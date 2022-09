Trecerea de pietoni, unde a fost lovită o elevă din Craiova, fără limitatoare de viteză

O elevă de 12 ani din Craiova a fost lovită de o maşină săptămâna trecută în timp ce traversa pe trecerea de pietoni din faţa Şcolii „Nicolae Bălcescu” pentru a ajunge la cursuri . Eleva nu a mai ajuns în clasă, ci la spital. La trecerea de pietoni, unde a avut loc accidentul, nu există limitatoare de viteză, fiind semnalizată luminos. Şi nu este singura şcoală din Craiova în această situaţie.

Cât de aglomerată este zonă

Dimineaţa zilei de 22 septembrie 2022 a fost una în care o elevă de 12 ani a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Craiova nu a mai ajuns în clasă, ci pe un pat de spital, după ce s-a angajat să traverseze strada pe trecerea de pietoni din faţa şcolii. Practic, incidentul a avut loc pe strada Traian Lalescu din Craiova, într-o zonă în care circulă foarte multe maşini, la 50 de metri fiind şi intersecţia cu Rocada (bulevardul Decebal).

Şi aglomeraţia va fi şi mai mare pe viitor. Reprezentanţii Primăriei Craiova au anunţat, în luna mai, anul acesta, că prin strada Traian Lalescu se va face legătura între Rocadă şi Calea Bucureşti, fapt care va face ca zona să fie tranzitată de mai multe maşini. Şi acum este destul de mare aglomeraţia.

În şcoală sunt peste 700 de elevi şi se învaţă într-o singură tură. Astfel că dimineaţa, când încep orele, şi la prânz, când elevii ies din clase zona este intens circulată de copii şi de părinţi. Trecerea de pietoni este semnalizată doar luminos.

Ce spune managerul şcolii

Managerul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Craiova spune că la trecerea de pietoni pe care o traversează elevii a fost un limitator de viteză, dar după ce s-a asfaltat strada nu a mai fost amplasat, dar s-au luat alte măsuri.

„Am avut limitator de viteză, dar după ce s-a refăcut strada nu a mai fost pus. Nici nu au mai fost alte accidente, nici anul acesta şi nici în anii anteriori. Acum trecerea de pietoni este semnalizată şi printr-un semn rutier cu lumini şi am avut grijă mereu să fie vizibil, în sensul că dacă au crescut ceva crengi am solicitat la RADPFL să le taie şi au şi răspuns prompt. La trecerea de pietoni sunt şi garduri de protecţie. Elevii sunt însoţiţi şi de cadre didactice. Într-adevăr este o zonă intens circulată, strada Traian Lalescu fiind tranzitată şi de maşini care merg spre Rocadă.

Dar pentru siguranţa copiilor am luat măsuri suplimentare şi la nivelul şcolii. Am decis ca unele clase să vină mai târziu. Chiar dacă se învaţă într-o singură tură, de dimineaţă, avem clase care încep la 8 şi clase care încep la 9 pentru a evita aglomeraţia. Până acum nu au fost accidente”, a spus Crisanda Turcu, managerul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Craiova.

Ce demersuri au fost făcute după accident

De la accidentul în care a fost implicată eleva de 12 ani a trecut aproape o săptămână. Managerul unităţii şcolare spune că a început să facă demersuri pentru a preveni un alt accident rutier.

„Ieri (luni 26 septembrie) au venit de la poliţie şi au făcut lecţie de prevenţie cu copiii. Demersurile nu se opresc aici. Vom face adresă către comisia de sistematizare prin care vom solicita şi limtator de viteză în zona trecerii de pietoni. Ne-am consultat şi cu reprezentanţii părinţilor şi urmează să facem şi această adresă”, a mai spus managerul Crisanda Turcu.

Şcoli pe străzi mari, fără limitatoare

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Craiova nu este singura unitate care se află pe o stradă intens circulată. Sunt şi alte unităţi şcolare aflate pe artere mari, în faţa cărora se află treceri de pietoni şi fără limitatoare de viteză. De exemplu, la Liceul „C. Neniţescu” din Craiova, în zona trecerii de pietoni era covor termoplastic de culoare roşie care aproape s-a şters..

Trecerea de pietoni de la Liceul C.D. Neniţescu din Craiova

Nici la Şcoala gimnazială „Sfântul Dumitru” din Craiova nu există limitatoare. La trecerea de pietoni din faţa şcolii există un semn rutier luminos, iar pe trotuar sunt gărduleţe care să nu lase maşinile să urce.

Trecerea de pietoni de la Şcoala gimnazială Sf. Dumitru

La fel este şi la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu”.

Nici la Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” de pe strada Caracal nu este vreun limitator de viteză la trecerea de pietoni, deşi este o stradă pe care au mai avut loc accidente rutiere. Managerul şcolii spune că ia în calcul să solicite un astfel de limitator.

Trecerea de pietoni de la Şcoala Nicolae Romanescu din Craiova



„În ultimii cinci ani nu a fost limitator de viteză în zonă. Nu am avut accidente în care să fie implicaţi elevii, dar ar fi necesar un limitator de viteză pentru că am văzut maşini care circulau cu viteze destul de mari în zonă şi chiar o să am o discuţie cu colegii mei să facem o asemenea solicitare”, a spus managerul Doru Tudorache.

Sunt şcoli la care elevii fac slalom printre maşini



În Craiova sunt şi şcoli la care elevii ies direct în stradă, de cele mai multe ori strecurându-se printre maşini. O astfel de situaţie este la Şcoala 23 care aparţine de Şcoala Sfântul Gheorghe din Craiova.

Şcoala 23 Craiova, copiii fac slalom printre maşini

Şcolarii ies pe un trotuar îngust şi apoi trec printre maşini ca să ajungă pe celălalt trotuar. Trecerile de pietoni sunt la câţiva metri de poarta şcolii dar nu sunt folosite.

Probleme au fost şi la Şcoala Gimnazială „Alexandru Macedonski”. Părinţii au reclamat în noiembrie 2021 că le ies copiii direct în stradă şi că nu au trecere de pietoni. Trecerea a fost desenată dar fără limitatoare şi vopseaua a început să şteargă.

Trecerea de pietoni de la Şcoala Alexandru Macedonsli din Craiova

Ce spun reprezentanţii IPJ Dolj



Reprezentanţii IPJ Dolj au spus într-un răspuns către GdS privind limitatoarele de viteză că acestea au redus numărul accidentelor, fără a da date exacte.



„În urma montării limitatoarelor de viteză la trecerile de pietoni din intersecțiile considerate cu risc de producere a accidentelor rutiere din Municipiul Craiova, din luna septembrie 2021 și până în prezent acestea au scăzut semnificativ. Permanent în cadrul Biroului Rutier Craiova se analizează și alte intersecții cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, urmate de informări și dezbateri periodice în comisia de sistematizare a Primăriei Municipiului Craiova în scopul identificării celor mai bune soluții de reducere a riscului accidentogen”, se arată în răspunsul IPJ Dolj.



Am solicitat şi la Primăria Craiova un răspuns în privinţa şcolilor din oraş care au solicitat anul acesta limitatoare de viteză în preajma trecerilor de pietoni, dar până la închiderea ediţiei nu l-am primit.

Primăria Craiova: „Doar două şcoli au solicitat limitatoare”

Am solicitat şi la Primăria Craiova o situaţie privind montarea limitatoarelor de viteză în apropierea trecerilor de pietoni din faţa şcolilor din oraş. Reprezentanţii Primăriei Craiova spun că doar două şcoli din Craiova au solicitat montarea unor asemenea limitatoare.



„Limitatoare de viteză au fost montate la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj – Biroul Rutier doar pe sectoarele de drum unde s-au înregistrat accidente soldate cu victime.

În acest an, au fost transmise două solicitări către Comisia de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale, din partea a două unități de învățământ din municipiul Craiova – Școala Gimnazială „Ion Țuculescu” și, respectiv, Școala Româno-Britanică.

În urma analizării acestora în cadrul ședințelor din lunile iunie și, respectiv, septembrie, cererea Școlii Româno-Britanice de amplasare covor termoplastic de culoare roșie în proximitatea trecerii de pietoni a primit aviz favorabil, iar în cazul Școlii Gimnaziale „Ion Țuculescu”, există marcaj rutier tip „Școală”, în proximitatea acesteia”, a precizat Marina Andronache, şef Serviciu Imagine în cadrul Primăriei Craiova.