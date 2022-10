O avarie la conducta de apă i-a încărcat unui craiovean factura cu 140 mc de apă

Un craiovean s-a trezit, în urmă cu o săptămână, cu curtea plină de apă şi cu o baltă în faţa porţii. Bărbatul spune că a înţeles că undeva este o conductă de apă spartă şi şi-a verificat căminul unde este montat apometrul. Nu a văzut nimic în neregulă în cămin şi a anunţat operatorul de apă şi canal că este o avarie la reţeaua de apă. Angajaţii acestuia au întârziat să apară, iar craioveanul a închis racordul care îi alimentează gospodăria. A făcut acest lucru după ce şi-a făcut provizii de apă. Au fost primele măsuri luate ad-hoc ca să nu inunde strada şi curtea, iar el să se trezească cu un consum pe măsură. Oricum, de la momentul producerii avariei şi până la această dată, craioveanul s-a trezit că are un consum de apă de 140 mc.

140 mc de apă „consumaţi” în două săptămâni

Constantin Florescu locuieşte pe strada Ardeal din Cittadella Residence. Craioveanul spune că în urma unei avarii la conducta de apă care îi alimentează gospodăria s-a trezit că are în două săptămâni un consum de 140.000 de litri de apă. Altfel spus, craioveanul a „consumat” apă cât să umple un bazin de înot.

„Într-o seară m-am trezit că am o baltă la poartă. Am verificat şi am văzut că undeva, între cămin şi gard, iese apă la suprafaţă, din pământ. Apa venea din afara curţii, undeva în zona trotuarului. Am desfăcut căminul, unde este apometrul şi nu era nici o scurgere. Şi am zis că dacă apa iese din pământ în dreptul căminului înseamnă că este conducta spartă. Dacă apa curge în stradă înseamnă că această fisură este undeva pe domeniul public, nu la noi în curte. Am oprit apa şi am rămas fără alimentare fiindcă altfel se inundă strada, iar contorul înregistrează un consum exagerat”, povesteşte craioveanul.

CAO nu l-a luat în seamă

Constantin Florescu mai spune că atunci când are nevoie îşi opreşte apă în cadă, în sticle şi bidoane apoi închide robinetul general pentru că are deja un consum de apă considerabil înregistrat pe apometru. De obicei abonatul Companiei de Apă consuma cel mult 19 mc de apă într-o lună. Supărarea lui este legată de faptul că a rămas fără apă, că s-a trezit cu un consum exagerat, dar şi de impasivitatea operatorului de apă şi canal.



„Am mers în urmă cu cinci-şase zile la CAO şi am anunţat ce se întâmplă. Angajaţii au ajuns la noi în urmă cu două zile. Au venit doi tineri, au verificat contorul şi au plecat. Au vorbit cu o altă echipă care trebuie să vină pentru intervenţii. Am dat drumul la apă şi în prezenţa angajaţilor Companiei şi au văzut că apometrul înregistrează foarte mult, iar apa iese la suprafaţă, pe stradă. Ieri am mers din nou la CAO şi nici un răspuns. Am mers şi la primărie. Primarul nu ţine audienţe, celălalt viceprimar, mi-a spus secretara că nu este ziua lui de audienţe, iar cel care ţinea audineţe nu m-a primit. Măcar să vină cineva să constate unde este conducta spartă şi să-mi dea un răspuns scris. Dacă este la mine, intervenim cu o firmă particulară. Dacă este pe stradă, să intervină operatorul. Eu cred că este o urgenţă pentru că se pierde o cantitate considerabilă de apă din reţeaua oraşului Eu sunt taxat pe ce nu consum”, este de părere craioveanul.

Acesta spune că nu poate să intervină în reţeaua stradală şi pentru el este important să ştie, unde s-a produs avaria.

Avaria este pe lista intrevenţiilor

Întrebaţi despre păţania craioveanului de pe strada Ardeal, reprezentanţii CAO spun că: „Se remediază. Este în programul de intervenții”, a precizat Lucian Lungu, directorul tehnic al CAO.