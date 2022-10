Două primării din Dolj, amendate cu 100.000 de lei pentru gunoi

Două primării din Dolj s-au ales cu amenzi de 100.000 de lei din cauză că stau prost la capitolul salubrizare. Acestea au fost sancţionate de către comisarii Gărzii de Mediu Dolj pentru că nu gestionează prea bine situaţia deşeurilor în localitate, în sensul că, încă, mai sunt pe teritoriul comunelor gropi de gunoi neconforme şi ilegale.

Cele două comune doljene au fost sancţionate cu amenzi maxime în cuantum de 100.000 de lei. Este vorba de localităţi din Zona Metropolitană a Craiovei şi anume comuna Breasta şi comuna Pieleşti.

„Două primării din Dolj au primit amenda maximă, de 100.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor impuse în raportul anterior. Concret, comisarii au verificat dacă primăriile au contracte cu un operator de salubritate, dacă zonele sunt salubrizate sau dacă pe site-ul primăriei există afișată o rubrică cu informații pentru cetățeni despre cum se colectează. În plus, comisarii au urmărit în timpul controalelor dacă măsurile impuse în cadrul inspecțiilor anterioare au fost respectate”, spune reprezentantul Gărzii de Mediu Dolj, Gheorghe Călinoiu.

Acestea nu sunt singurele primării din mediul rural care s-au ales cu sancţiuni de la Garda de Mediu. „Alte 51 de primării din Dolj au fost verificate de la începutul anului acesta și până în prezent de comisarii Gărzii de Mediu. Comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Dolj au verificat stadiul de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale și a stării de salubrizare a localităților”, mai spun reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Comisarii au verificat, s-au întors şi au sancţionat

În fapt, comisarii Gărzii au călcat în primăvara acestui an zeci de localităţi doljene. Acolo unde au găsit nereguli, le-au pus în vedere primarilor să remedieze situaţia, să ridice gunoiul aruncat în gropi neconforme şi să-l trimită la Depozitul de la Mofleni. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, primarii aveau la dispoziţie un anumit termen după care urma să fie verificaţi de Gardă. Inspecţiile ulterioare au scos la iveală faptul că multe localităţi din judeţ nu s-au deranjat să ridice gunoiul aruncat pe câmp, la marginea localităţilor. Acest fapt le-a făcut să scoată bani de la buget să plătească amenzile sau cheltuieli de judecată.

„Concret, comisarii au verificat dacă primăriile au contracte cu un operator de salubritate, dacă zonele sunt salubrizate sau dacă pe site-ul primăriei există afișată o rubrică cu informații pentru cetățeni despre cum se colectează. În plus, comisarii au urmărit în timpul controalelor dacă măsurile impuse în cadrul inspecțiilor anterioare au fost respectate. Astfel, în cadrul controalelor tematice desfășurate pe parcursul anului 2022 și până în prezent, comisarii Gărzii de Mediu din Dolj au aplicat 39 de contravenții, dintre care 7 avertismente, în valoare totală de 659.000 de lei. Trebuie menționat că inspecțiile comisarilor vor continua, așa încât până la finalul anului, toate UAT-urile din Dolj să fie verificate”, spun reprezentanţii Gărzii de Mediu Dolj.

Două primării din Dolj, amendate cu 100.000 de lei pentru gunoi. Primarii confirmă

„Da, Garda ne-a amendat. Am fost prima comună amendată”, spune primarul comunei Pieleşti, Ion Irinel Irimescu. La rândul său, primarul din comuna Breasta spune că şi administraţia din localitatea pe care o conduce este într-o situaţie similară. A fost amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei.

„Garda a venit în primăvară în control, apoi au revenit să verifice dacă am făcu ce ne-au cerut şi ne-au amendat. Noi am contestat în instanţă. Comisarii Gărzii ne-au spus că este o reclamaţie, ne-am deplasat în teren, acolo unde acum 20, 30 de ani aruncau cetăţenii gunoiul. Garda ne-a spus să ridicăm de acolo 20-30 de mc de gunoi. Când ne-am deplasat în teren am găsit o cantitate mai mare de gunoi şi nu am putut să o ridicăm pe toată. Nu sunt nici bani, să ridicăm toată cantitatea, iar ei ne spun, de ce nu am ridicat tot. Acum, aşteptăm în instanţă soluţia”, spune primarul localităţi Breasta, Ion Vizitiu.