreun teren, ci doar două apartamente în Craiova, unul pe numele său, celălalt pe numele soţului. De asemenea, procuroarea a mai menţionat în declaraţie o maşină Kia, din 2017. În rest, întreaga declaraţie este „nud“, inclusiv la capitolul „bani în conturi“. Aşadar, procurorarea nu are un leu în conturile bancare, cel puţin aşa indică declaraţia acesteia de avere. Ca salariu, Camelia Lidia Raicu a încasat, anul trecut, de la DNA Craiova, un salariu de 222.268 de lei.

Zero lei în conturi, dar o mulţime de credite

Ajungem acum la Corneliu Marinel Pavel, un alt procuror din instituţia anticorupţie din Craiova. Acesta spune că are, alături de soţie, un teren de 235 mp şi un apartament de 91 mp, ambele în Craiova. Procurorul mai are un Renault Symbol din 2008 şi un Ford Mondeo din 2020. De asemenea, Marinel Pavel nu a declarat că ar avea vreun leu în conturi, însă a specificat o mulţime de datorii bancare. Acesta a enumerat şase împrumuturi bancare, cu o valoarea totală de 447.800 de lei. Mai departe, la toate categoriile de bunuri de valoare sunt trasate liniuţe. Ca salariu, pe tot anul 2021, procurorul a încasat de la DNA suma de 194.405 de lei. La aceşti bani s-au adăugat încă 60.567 de lei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt din diferențe salariale.

Aproape 440.000 de lei încasaţi în doar un an

Robert Adrian Nicolicescu, un alt procuror al DNA Craiova, are menţionate în declaraţia de avere patru terenuri agricole, în localitatea gorjeană Cruşeţ, moştenite de soţia acestuia alături de încă două persoane. Procurorul mai are două apartamente în Craiova, cumpărate alături de soţie. De asemenea, consoarta procurorului Nicolicescu mai are cotă parte din alte două apartamente moştenite în Craiova. Robert Adrian Nicolicescu mai are o maşină Honda din 2009 şi încă o Toyota din 2021. Alte bunuri de valoare nu mai există în declaraţia acestuia de avere. Nicolicescu a specificat că are în conturi 284.529 de lei şi 4.585 de euro. De asemenea, procurorul a menţionat că are un credit bancar de 15.085 EUR. La capitolul venituri, procurorul Nicolicescu a stat foarte bine. Acesta a încasat suma totală de 439.437 de lei în 2021, din activitate profesională şi sentințe.

Peste 720.000 de lei în conturi

Cosmin Croitoriu este un alt procuror din structura DNA Craiova. Acesta a menţionat în declaraţia de avere că deţine împreună cu soţia un teren de 68 mp, intravilan, în Craiova. De asemenea, cei doi soţi au un apartament de 128 mp, pe care l-au obţinut în urma unei hotărâri judecătoreşti. Procurorul mai deţine o Honda Civic din 2008 şi un BMW X3 din 2018. În restul declaraţiei nu mai apare niciun alt bun de valoare. Însă, la capitolul bani în conturi, procurorul stă foarte bine. Acesta are în conturi 720.800 de lei, 56 de euro şi 38.181 de coroane norvegiene.

De asemenea, mai deţien hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) în valoare de 450.000 de lei. Procurorul a mai acordat în nume propriu un împrumut unei persoane, în valoare de 5.500 de lei. Alte bunuri de valoare nu mai sunt specificate. Ca venituri, Cosmin Croitoriu a încasat de la DNA, anul trecut, suma de 296.904 din salariu şi salarii restante. Acesta a mai încasat de la Parchetul de pe lângă Curtea De Apel Craiova, din drepturi salariale restante, încă 19.482 de lei. Procurorul a mai avut de încasat şi salarii restante de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, în valoare de 82.446 de lei.

Citeşte şi: „Surpriză“ de la CEZ: Ai întârziat o zi cu plata, ţi se pun penalităţi