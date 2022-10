(VIDEO) S-a lansat strategia de turism a judeţului Dolj

La Centrul „Constantin Brâncuşi“ din Craiova a fost lansată, joi, strategia de turism a judeţului Dolj, un document de aproape 400 de pagini în care sunt prezentate direcţiile pe care trebuie să le urmeze judeţul în următorii ani pentru a devenit un pol de atracţie pentru turiştii din toată lumea.

O dată cu strategia de turism a judeţului a fost prezentat şi noul logo al Doljului, care ar reprezenta chiar impresia pe care o lasă Doljul, în general, şi Craiova, în special, celor care vin pentru prima dată aici: aceea că totul este peste aşteptări, după cum au susţinut autorităţile. „Dolj – more than you imagine“ / „Dolj – mai mult decât îţi imaginezi“ va fi de acum înainte logo-ul judeţului. „Un logo jucăuşi, simpatic, de care era nevoie“, după cum au anunţat cei care au creat logo-ul.

Strategia de turism se bazează pe prezenţa Aeroportului Internațional Craiova, care oferă oportunitatea de dezvoltare a sejururilor de tip city-break și poate juca rolul de poartă spre regiunea Olteniei, şi pe valorile de patrimoniu ale judeţului (Centrul „Constantin Brâncuși“, Muzeul de Artă Craiova, Casa Băniei, Conacul Barbu Drugă, Portul Cetate sau Culele reabilitate de la Cernătești și Brabova). „Patrimoniul natural valoros al județului beneficiază de existența unor locuri spectaculoase (fluviului Dunărea și râul Jiu), elemente care contribuie la crearea unor areale naturale cu un caracter aparte, propice pentru dezvoltarea de activități turistice și de petrecere a timpului liber“, se arată în strategia de turism a judeţului Dolj.

Strategia de turism a judeţului Dolj, proiect cu finanţare europeană

Strategia de turism a județului Dolj pentru perioada 2021-2027 a fost elaborată în cadrul unui proiect cu finanţare europeană denumit „Dezvoltare strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj”, care a avut ca obiectiv general optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin creșterea performanței în management la nivelul administrației publice a județului Dolj.

Contractul de finanțare a avut o valoare totală de 1.687.551,14 lei din care 1.434.418,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, iar 219.381,63 lei valoarea nerambursabilă de la bugetul de stat. Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului a fost de 33.751,03 lei.