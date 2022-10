Transformarea apartamentului în cabinet, motiv de gâlceavă

Mare scandal într-un bloc din Craiova. O parte a locatarilor se scandalizează cu vecinul de la parter care intenţionează să schimbe destinaţia locuinţei pe care o deţine în cabinet medical.

Proprietarul din blocul F14, scara A de pe strada Dezrobirii a început să facă demersuri pentru schimbarea destinaţiei şi a solicitat, aşa cu spune Legea Asociaţiilor de Proprietari, acordul vecinilor pe orizontală şi verticală. Ulterior a obţinut şi acordul Comitetului Executiv al asociaţiei de proprietari şi a trecut la următorul pas: obţinerea unui certificat de urbanism.

„Este vorba despre locatarii din blocul F14 de pe strada Dezrobirii. Locatarul de la parter vrea să deschidă o firmă. Din câte ştiu, are acordul vecinilor şi acordul Comitetului Executiv. Are acordul vecinului de sus, acordul unui vecin din partea dreaptă, de la scara vecină, în partea cealaltă nu are vecini, este casa scării. El a urmat aceşti paşi, a obţinut un certificat de urbanism. Partea dificilă este că acest proprietar trebuie să facă o modificare la faţada construcţiei. În acest sens, el trebuie să îndeplinească condiţiile legale. Ştiu că nu toţi vecinii sunt de acord cu deschiderea unui cabinet în bloc. Ideea este că trebuie să respecte legea, toţi ne supunem prevederilor legale„, spune administratorul Asociaţiei de Proprietari nr. 15 Calea Bucureşti.

Când au aflat acest lucru, o parte a proprietarilor din bloc au luat foc şi au început să facă sesizări către organele competente.

Blocul F14, scara A

Vecinii se împotrivesc

Vecinii sunt revoltaţii fiindcă nu vor deranj în blocul lor, iar de spargerea faţadei blocului pentru a face o intrare separată nici nu vor să audă. Din cei 15 locatari, opt sunt împotrivă. Aceştia au făcut sesizări la primărie ca să stopeze această iniţiativă.



„Vecinul de la parter vrea să deschidă un cabinet stomatologic. Noi nu suntem de acord să schimbe destinaţia locuinţei. Este un bloc de locuinţe. El a obţinut acordul vecinului de sus care este o persoană vârstnică. Mai are o semnătură de la apartamentul din cealaltă scară, considerând că blocurile sunt învecinate la câteva zeci de centimetri. Noi am scris la primărie şi ne-au răspuns printre altele că: „Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente în proiectul iniţial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării. Odată cu acordul menţionat la alin. (1), proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează şi o convenţie cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane”, explică o locatară din blocul F14, scara A.



Locatarii mai spun că nu este valabilă semnătura vecinului de la scara alăturată şi trebuie să-şi dea acordul toţi proprietarii de la parter, scara A. Ei susţin că blocul este vechi, este din casete din beton armat, iar spargerea unui perete ar afecta faţada blocului. Ei nu văd cu ochii buni transformarea unor locuinţe în spaţiu cu altă destinaţie.

„Noi nu ne dăm acordul ca proprietarul de la apartamentul 3 să deschidă aici un cabinet medical. Ei urmează să facă modificări structurale. Faţada este parte comună. Am văzut că are un certificat de urbanism. Legea asociaţiilor spune că nu poţi să faci modificări pe părţile comune decât cu acordul tuturor din bloc”, spune alt locatar din blocul F14.

Într-adevăr, Legea Asociaţiilor de Proprietari spune că, în astfel de situaţii, „modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale condominiului, precum şi amplasarea de mijloace publicitare pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele asemenea se fac numai cu acordul a două treimi din proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari, al tuturor proprietarilor direct afectaţi şi pe baza autorizaţiei de construire, cu respectarea legislaţiei în vigoare” – art. 39/Legea 196/2018.

Certificat de urbanism pentru schimbarea destinaţiei

Proprietarul din blocul F14 a obţinut în data de 20 septembrie un certificat de urbanism. Aici se arată că certificatul a fost eliberat „În scopul: schimbare de destinaţie din locuinţă în cabinete stomatologice cu modificări structurale şi nestructurale, amplasare firmă neluminoasă şi realizare scară metalică şi alee pentru acces din exterior”. Cu proprietarul apartamentului cu nr. 3 nu am putut lua legătura, deşi în cursul zilei de luni am mers la blocul F14, scara A.

Acordul vecinilor direct afectaţi este obligatoriu

Mergând pe interpretarea legii, reprezentantul Uniunii Asociaţiilor de Proprietari din Craiova este de părere că:

„Legea spune că este nevoie de acordul vecinilor de pe orizontală şi verticală. În acest caz este acordul cu doi vecini, unul sus şi al doilea din stânga sau dreapta. Aici nici nu mai era necesar acordul vecinului din scara vecină. Dacă vrea să spargă zidul care este faţada trebuie să obţină acordul tuturor vecinilor afectaţi şi autorizaţia de la primărie. Dacă au fereastră şi decupează doar pentru uşă este mai uşor. Trebuie văzut şi în ce mod vrea să facă aceste lucrări ca să nu afecteze structura şi faţada blocului în cauză”,

este de părere reprezentantul Uniunii Asociaţiilor de proprietari, Ion Pătrulescu.

Ce spune primăria

„Dacă este firmă, pe lângă acordul vecinilor are nevoie de acord pe domeniul public pentru scări de la Primăria Craiova – Patrimoniu și certificat de urbanism, precum și autorizație pentru schimbare de destinație. Dacă este persoana fizică, nu are voie sa spargă”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache.