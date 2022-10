Alexandru Stănescu, despre scandalul concursului de la ADR Sud-Vest Oltenia: „Era normal să câştig eu concursul, pentru că am altă experienţă în domeniul legislaţiei“

Alexandru Stănescu, fratele mai cunoscutului senator Paul Stănescu, a câştigat cu scandal funcţia de director general al ADR Sud-Vest Oltenia după un concurs compus din dosar de înscriere şi interviu, în care a obţinut peste 90 de puncte. Fost parlamentar şi el în două legislaturi, Alexandru Stănescu a fost acuzat că nu are experienţă relevantă pentru un post atât de important, poziţie din care se gestionează fonduri europene de miliarde de euro destinate judeţelor din Oltenia şi i s-a reproşat că a fost angajat pe pile de fratele său care a încercat să-i găsească anul acesta un post la Bucureşti, la ANRE, la care Alexandru a renunţat după scurt timp. A ajuns, în cele din urmă, la Craiova ca director general al ADR Oltenia şi spune că experienţa în parlament şi capacitatea de manager îl recomandă pentru post. Despre concurs…..spune că l-ar da de 10 ori din nou şi l-ar câştiga mereu pentru că a studiat foarte mult.

GdS: Cum aţi găsit ADR Oltenia când aţi preluat funcţia?

A.S.: Nu v-o spun că sunteţi de la presă, dar am găsit un colectiv, cel puţin la cât am cunoscut la primul eşalon, nişte oameni foarte bine pregătiţi şi nu o spun aşa ca să dea bine la presă. Chiar nu mă aşteptam .

GdS: Credeaţi că sunt mai puţin pregătiţi sau cum?

A.S.: Credeam că sunt….pentru că, înainte să vin aici şi imaginea mea a fost promovată aşa…. la un nivel, de nu se pricepe nimic. Aşa primeam şi eu informaţii din zona asta, că sunt oameni angajaţi pe tot felul de intervenţii, pile, dar nu, oamenii sunt foarte bine pregătiţi şi asta mă face să cred că vom face o treabă bună împreună.

GdS: Cum v-a venit ideea să vă înscrieţi la concurs?

A.S.: Prima chestiune a fost când am auzit că nu este director aici şi, să vă spun sincer, poate nu mă credeţi, dar am vrut să-mi aduc experienţa mea de 35 de ani în mai multe domenii, nu numai în agricultură, că toţi mă asociază cu agricultura. Am fost 8 ani parlamentar, preşedintele comisiei de agricultură, silvicultură, industria alimentară, deci am făcut legislaţie pe toate domeniile astea. Şi asta a fost, să zic aşa, ca o oportunitate şi am zis să mă înrolez în echipa de la ADR. Nu ştiam nici eu foarte multe lucruri despre ADR Sud Vest Oltenia.

GdS: Vorbeaţi de lipsa de experienţă. Cât credeţi că ar conta într-o funcţie de conducere?

A.S.: Am să vorbesc în general de funcţiile de conducere. Trebuie să ai abilităţi de managament,. Bineînţeles, să cunoască domeniul…eu am fost director la o societate 20 de ani şi în parlament am avut tot funcţii de conducere. Experienţa mea este destul de vastă.

GdS: Cât de mult vă pricepeţi la fonduri europene?

A.S.: În 2009-2011 am implementat un proiect pe fonduri europene în care, în partea a doua am făcut şi pe consultantul….un proiect pe societate…În 2016 – 2020 am avut contacte cu parlamentari din aproape toate parlamentele statelor importante. De asemeenea, în 2019 am organizat o conferinţă la nivel european, numită „Politica agricolă comună şi de coeziune“ la care au participat parlamentari din 19 state. Şi, bineînţeles cred că am participat la multe conferinţe unde am făcut lobby ptr România..

GdS: Fratele dumneavoastră, Paul Stănescu, a fost întrebat luni dacă v-a pus o pilă aici. A avut vreo influenţă?

A.S.: Nu,nu. Fratele meu este la al doilea mandat. Eu am încheiat 2 mandate…Într-adevăr, el a fost preşedintele CJ Olt, acum este secretarul general al partidului, dar, daca eram venit aşa de la Vişina de pe acolo, nu înseamnă că m-a luat el şi m-a adus. Activităţile noastre sunt paralele în ultimii 10 ani.,…Vorbim foarte rar.

GdS: Deci nu a avut nici o influenţă în angajarea dumneavoastră aici?

A.S.: Deci încă o dată vă spun, v-am spus activitatea mea şi nu ştiu dacă activitatea mea avea nevoie de o influenţă ca să ajung undeva….

GdS: Aţi văzut că USR a spus că depune plângere penala în legătură cu organizarea concursului pentru postul obţinut de dumneavoastră?

A.S.: Sigur că da, să depună. Nu eu am organizat concursul. Şi a propos de USR, nu aş vrea să mai comentez, pentru că ştiţi cum este. Era un banc….o fabulă…se zice că privighetoarea s-a întâlnit cu cioara şi cioara a provocat-o la cântat care cantă mai bine. Şi-au căutat un arbitru şi nu s-a oferit decât porcul şi el a decis că a cântat mai bine cioara. Deci, depinde cine te judecă… Am mai avut contestaţii din partea USR, declarative, de la anumiţi parlamentari pe care îi cunosc foarte bine, care au intrat în parlament până la 30 de ani fără să fi lucrat nicăieri înainte şi, la un moment dat, îşi puneau întrebarea despre experienţa mea….Deci ei aveau experienţă, iar eu, cu anumite poziţii, cu activitate de 35 de ani, nu aveam. Chiar dacă nu mai eram în parlament, aveam activităţi private, nu am venit aici pentru salariu, nici la ANRE nu m-am dus pentru salariu, chiar dacă recunosc, era un salariu bun. Nu vreau să jgnesc pe nimeni, după 2 săptămâni am spus că nu mai stau la ANRE, pentru că era o acitvitate foarte mică pentru mine, iar eu sunt o persoană activă.

GdS: Credeţi că la ADR este mai multă?

A.S.: Foarte multă…acum pot să mă vait de muncă…mi se întâmplă să mă pun pe scaun la 8 dimineaţa şi mă ridic la 5 după – amiaza…Doamnele directoare sunt pe capul meu…se lucrează la proiecte. Aşteptăm POR-ul nou şi ne propunem să aducem foarte mulţi bani, nu ne limităm la POR, adică la cele 1.2 miliarde de euro…Încercăm să vedem dacă ne mai repartizeaza ceva. Sperăm să gestionăm noi vreo 900 de milioane pe Gorj şi Dolj pe Tranziţie Justă….la un moment dat se punea problema să ni se transmită şi din PNRR. Deocamdată, avem POR-ul ca certitudine, care va fi semnat într-o săptămână sau două. Probabil, în februarie – martie vor fi primele sesiuni deschise, când se vor depune proiecte, dar, repet, nu ne limităm la POR. În nici un caz. Fac şi o ironie la unii cârcotaşi care scriau că Stănescu o să vină la ADR Oltenia să gestioneze 1,2 miliarde de euro. Nu, eu vreau cel puţin 3 – 4 miliarde. 1,2 miliarde e puţin..

GdS: Ştiţi că regiunea aceasta este cea mai săracă din ţară…

A.S: Noi sperăm să o facem cea mai bogată, să facem tot ce este posibil. Monitorizăm şi restul de programe operaţionale, să-i îndreptăm pe cei interesaţi să depună proiecte pe orice proiect european…

GdS: Care credeţi că ar fi punctele vulnerabile ale Olteniei şi ale Doljului? Unde ar trebui concentrate investiţiile?

A.S.: Peste tot. La prima vedere avem 130 de milioane de euro pentru drumurile judeţene şi vom face o supracontractare dacă este nevoie, pentru că legea ne permite. Astăzi(ieri – n.r.) am avut o întalnire cu primarul de la Voineasa pe zona de staţiune. Trebuie să dezvoltăm toate activităţile, tot ce înseamnă regiune.

GdS: Ştiţi că sunt probleme cu proiectarea…

A.S.: Eu le-am spus când fac proiectele să le facă în colaborare cu angajaţii ADR pentru că sunt disponibili, să nu avem probleme că nu sunt proiectele eligibile…avem deja proiecte pregatite pe POR. Sunt deja 22. Încercăm ca deschiderea să fie egală pentru toate judeţele, nu numai Doljul. Eu nu o să am nici o dispută, nu m-am certat, nici nu o s-o fac de acum încolo. Mizez foarte mult pe comunicare

GdS: Practic, spuneţi că experienţa politică vă va ajuta foarte mult în funcţia aceasta pentru că ştiţi să faceti anumite compromisuri…

A.S.: În sensul bun, sigur că da…

GdS: Legat de concursul pe care l-aţi câştigat. Au fost discuţii că nu a existat proba scrisă. Cum vi se pare acest lucru?

A.S.: Nu eu am organizat concursul. Putea să fie şi probă scrisă.. Să ştiţi că m-am şi pregătit pentru concursul ăsta. M-am pregătit foarte bine…

GdS: Ştiţi că surprinzător a fost punctajul mare pe care l-aţi obţinut faţă de concurentul dumneavoastră care avea o mai mare tangenţă cu fondurile europene..

A.S.: Confundaţi aici. Era normal să iau eu, pentru că eu am altă experienţă în domeniul legislaţiei. Îmi aduc aminte când m-am dus în parlament în 2012. Era mai greu să citesc o lege. Acum toata bibliografia pentru concurs a fost formată din legislaţie, regulamente europene şi lucruri cu care eu eram familiarizat, pentru că asta am făcut 8 ani în parlament.

GdS: Deci spuneţi că nu aţi fi avut nici o problemă la concursul scris?

A.S.: Nu, şi, dacă vrea cineva, pot să mai dau concursul oricând şi cu câţi vor. Pentru mine concursul nu a fost o problemă pentru că eram pregătit. Sincer.

GdS: Ce veţi face dacă demersului penal al USR i se dă curs?

A.S: Eu vin şi dau concurs de zece ori de aici încolo de cîte ori vrea cineva. Făra nici o problemă.